Торг уместен. Реальные истории жертв торговли людьми из Харькова

РИА Новости Украина

За работу на стройке в пригороде Москвы Александру обещали две тысячи долларов в месяц. Своим инструментом он штукатурил и шпатлевал стены, монтировал гипсокартон. Вместе с другими рабочими жил прямо на стройке. Выходных у него не было, возможности выйти за территорию – тоже. Охрана не выпускала, а документы забрали, чтобы "оформить регистрацию", пишет Анна Соколова.

"Кинуть" не должны, думал Александр, эту работу ему предложил знакомый. Но всё же что-то заподозрил, когда спустя месяц не увидел ни зарплаты, ни паспорта. Рабочие пошли к начальнику. Тот пообещал, что заказчик "вот-вот" рассчитается и вернёт документы.

Прошёл ещё месяц – и рабочим стали угрожать. Хозяин участка обвинял их в том, что дом неправильно построен. Рабочие решили ехать домой, но без денег и паспортов не могли. Да и инструменты им никто возвращать не хотел.

В Польшу Сергей приехал по совету одноклассника – говорил, что на стройке зарабатывает тысячу долларов в месяц. Начальник, который должен был ждать Сергея, направил его к другому человеку. Тот отвёз мужчину на охраняемую стройку и забрал документы – "для оформления договора".

Сергей выполнял "чёрную" работу – носил мешки с песком и щебнем, мешал и укладывал цемент. Общаться с другими рабочими и выходить за пределы стройки ему не разрешали. Через месяц он поинтересовался о зарплате. Начальник сказал, что "готовит контракт", без этого не может рассчитаться. То же самое он повторил и в следующем месяце.

И Сергей, и Александр проработали за границей около двух месяцев. Только после этого им вернули документы и разрешили уехать в Харьков. Но у них не было денег даже на билеты. Сергею помог его польский друг, Александр – получил перевод от родных.

Оба мужчины – переселенцы из Донецкой и Луганской областей. Их истории реальны, только имена изменены – пережившие негативный опыт работы за границей в большинстве случаев не готовы общаться открыто.

Сергей переехал в Харьков вместе с женой, здесь у них родился ребёнок. Александр – вдовец, воспитывает сына-подростка. Дома он хорошо зарабатывал – был шахтёром. Все три года мужчины пытаются найти работу с зарплатой, которой хватило бы не только на съёмное жильё.

Закон и статистика

Статья 149 Уголовного кодекса Украины определяет торговлю людьми как обман и насилие с целью эксплуатации – сексуальной и трудовой. Человек, который выехал работать за границу и вернулся домой ни с чем, согласится, что с ним поступили нечестно. Но редко признает себя жертвой торговли людьми и, тем более, обратится за помощью к специалистам.

Сергей и Александр – двое из 156-ти украинцев, пострадавших от торговли людьми с начала года. По информации Национальной полиции, в этом списке – 119 женщин, 37 мужчин, 12 несовершеннолетних.

За шесть месяцев 2017-го полиция открыла 144 уголовных производств по статье 149*Уголовного кодекса Украины. В 96 из них есть подозреваемые.

МВД Украины Результаты работы полиции в борьбе с торговлей людьми за 1 полугодие 2017

Большинство случаев торговли людьми относится к трудовой эксплуатации, отмечают в Департаменте борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Жертвами таких преступлений чаще всего становятся мужчины трудоспособного возраста, люди с инвалидностью и без определённого места жительства.

По данным МВД, количество жертв торговли людьми за полгода 2017-го в два раза выше, чем за этот же период в прошлом году – тогда их было 60. Международная организация по миграции насчитала больше случаев – 639 пострадавших по состоянию на июнь 2017 года. Всего, по подсчётам МОМ, начиная с 1991-го года, жертвами торговли людьми стали 230 тысяч граждан Украины – не только за границей, но и внутри страны.

Iom.org.ua Количество жертв торговли людьми

Mediaport Страны назначения для торговли людьми

"Меня просто кинули"

"Стать жертвой торговли людьми может каждый, кто выезжает работать за границу. А сейчас — в надежде на лучший заработок — это делают всё больше и больше людей. Уязвимы все, у кого есть хоть какие-то экономические трудности", – рассказывает председатель общественной организации "Шлях до життя" Яна Шарун.

С 2001 года эта организация работает с пострадавшими от торговли людьми в Харькове и области. При финансовой поддержке Международной организации по миграции она оказывает юридическую, психологическую и медицинскую помощь. Представители общественной организации помогают пострадавшим пройти переобучение, найти работу и грант на развитие своего дела.

"Когда к нам обращается мужчина, который остался без своих строительных инструментов, мы понимаем, что без них ему будет сложно найти работу. Он остался и без денег, и без возможности их заработать. Тогда мы предлагаем ему заполнить грантовую заявку и получить необходимое оборудование. Это помогает человеку выйти из трудной ситуации", — объясняет председатель общественной организации "Шлях до життя".

С 2014-го общественная организация помогает внутренне перемещённым лицам в регионе.

"Первое время мы раздавали переселенцам гуманитарную помощь международных доноров, потом помогали им найти работу, — вспоминает Яна Шарун. — Когда мы предлагали переселенцам какие-то вакансии, они часто отказывались из-за маленьких зарплат и спрашивали, нет ли предложений за границей. Тогда мы поняли, что эта категория может стать одной из самых уязвимых в торговле людьми".

Общественники проводят лекции для ВПЛ – объясняют, что означает "торговля людьми", кто оказывает помощь пострадавшим. По статистике Яны Шарун, с начала этого года в организацию обратились около ста человек. Из них больше 10% – переселенцы.

"Очень часто человек, который выехал работать за границу, а вернулся ни с чем, не идентифицирует себя как жертву торговли людьми. Я объясняю — то, что с вами произошло, незаконно. Опираюсь на 149-ю статью, где чётко написано, какие факторы указывают на то, что это именно торговля людьми, — вербовка, перемещение, укрытие, эксплуатация, обман и насилие. А мне говорят: "Та ну, меня просто кинули, денег не заплатили". Тогда я спрашиваю: "Вас били?". "Били". "А выходить на улицу разрешали?". "Да нет, конечно, у меня же паспорт забрали". Вот так постепенно мы приходим к выводу", — говорит глава общественной организации.

Обращаться в полицию и органы соцзащиты пострадавшим мешает чувство стыда — они опасаются, что об этом узнают знакомые. Бывает, что люди не верят в то, что правоохранители доведут расследования до конца. Однако, по словам Яны Шарун, почти все уголовные производства, которые сопровождали юристы общественной организации, расследованы. Виновных, как правило, устанавливают, но не все они получают наказание — это особенно сложно в случае трудовой эксплуатации.

"Вершина айсберга"

Официальный статус пострадавшего от торговли людьми позволяет человеку получить одноразовую материальную помощь в размере трёх прожиточных минимумов. Государство также должно предоставить ему психологическую, медицинскую, правовую и социальную помощь, помочь в трудоустройстве, учёбе, предоставлении временного жилья.

Kharkivoda.gov.ua Порядок установления статуса пострадавшего от торговли людьми

"У органов исполнительной власти, которые занимаются сбором документов по таким вопросам, нет задачи собрать полную доказательную базу. Самое главное для нас — оказать помощь", — утверждает заместитель начальника управления организационно-аналитического обеспечения — начальник отдела по делам семьи и работе с общественностью Департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Людмила Гончарова.

Подтверждающими документами истории пострадавшего могут служить отметки в загранпаспорте о пересечении государственной границы, проездные документы, справка из центра обработки специальной информации Госпогранслужбы, медицинские документы.

"Когда человек освободился из этой ситуации часто это откладывает отпечаток на здоровье, может произойти обострение заболеваний, либо он нуждается в психологической помощи, всё это фиксируется. И, конечно, если человек сотрудничает с правоохранительными органами, открыто уголовное дело с квалификацией по ст. 149, это также служит доказательством. Но это не значит, что все эти документы должны быть в наличии, бывает, что ничего нет", — добавляет Гончарова.

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После общения с пострадавшим ответственное лицо местной государственной администрации формирует пакет документов и для установления статуса передаёт его в Министерство социальной политики.

"К сожалению, у нас в обществе бытует мнение, что торговля людьми — это проституция. Хотя уже давно на первые позиции выходит трудовая, а не сексуальная эксплуатация. Никто от этого не застрахован, — отмечает Людмила Гончарова. — Зачастую люди стараются соблюсти все нормы законодательства — оформляют трудовые визы, заключают договора, а по факту оказываются в руках мошенников".

В прошлом году официальный статус получили 110 украинцев, пострадавших от торговли людьми. С начала этого года – 101 человек. Харьковская область занимает первое место по количеству официальных статусов – по словам Людмилы Гончаровой, в течение последних двух лет его получили 36 человек, в том числе пять внутренне перемещённых лиц.

"Это далеко не все пострадавшие, только вершина айсберга, — комментирует Ольга Билецкая, председатель общественной организации "Жіноча громада", которая проводит обучение соцработников по оказанию помощи пострадавшим от торговли людьми. — Преступления, связанные с торговлей людьми, очень латентные".

Ольга Билецкая советует быть очень внимательными – ехать только к проверенному работодателю, никому не отдавать свои документы, а в случае обмана или насилия – обращаться к правоохранителям. Очень важно уметь распознать торговлю людьми и вовремя обратиться к специалистам.

Сергей и Александр смогли справиться с травмой и теперь ищут новую работу. Хоть и не исключают, что снова поедут за границу.