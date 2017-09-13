Спецкор: зомби обратились к Порошенко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В среду, 13 сентября, активисты провели акцию "Марш нечести в мантиях". Идти собирались от Администрации президента к Верховному Суду Украины.

Как утверждают организаторы, это шествие будет символизировать кандидатов в Верховный Суд, которые, несмотря на негативные выводы Общественного совета добродетели, стараются попасть в новую высшую судебную инстанцию.

В акции принимали участие народные депутаты и активисты "Реанимационного пакета реформ", кампании "ЧЕСНО.Фильтруй суд!", Центра противодействия коррупции, Автомайдана и Фонда DeJuRe.

Больше об этой акции сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала)

Перед початком ходи повинні були провести прес-брифінг. Чи відбувся він?

— Власне, так. Хода починалася на розі вулиці Лютеранської та вулиці Банкової. Можна лише уточнити, що не було народних депутатів України, в усякому разі я бачив лише одного парламентаря, Єгора Соболєва. З самого початку слід сказати, що акція була доволі яскравою. Протягом усього маршруту. Поки вона добиралася від вулиці Банкової, Лютеранською потім трохи Шовковичною до вулиці Пилипа Орлика, до будівлі Верхового суду України, супроводжувалося це тим, що автівки всюди пригальмовували. Час від часу київські водії відкривали шибки, вікна, виглядали, із задоволенням фотографували, деколи навіть цю акцію та флешмоб. Справа в тому, що, уявіть собі, 30 людей у чорних мантіях і в масках зомбі. Переважно це студенти, переважно це молоді люди. Власне, 30 такої своєрідної нечисті, 30 людей, які символізують те, що рівно четверта частина від кандидатів, від претендентів до Верховного суду України, у них до цих 30 людей є питання у громадськості. Так чи інакше, хтось із цих 30 людей має майно, має статки, за які не може відчитатися, хтось з цих 30 людей просто не може як слід пояснити, звідки в нього ці статки взялися, хтось із цих 30 людей, так чи інакше, був замазаний у переслідуванні європайданівців або ж, навпаки, покривав суддів, які вдавалися до переслідування євромайданівців.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Марш нечести в Киеве

Власне, кажучи, цих 30 людей і є символом, що їх до Верховного суду пропускати просто не можна. У випадку, якщо 30 людей із сумнівною репутацією, 30 суддів потраплять до Верховного суду України, це означатиме, що і судової реформи як такої, в країні просто на просто не відбувається.

У центрі Києва доволі багато поліцейських, всі вони зараз зосереджені навколо будівлі Верховного суду. Анастасія Красносільська, одна з організаторів сьогоднішньої акції та флешмобу, говорила на початку цієї акції, що у випадку, якщо 30 людей, 30 суддів із неперфектною біографією потраплять до Верховного суду України, політична відповідальність за це лежатиме на президентові України. Тому сьогодні і зібралися активісти на вулиці Банковій. Кожен четвертий із кандидатів до Верховного суду України отримав негативний висновок громадськості, а це означає, що влада не виставила відповідні фільтри для відбору суддів до Верховного суду України, заявила Анастасія Красносільська із Центру протидії корупції. У четвер президент, виступаючи у ВР, заявляв, що його задовольняє список останніх претендентів та кандидатів до Верховного суду України.

Читайте также: Саакашвили проведет митинги против власти в Киеве — Солонтай

Єгор Соболєв, народний депутат України, виступаючи тут, на вулиці Банковій, сказав, що в даному випадку застосовується схема, яка в Україні діє вже кілька років: беруть третину, рівно третину молодих, ініціативних та незаплямованих спеціалістів, їх вводять до середини державної інстанції. Так було із керівництвом української армії, говорить Єгор Соболєв, там само є із керівництвом нової поліції. Так чи інакше, залишають дві третини старих людей, і завдяки цим двом третинам старих спеціалістів, які працювали ще при попередній владі, при екс-президентові Вікторові Януковичі, в таких державних інстанціях і роблять непрозорі схеми, заявляє Єгор Соболєв.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Марш нечести в Киеве

Коли колона вийшла на вулицю Шовковичну, до них приєднався ще один зомбі на мотоциклі із маскою зеленої мавпи. Підійшовши до будівлі Верховного суду України на вулиці Пилипа Орлика, активісти витягнули в'язанку часнику, спробували встановити її на табличці "Верховний суд України", і за якийсь час ще пробували прикріпити картонний плакат. На картонному плакаті було написано "Нечисті тут не місце".

Конкретних звернень до когось активісти не планують?

— Немає ані звернень до Верховного суду України, не передавали так само якихось петицій, звернень чи громадських заяв до президента України, незважаючи на те, що активісти були на вулиці Банковій. Підійшовши до подвір'я самого Верховного суду на вулиці Пилипа Орлика, буквально один чи двоє активістів спробували видряпатися на високий металевий паркан. Вони кричали, це і далі було продовження театральної акції, вони кричали до охорони Верховного суду, аби ті пустили суддів на роботу.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Марш нечести в Киеве

Напомним, эксперт судебной реформы Реанимационного Пакета Реформ Маркиян Галабала в эфире «ГС» рассказал, к каким ухищрениям прибегали кандидаты, чтобы получить благосклонность членов квалификационной комиссии, в то время как эксперт Михаил Жернаков считает, что Верховный Суд станет наивысшей судебной инстанцией, сформированной по новым правилам.