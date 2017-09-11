Как я искал американскую военную базу в Очакове

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Очаков – небольшой степной украинский город на берегу черноморской бухты оказался почти безлюдным в эти теплые сентябрьские дни. Потому что примерно половина населения Очакова выехала из него в поисках заработков — кто в соседнюю Одессу, кто в Россию, кто в дальнее зарубежье. А вторая половина сидит по домам и ждет, когда на почту пришлют пенсию или пособие. И на эти деньги здесь пьют, вспоминая былую славу и прошлый честный труд. Таким их сделал прежде всего нынешняя власть.

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Очаков еще город славы российского оружия – здесь стоят памятники Суворову, Кутузову, Барклаю де Толли, есть мемориал героям, погибшим во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

РИА Новости Украина Захар Виноградов Очаков. Очаковский морской порт

Но нынешняя власть Украины, наплевав на эту историю, предоставила Очаков Военно-Морским Силам США под строительство Центра оперативного управления флотом, а, по сути, под разведывательные цели США.

Впрочем, началось всё не с американских ВМС, а с украинской вороватой власти.

"Обаме здесь кофе не нальют"

…Маршрутка, на которой я приехал в Очаков, остановилась на улице Шмидта, рядом с магазином "Пять сезонов". И первое, что сразу поразило после бурлящей Одессы, из которой я сюда добирался два часа, — безлюдность и сонная неторопливость здешней жизни.

В поисках контактов захожу в местное кафе-магазин. Здесь можно купить все, что пользуется повседневным спросом, включая хлеб, бакалею, спиртное и прохладительные напитки. У белой стены, исписанной посетителями, несколько столиков и стульев – можно выпить кофе, а можно пива или водки. За столиком двое военных в защитной пятнистой форме степенно тянут холодное пиво – на улице жарко.

РИА Новости Украина Захар Виноградов Очаков

Присаживаюсь рядом с ними выпить кофе и изучаю надписи, сделанные завсегдатаями на белой стене. Записей много, от потолка до уровня столешницы, на которой стоит чашка кофе.

Эта стена — своеобразная книга отзывов и благодарностей обслуживающему персоналу и дневник местной истории и философии – самобытные стихи перемежаются максимами и афоризмами известных исторических персонажей. Здесь же почему-то номера воинских частей, в которых служиди авторы записей – в основном это участники так называемой антитеррористической операции.

Обращаю внимание на две примечательные записи – одна о том, что "наши народы должны жить дружно" и другая – с перечислением тех мировых политиков, которым "в этом кафе никогда не нальют кофе". Среди них – и Барак Обама.

РИА Новости Украина Захар Виноградов Очаков

Тот, кто оставил стене эту последнюю запись, явно намекал на особую независимость Очакова от мировой политической закулисы.

С утра, до знакомства с Очаковым, эта запись показалась мне забавной. Но к концу довольно продолжительного путешествия по улицам города, стало понятным, насколько трагична и симптоматична эта уже устаревшая по своей сути запись какого-то доморощенного политолога. Потому что американцы здесь в Очакове уже и кофе пили, и скоро будут все и вся контролировать.

Город времен конца истории

Улица Шмидта, с которой началось мое знакомство с Очаковым, — не единственная, посвященная героем похоже навсегда ушедшей отсюда истории. Лейтенанту Шмидту, который в 1905 году принял на себя командование не только броненосцем "Потемкиным", но и всем революционным Черноморским флотом, в Очакове установлен памятник.

РИА Новости Украина Захар Виноградов Очаков. Памятник Суворову

А у местной церкви (явный новодел) стоит и памятник генералиссимусу Александру Суворову, который в конце 18 века командовал русскими войсками, отбившими Очаков и турецкого султана. В тех боях участвовал другой знаменитый российский главнокомандующий — Михаил Кутузов, который в те времена был сравнительно молодым русским офицером. И тогда же в этих местах во время боя был тяжело ранен — потерял глаз.

Перед зданием местного исторического музея, ухоженного и единственного государственного учреждения, которое в этот день работало до самого вечера, стоит целая галерея памятников историческим персонажам, имевшим отношение к взятию Очакова и даже к Отечественной войне 1812 года – Кутузов, Барклай де Толли, Ушаков.

А в самом центре города, в местном городском парке, так же ухоженный и никем не оскверненный мемориал героям другой войны – Великой Отечественной.

Советская власть оставила свои приметы в жизни Очакова: памятники и названия улиц, которые относятся к истории бывшего Советского Союза – улица Ленина соседствует здесь с улицами чекиста Урицкого, основателя исторического материализма Энгельса и коммунистического деятеля Кирова. И что важно, в Очакове не обнаружилось вандалов — видимо историческое воспитание, принадлежность к городу, ставшему заметной вехой в отечественной истории, воспитало в местных жителях бережное отношение к памятникам и названиям. Декоммунизация, прошедшая по городам Украины словно чума XXI века, до Очакова пока не добралась – все сохранились в неизменном состоянии.

РИА Новости Украина Захар Виноградов Очаков

Но все последующее знакомство с Очаковом показало, что это – уже конец его истории. Дальше будет другая история. И писать ее будут уже другие люди и даже другие страны. Строительство Центра управления, начатое Военно-Морскими силами США, — это конец истории российской славы Очакова, на которой выросли местные жители. Теперь здесь другая история – история предательства, нищеты и маргинала.

Тихая смерть, которую никто не заметил

Одна из примет Очакова – яркие, хорошо сохранившиеся мозаики времен СССР на стенах домов. Только на них еще сохранились ставшими теперь нереальными бывшие приметы города, где когда-то жили 20 тысяч человек (сегодня, по словам местных жителей – около 10 тысяч) и у всех была работа и чувство собственного достоинства. Теперь нет ни работы, ни этих чувств.

Вот на мозаике в самом центре Очакова – рыбаки, женщины, явно увлеченные производством, колхозники, выращивающие фрукты и овощи. Все – гордые, сильные, устремленные в будущее.

"Да, у нас тут при "совке" все было в ажуре, — с мягким южным акцентом рассказывает местный житель, с которым мы разговорились у одного из проржавевших морских причалов. – Вот тут был мидийно-устричный комбинат – устриц и мидий выращивали в специально оборудованных садках, делали консервы, которые потом возили по всему Союзу. А еще на местном рыбоконсервном заводе выпускали знаменитые на весь Союз "Бычки в томате", мой отец возил эти консервы в магазины страны – аж, до Новосибирска".

РИА Новости Украина Захар Виноградов Очаков

Мой собеседник все время нервно улыбается с какой-то сожалеющей горечью в глазах.

"А при "незалежности" все разбазарили, разворовали, уничтожили, — продолжает он с какой-то уж совсем явной безнадегой в голосе. — Пытались пару лет назад наладить выпуск консервов, так не смогли. Технологов, которые работали при Совдепии, не осталось и потому из этого ничего и не получилось. Да и рыболовецких судов уже нет, а рыбаки спились".

По его словам, при СССР всё в Очакове было продумано и для всех была работа: мужчины ловили рыбу, выращивали мидий и устриц, работали на заводе, выпускавшем консервы, развозили их по всей большой стране. Их жены трудились на производственном комбинате, где шили постельное белье, изготавливали различную хозяйственную мелочевку.

Теперь ничего не работает – абсолютно все производственные предприятия закрыты – что из-за нерентабельности, но по большей части, как утверждают местные жители, из-за банального воровства – "приватизаторы" продали оборудование и технологии в другие города и страны, а что не смогли продать, сдали на металлолом.

Развалили не только производство, сумели каким-то образом уничтожить даже местный морвокзал — был морвокзал в Очакове, а теперь нет. И как это произошло, никто толком даже объяснить не может. Произошло это как-то само собой, естественно для нынешней жизни города и потому незаметно.

"…И чтоб нам за это ничего не было"

На улицах Очакова – тихо, редко встретишь прохожих, и то, в основном, военные из местной воинской части и пограничники. Даже местный универмаг в самом центре города работает только до 14 часов.

— А никто ничего не покупает, — объясняют мне в расположенном рядом кафе, — вот и работаем отсюда и до обеда.

РИА Новости Украина Захар Виноградов Очаков. Очаковский морской порт

Это кафе очень приметное и, как я понимаю, главное питейное заведение Очакова. В отличие от того, с которого началось мое знакомство с городом, здесь столики стоят прямо на улице под шатрами с эмблемой известной марки украинского пива. За несколькими столиками сидят пять женщин, лениво без удовольствия и как-то по-будничному пьют водку. Время – послеобеденное, 15 часов. Вроде бы они не одна кампания, а разные, и женщины тоже все разного возраста – и тридцатилетние, и пенсионерки, но все они привычно переговариваются между собой – все друг друга знают — обсуждают какие-то бытовые и незначительные события. И, судя по всему, никакого торжества, которое их здесь собрало, нет. Пьют водку не потому, что празднуют что-то, а потому, что другого дела, события в их жизни, кроме вот этого – наливай и пей, нет.

— Давайте за то, чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было, — слегка заплетающимся языком произносит банальный тост одна из женщин. И они дружно и молча, синхронно опрокидывают в себя водку.

Made in USA

В результате длительного путешествия по Очакову и его окрестностям выхожу на высокий берег, откуда открывается вид на унылый военно-морской пейзаж – у причала пришвартованы несколько морских катеров, один боевой корабль, буксир, баржи… Всё это — некрашеное, поржавевшее, весьма запущенное и, откровенно говоря, даже толком не охраняемое, как я понимаю, и есть – нынешние Военно-морские силы Украины.

А берег, на который я выбрался из Очакова — по информации украинских СМИ то самое место, где Военно-морские силы США строят свою базу.

Впрочем, на месте всё оказалось не совсем так, как пишут украинские журналисты. Во-первых, американцы здесь пока ничего не строят, а только собираются. Хотя какие-то работы на военно-морской базе уже идут. Но это именно подготовительная часть и делают ее – ни шатко и ни валко, украинцы.

РИА Новости Украина Захар Виноградов Очаков

Во-вторых, по информации источников в Администрации президента и в Министерстве обороны Украины, строить здесь будут не базу ВМС США, а оперативный центр ВМС Украины, ремонтную мастерскую для катеров и контрольно-пропускные пункты по периметру охраны самой базы.

Кто будет строить, пока непонятно, но вряд ли американцы, скорее всего сами украинцы. Но вот, что точно — все работы здесь будут выполняться под контролем ВМС США, поскольку строительство оплачивает американская сторона по программе военной помощи Украине по линии Foreign Military Construction Sales.

Послевкусие (вместо послесловия)

Впрочем, есть тут и одна хитрость. Как утверждают наши источники, США бесплатно поставят Украине два своих катера серии "Aйдендс", а еще предположительно два или три Украина приобретет по тому же договору самостоятельно.

И строительство оперативного центра тоже пройдет не просто так. Всю начинку к нему поставят из США. Скорее всего, что хорошо понимают и в Киеве, и в Очакове, начинка будет иметь вполне определенный разведывательный характер, то есть будет предназначена для слежения за кораблями Черноморского флота Военно-морских сил РФ. И уже во вторую очередь – для управления ВМС Украины.

Так что, все здесь хорошо понимают, против кого собираются дружить власти Украины с ВМС США.

Выбор места дислокации Военно-морского флота Украины с базированием здесь командно-оперативного центра, который построят и оснастят американцы, – не случаен. Здесь расквартирован 73 центр специальных назначений и дивизион 406-ой артиллеристской группы Вооруженных сил Украины, территория частей которых обнесена ржавой колючей проволокой, явно ещё советского производства. И военнослужащие этих частей встречаются повсеместно в Очакове – и в магазинах, и в кафе, и на улицах.

РИА Новости Украина Захар Виноградов Очаков

А вот американцев нет, во всяком случае, я не видел ни одного. Хотя это не означает, что их не было раньше или не будет впредь.

Еще одна причина, по которой ВМС США проявляют столь пристальное внимание к Очакову – его стратегически важное расположение – с одной стороны – близость к Крыму и базе Черноморского флота, с другой, — удобная бухта, надежно защищенная с моря.

Напротив Очакова хорошо виден прикрывающий его рукотворный остров Первомайский, насыпать который начали еще при Екатерине Второй.

На этом острове когда-то сначала при Советском Союзе, а потом некоторое время и при независимой Украине, скорее всего, правда, по инерции, размешалась воинская часть, готовившая морских диверсантов – так называемых "морских котиков".

"А теперь на острове нет ничего. Оборудование спилили и продали, а что не смогли продать, теперь охраняют шесть человек", — рассказывает местный житель.

А потом с горечью добавляет: "При Союзе у нас тут даже военный аэродром был, МИГи и "Сухие" базировались. А потом не стало Союза, не стало и военно-морских воздушных сил. А плиты бетонного покрытия с аэродрома украли. Ничего не осталось. Ну вот, теперь, может, американцы нашим киевским начальникам за свой счет что-то построят и не дадут украсть".

Такая вот новая история у Очакова. С американским душком и вполне себе маргинальным послевкусием.