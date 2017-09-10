А вы готовы почитать об ужасах измаильского морга?

РИА Новости Украина

Вопиющая ситуация сложилась в одном из отдаленных районов Измаила — Барановке, пишет Снежана Стрепетова. Жители улицы Коцюбинского, где расположен морг, задыхаются от удушливого трупного запаха. Об этом поведал пользователь соцсети Фейсбук Семен Степанов.

"Мы, жители микрорайона Барановка, обращаем ваше внимание на вопиющие бесчеловечные случаи, которые происходят в измаильском морге, находящемся по адресу ул. Коцюбинского №128. Суть состоит в том, что последние полтора месяца людей, живущих на близлежащих улицах, мучает зловонный трупный запах. Дело в том, что тела умерших бездомных людей складируют в расположенном на территории морга здании, и это, прошу заметить, в летнюю жару, без холодильников. И лежат они там не день и не два, а неделями в целлофановых пакетах, но даже пакеты (цинизм ситуации просто зашкаливает) не спасают ситуацию. Еще ко всему этому добавляется запах формалина, работники морга, к сожалению, ничего с этим поделать не могут, так как этим всем заправляют совершенно другие люди и вопрос, конечно же, в деньгах, а жалобы людей остаются без внимания", — написал мужчина.

Чтобы проверить информацию, корреспондент "Думской" отправилась на место — на ул. Коцюбинского, 128. Вообще, жить рядом с моргом — удовольствие еще то, но если приходится еще и терпеть неудобства, имеющие последствия для здоровья, то становится понятно, что ситуация вышла из-под контроля и требует немедленного вмешательства ответственных лиц.

Думская.net Морг в Измаиле

На территории морга (учреждений здесь оказалось сразу два — Измаильское горрайонное патологоанатомическое отделение областного паталогоанатомического бюро и Измаильский отдел судебно-медицинской экспертизы трупов) сразу ощущается отвратительный трупный запах, смешанный с запахом формалина и с легкой примесью ладана (здесь же, в этом дворе, прямо у стены морга, отпевали покойного).

Пройти в помещение первого учреждения не получилось — в узком коридорчике стоял гроб с покойником. Мы последовали во второе — морг судмедэкспертизы. И надо отметить, неприятный запах здесь ощущался намного сильнее. В двери появился санитар, который на вопрос об источнике запаха сказал, что в помещении все нормально, но при этом добавил, что, мол, "здесь же не конфетная фабрика"…

Думская.net Морг в Измаиле

Внутри морга, где непосредственно стоит стол для вскрытия, запаха действительно не было. Не ощущался он и из холодильника, который открыли специально для нас (хоть мы не стали заглядывать внутрь по понятной причине, но трупы там были в наличии, поскольку оттуда вышла санитарка, которая только обрила покойника). Холодильник работал, это было слышно.

Так откуда же запах? Санитар высказал предположение, что "аромат" может исходить от стоящего во дворе металлического мусорного контейнера, накрытого крышкой. По его словам, туда бросают одежду покойников, в том числе неопознанных. К примеру, недавно сюда привезли останки человека, два месяца пробывшего в воде. Части его одежды вместе с элементами разложившегося тела отправили в этот же бак. Вывозят его содержимое приблизительно раз в две недели! Страшно представить, что происходит там внутри в жару…

Но не меньшую жуть вызывает и то, что следует за этим: содержимое везется на городскую свалку — Новонекрасовский полигон, где в поисках "б/у товаров", которые можно продать по сходной цене, роются люди. Потом эти торговцы направляются с найденным "добром" в город. А еще свалку часто поджигают — и опять же горожане дышат этим…

В любом случае в версию с баком верилось мало, и мы решили пообщаться с людьми, живущими прямо возле морга. Одна из соседок учреждения рассказала, что за два дня до нашего прихода трупы вывезли и, по всей видимости, захоронили. Произошло это сразу на следующий день после того, как соседи собрались и устроили скандал в морге.

Женщина подтвердила, что почти полтора месяца в жару невозможно было дышать из-за страшной вони. Люди самостоятельно выяснили, что покойников хранили в сарае без холодильника, обернутыми в полиэтиленовые пакеты, пока город не выделил деньги на их захоронение. Дело в том, что холодильник вмещает в себя не больше десятка тел, и для тех, за кем не придут родные, там попросту не хватает места.

Думская.net Мусорный бак рядом с моргом в Измаиле

Люди улицы Коцюбинского крайне недовольны своим соседством: прямо во дворе морга (огражденного лишь сеткой) проводится отпевание покойников, здесь же вскрывают трупы и во дворе рядом сколачивают гробы. Постоянно присутствующий запах трупов, формалина и ладана не может не действовать на нервы.

К этому прибавьте, что живущие на улице люди постоянно видят скорбные лица родственников почивших и терпят неудобства от верениц авто, заполоняющих узкую улочку. Вне всякого сомнения, весь этот ритуальный сервис давно надо перенести в другое место — изолированное от людей.

А ведь в Измаиле, как и повсюду, за ритуальные услуги взимают немалые деньги. Воротилам похоронного бизнеса давно пора подумать не только о собственной прибыли, но и о тех, кто волею судьбы вынужден сталкиваться с их деятельностью днем и ночью.

Думская.net Морг в городе Измаил

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Нам так и не удалось выяснить, откуда отвратительный запах, но, собственно, это и не входило в нашу задачу — этим должны заняться компетентные органы. И конечно, руководство города в данной ситуации не должно стоять в стороне, позволяя другим нагло травить своих сограждан.