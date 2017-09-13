Юрий Богданов: язык музыки преодолевает все границы

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Киеве состоялся концерт известного российского музыканта Юрия Богданова.

Заслуженный артист России, лауреат многочисленных международных конкурсов, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Богданов исполнил произведения русских и зарубежных композиторов. На вечере прозвучали сочинения П. И. Чайковского, С.В Рахманинова, И.С. Баха Ф. Шопена, Ф. Листа и, конечно же, А.Н. Скрябина, 145 –летний юбилей которого отмечается в этом году.

Вечер открыл руководитель представительства Россотрудничества в Украине Константин Воробьев.

"Мы продолжаем знакомить взыскательную киевскую публику с лучшими образцами отечественного исполнительского искусства, имеющего глубокие корни и традиции. Заслуженный артист России Юрий Богданов находится в Киеве не случайно, поскольку является членом жюри проводимого в Киеве Первого международного конкурса молодых пианистов. Уверен, что наш концерт с участием выдающегося музыканта станет ярким событием в культурной жизни украинской столицы", — сказал Воробьев.

РЦНК Концерт российского музыканта Юрия Богданова в РЦНК

Сам музыкант рассказал, что идея концерта возникла спонтанно. По его словам, это первый случай в его жизни, когда концерт организуется меньше чем за сутки – и тем не менее, зал был полон.

"Как-то так сложилась судьба, что я в первый раз нахожусь в Киеве… Хотя на Украине был много раз – в Харькове, Одессе, Николаеве. Но в Киеве в первый раз. Это город, в котором учился мой первый педагог Анна Даниловна Артоболевская. Анна Даниловна закончила Киевскую консерваторию. Ее наставником был российский и советский пианист, композитор, педагог Владимир Вячеславович Пухальский, воспитавший таких крупных пианистов, как Владимир Горовиц, его сестра Регина Горовиц, Григорий Коган, Леонид Николаев, Юлий Исерлис и многих других.

РЦНК Концерт российского музыканта Юрия Богданова в РЦНК

Мне посчастливилось быть учеником Анны Даниловны, преподававшей в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Она мне очень много рассказывала о Киеве, куда каждое лето ездила отдыхать. Оттуда, мне, восьмилетнему мальчику, отправляла она по почте открыточки, которые я храню до сих пор. Мне, маленькому мальчику, она писала письма. Удивительно. Она очень любила всех своих учеников и часто нам рассказывала о своих, уже взрослых, выдающихся учениках. А среди ее воспитанников — Алексей Аркадьевич Наседкин, Алексей Борисович Любимов, Сергей Михайлович Слонимский, Юрий Александрович Розум, Роза Владимировна Тамаркина и многие другие замечательные пианисты… И вот не прошло и сорока лет и, наконец, я в Киеве", — сказал музыкант.

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По его словам, время сейчас сложное. "Но я думаю, что язык музыки – это именно тот язык, который преодолевает все границы, все барьеры. Великая музыкальная культура объединяет всех. У меня даже есть своя философия: миллионы лет назад, когда еще и не было людей на Земле, музыка уже была. Она была в каких-то сферах, и однажды человек просто взял и прикоснулся к этому Божественному откровению. В связи с этим я хотел бы начать свое выступление с музыки Иоганна Себастьяна Баха, которого я считаю совершенно Божественным проводником между людьми и Богом", — сказал Богданов.

РЦНК Концерт российского музыканта Юрия Богданова в РЦНК

По мнению слушателей, среди которых было много профессиональных музыкантов, известных музыковедов и педагогов, Юрию Богданову присущи не только виртуозное исполнительское мастерство, но и глубокое проникновение в музыкальный материал и яркая эмоциональная выразительность.

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"Мы очень благодарны представительству Россотрудничества в Украине за предоставленную уникальную возможность познакомиться с таким значительным явлением в мире музыкального искусства, как Юрий Богданов", — сказала заслуженная артистка Украины Ольга Дмитренко. По её словам, "мера таланта и масштаб этой личности расширяет границы человеческих возможностей, открывая другим новые горизонты".