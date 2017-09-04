В кровь. Защита исторического центра Одессы

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Одесситы протестуют против застройки исторической части города. В воскресенье, 3 сентября, произошли массовые столкновения с полицией на месте скандальной стройки в Воронцовском переулке.

Возле уникального дома с одной стеной, известного как дом-стена или Ведьмин дом, застройщик уже успел возвести два этажа. Представители различных общественных организаций считают, что это здание уничтожает историческую индивидуальность Одессы.

Как заявил советник начальника главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, правоохранители предложили протестующим провести встречу с представителями власти и застройщика. Часть активистов согласилась, но радикально настроенные прорвались на территорию и начали снос.

Подробнее о событиях в городе сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы в Одессе Александр Тарасенко.

Что происходило в городе в воскресенье?

— Происходило все довольно ярко и красочно. Особенно очень много фотографий вчера было сделано на месте событий. Дело в том, что кто не знает, Воронцовский переулок довольно узкий, и там не так много места, и вот там вчера собралось несколько десятков активистов. Они заявили, что они будут сносить эту стройку, сносить забор. На место прибыла полиция, около 100 человек охраняли этот объект, но это не помогло ни строителям, ни застройщику, так как активисты собрались большими силами и пошли буквально на штурм. В ход пошел слезоточивый газ, дубинки, произошли серьезные стычки, в ходе которых полиции не удалось удержать объект, и около 50 активистов прорвалось на саму стройку, начали ломать забор, крушить кирпич, просто все летело вниз. Пострадало два активиста, части обломков попали прямо в голову. Люди были доставлены в больницу, им оказана помощь. В принципе, их жизни ничего не угрожает. По факту крушения застройки открыто два уголовных производства — хулиганство, а также умышленная порча имущества. Никто не задержан на месте события, но полиция заявила, что дальше будет охранять этот объект, несмотря на то, что активисты заявляют, что он незаконный.

dumskaya.net Столкновения в Одессе

В итоге второй этаж этой застройки демонтировали вместе со строительными лесами?

— Да, второй этаж фактически полностью разобрали. Сломать полностью эту конструкцию активистам не удалось, но второй этаж фактически полностью снесен.

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Активисты уверены, что стройка незаконна, полиция это утверждение не комментирует, но обещает организовать встречу с застройщиком. Эта встреча состоится?

— Да, эта встреча должна состояться сегодня. Но интересна позиция городской власти. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявляет, что эта стройка законна, и юристы от мэрии проверили документы застройщиков, то есть мэрия препятствовать этому не может, этой стройке. И такая же позиция в итоге будет и у полиции, я так понимаю. Но активисты заявляют, что это просто вопиющий случай, что городская власть идет против самого города, то есть из-за такого безволия может пострадать объект исторического наследия, который знают не только в Одессе, но и в других городах, и поэтому заявляют, что они будут идти до последнего. Если все-таки мэрия не проявит политическую волю, то будут уже идти, возможно, радикальными способами, как это было вчера, и, в любом случае, не дадут закончить эту стройку в таком виде, в котором она сейчас планируется. То есть больше, чем один этаж.

dumskaya.net Столкновения в Одессе

Представители каких общественных организаций принимали участие в протестах?

— Их там было несколько. Самые массовые были силы брошены от РГБ, это "Совет общественной безопасности", под руководством Марка Гордиенко. Также были люди от Автомайдана, были люди от "Правого Сектора". Самое большую ответственность на себя взяли представители РГБ.

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Относительно РГБ и одесского Автомайдана неоднократно звучали обвинения в том, что они выполняют некие заказы. В данном случае говорили о том, что они могут подыгрывать кому-то из политиков или бизнесменов?

— Есть такие слухи, что наняли активистов и проплатили им эту акцию представители известной в городе строительной компании, которая сейчас находится в открытом конфликте с мэром и с городской властью. И вот есть информация, что якобы эта компания пытается подорвать доверие к мэрии, к Геннадию Труханову, в ответ на остановку стройки "Кадорра" на улице Каманина, где так же недавно были стычки и конфликт. Там стройка также приостановлена пока что.

dumskaya.net Столкновения в Одессе

Напомним, Минрегион и Минкульт заменяют общие правила строительства ручным управлением и берут под собственный контроль стихийные сооружения, считает активистка Юлия Никитина.

Ранее экс-первый заместитель председателя Киевской администрации Игорь Никонов заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что в Киеве не допустят больше ни одного незаконного строительства.