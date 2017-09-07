Украина и Донбасс: одна страна и такие разные тарифы

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В сентябре жителей подконтрольной Украине части Донецкой области ожидает очередное повышение тарифов – в этот раз на холодную воду. В частности, согласно постановлению украинской национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг, КП "Вода Донбасса" установлены новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Расценки для населения вступили в силу с 25 августа. Теперь по водомеру населению придется платить почти 28 гривен за кубический метр (чуть более 64 российских рублей по курсу центрального республиканского банка в Донецке, — Авт.).

Так, например, коммунальные службы Славянска в ближайшее время намерены повысить стоимость услуг водоснабжения и водоотведения, с новым повышением горожане будут платить за воду в разы дороже жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики. Такие данные приведены республиканской службой по тарифам. В целом тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине в среднем уже в 5-6 шесть раз выше установленных для жителей самопровозглашенной ДНР

"Согласно расчётам, кубометр воды для многоквартирных домов по новому тарифу должен стоить 17,11 гривен, стоков – 10,94 грн. Итого – 28,05 гривен. Для сравнения в Донецке стоимость водоснабжения и водоотведения составляет 11,01 российских рублей, что в 5,9 раз меньше, чем прогнозируемая цена в Славянске", – отмечается в сообщении службы по тарифам самопровозглашенной ДНР.

При этом в Донецке подчеркнули, что стоимость жилищно-коммунальных услуг растет и в других регионах Украины. Так, только с мая по июль текущего года повсеместно повышались тарифы на электроэнергию, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение. В то же время не исключено, что очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине может состояться уже в октябре-ноябре 2017 года, и будет связано с повышением стоимости реализации угля государственных шахт для энергетических компаний и ТЭЦ. По предварительным прогнозам тариф на тепловую энергию в Украине с сентября станет в 2-2.5 раза выше, чем в ДНР. По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства самопровозглашенной Донецкой народной республики Сергея Наумца постоянное подорожание коммунальных услуг в Украине – это настоящий тарифный геноцид.

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"Наши соотечественники на территории, временно подконтрольной Украине, платят за воду в четыре раза больше, чем жители республики. И это несмотря на значительные экономические трудности в стране и низкий уровень доходов граждан. Я считаю, что такая политика Украины по отношению к своим гражданам недопустима. Киевская власть своими своевольными действиями загоняет народ в тупик и усугубляет без того сложную финансовую ситуацию в большинстве семей, увеличивая социальную напряженность в обществе по всей стране", – заявили в минстрое самопровозглашенной ДНР.

"У нас тарифы теперь ориентированы на Запад, вот только как найти возможность полноценно платить за коммунальные услуги! За всех не говорю, только за себя. Работы в Дзержинске (ныне город Торецк, — Авт.) почти нет, те немногие шахты, что остались на грани остановки или полного закрытия. В нашей семье 3 человека, доход чуть более 5 тысяч гривен. Все дорожает, не хватает тех денег, как не старайся. Ребенка накормить, одеться по сезону, за коммунальные за двухкомнатную квартиру в месяц выходит около одной тысячи гривен, а субсидии у нас нет. Начнется отопительный сезон, вообще тихий ужас будет. Цифры баснословные выходят, в платежки хоть не смотри. Чтобы как-то выкрутиться, мужики наши вынуждены бросать все и ехать на заработки в ненавистную всеми Россию на заработки. Вот так и живем, а если точнее – выживаем. Не войной, так разрухой замучают. Зато в Европу идем, безвизовый режим, прости Господи…", — говорится в сообщении

"Это из серии почувствуй разницу. По большому счету доходы у рядовых жителей Донецка и, допустим, Константиновки, Дружковки или Краматорска почти одинаковые, плюс, минус, но разница несущественная. Только в квитанциях за квартиру суммы абсолютно разные, и в этом случае не в нашу пользу. Жители Донецкой области теперь за 1 куб воды будут платить 26 гривен. Средняя семья в месяц как минимум использует 8-10 кубов, а это в пределах 250 гривен. И это только за холодную воду, вы только вдумайтесь! А ведь еще свет, газ, а еще с октября отопление включат и всё это суммарно несколько тысяч гривен. А жить на что, а кушать что? Или нам вообще не есть, как один киевский деятель советовал. Видите ли, много украинцы жрать стали, вот и денег не хватает. Да, кстати, можно и не мыться еще. Тогда еще больше будет экономия", – рассуждают жители Донбасса о грядущем повышении тарифов за услуги ЖКХ.

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Напомним, что на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики тарифы на жилищно-коммунальные услуги не поднимались уже более трех лет. С 2014 года в ДНР введен мораторий на повышение тарифов жилищно-коммунального хозяйства. С тех пор тарифы на коммунальные услуги в ДНР остаются на довоенном уровне – по всем услугам ЖКХ в регионе действуют тарифы, которые были утверждены ранее.