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    "Липа" для проезда. Европе угрожает черный рынок паспортов

    (обновлено: )9901
    По всему Евросоюзу ведется очень активная торговля пустыми и фальшивыми паспортами: например, в Великобритании за последние три года чиновники Пограничной службы перехватили 6500 поддельных паспортов, которые использовались въезжающими в страну людьми.
    Сирийский паспорт
    JOSEPH EID / AFP

    РИА Новости Украина

    Власти Германии предполагают, что террористы ИГИЛ украли примерно 11000 незаполненных сирийских паспортов, сообщает немецкое СМИ Bild am Sonntag, ссылаясь на секретные документы.

    В эфире радио Sputnik проблему черного рынка паспортов прокомментировал Энтони Глис – профессор политологии из Букингемского университета, директор Центра по изучению безопасности и разведки при этом же университете.

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    "По всему Евросоюзу ведется очень активная торговля пустыми и фальшивыми паспортами. Всего несколько дней назад мы узнали, что в Великобритании, за последние три года, чиновники Пограничной службы перехватили 6500 поддельных паспортов, которые использовались въезжающими в Великобританию людьми. Я думаю, можно прибавить к этому такое же число людей, которых не поймали.

    В Европе существует огромный черный рынок, на котором люди готовы платить, допустим, по 500 фунтов за фальшивый паспорт, чтобы получить право въезда", – сообщил Глис.

    JOSEPH EID / AFP
    Сирийские беженцы стоят в очереди на регистрацию

    Ссылаясь на главу Европола, он сказал, что террористы, бегущие из военных зон в Ираке и Сирии, могут быть "одними из самых очевидных покупателями", которые хотят вернуться в Европу, откуда они, возможно, однажды уже сбежали.

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    "Однако также это могут быть настоящие криминальные элементы, которые не имеют отношения к терроризму. Преступники, которые хотят провезти в Европу людей, которые иначе не смогли бы приехать. Из-за того, что контроль на внешних границах ЕС медленно и усердно усиливается, спрос на фальшивые паспорта и удостоверения личности также растет. А это влечет за собой еще больше преступной активности", – сказал Глис.

    Он также ответил на вопрос, насколько полезен может быть полезен сирийский паспорт. 

    "Чрезвычайно полезен. Используя этот незаполненный паспорт, фальсифицированный, с печатью, можно попасть в Великобританию, что автоматически дает право на пособие по системе социального обеспечения, лечение в больницах. Это если вы решите "высовываться". Но большинство станет использовать фальшивые документы просто для того, чтобы попасть в ЕС и продолжить вести криминальную активность. Некоторые из этих людей могут быть террористами", – заявил эксперт.

    JOSEPH EID / AFP
    Сирийские беженцы с сирийскими паспортами

    Паспорта, по словам Глиса, это "единственное доступное нам настоящее свидетельство формальной идентификации”. 

    "В основном, это задача Службы пограничного контроля – защищать наши границы, контролируя иммиграцию, например, в таких главных центрах, как Гэтвик, Хитроу и порте Дувра. Британия находится в большой опасности, потому что штат Службы пограничного контроля был сокращен, их бюджет был сильно урезан Премьер-министром Терезой Мэй, когда она была еще Министром внутренних дел", – отметил эксперт.

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