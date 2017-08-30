Чтоб мы так жили. Как "бедствуют" судьи Прикарпатья

РИА Новости Украина

Активисты проанализировали соответствие стиля жизни Прикарпатских судей в соответствии с задекларированными ими доходами. Первыми под микроскоп попали судьи Рогатинского, Рожнятовского, Долинского, Болеховского судов.

Рогатинский районный суд состоит всего из трех судей. С октября 2016 его возглавляет Руслан Могила. Согласно декларации – судья не особо роскошествует – в собственности имеет лишь квартиру в Рогатине, гараж и автомобиль ВАЗ 2107. Годовая зарплата, согласно декларации трех последних лет, составляет 200 000 грн.

Данные из реестра недвижимого имущества судьи Руслана Могилы совпадают с данными в его декларации. Об этом пишут Версии со ссылкой на ОО "Центр Политических Исследований"

Его коллега Оксана Лошак, согласно данных декларации, живет в городе Бурштын вместе с родителями-пенсионерами и дочерью. В Орлове судья владеет жилым домом, гаражом, хозяйственным помещением, которые приобрела в собственность еще в 2006 году и земельным участком. Данные декларации судьи совпадают с данными реестра недвижимого имущества.

Дочь, судя по декларации, учится в Ивано-Франковском медицинском университете и получает дополнительную стипендию от Ивано-Франковской ОГА. А отец судьи – Олег Гаврилюк, в свое время был адвокатом в Орлове. Интересно, что его пенсия составила почти 200 000 грн в год.

Третий судья Рогатинского районного суда Михаил Рыбий тоже подал достаточно скромную декларацию. Он владеет четвертью квартиры в Пустомытовском районе Львовской области и с 2010 года безвозмездно пользуется другой квартирой в том же населенном пункте. Жилье в аренду предоставляет Александра Фрис. В открытых источниках информации о женщине нет.

У судьи есть в совместной с женой собственности авто Skoda Fabia.

Семья судьи состоит из 3-х человек. Живут они на заработную плату Рыбия и пособие по безработице жены.

К сожалению, не удалось никак найти в реестре недвижимого имущества никаких данных в отношении Михаила Рыбия. Как только такие данные будут найдены и сравнены с декларацией судьи Рыбия, их сразу же обнародуют на сайте.

Соседний, Галицкий районный суд насчитывает 4-х судей в штате. В течение последних трех лет его возглавляет Юрий Максимчин.

Согласно декларации, у главы Галицкого суда собственного имущества нет — все записано на жене. У Татьяны Максимчин – частную нотариальную практика в Одессе. Именно она владеет квартирой в Ивано-Франковске и приобрела в 2016 году авто Skoda Octavia за 10 000 долларов. Предыдущее авто Renault Laguna 2008 года она продала за 148 000 грн. Такая цена почти вдвое ниже рыночной стоимости авто.

Интересно, что авто приобрела помощница судьи Апелляционного суда Ивано-Франковской области Виктория Мануляк. Согласно декларации, ее муж работает судьей в Ровенской области.

Коллега Максимчина судья Олег Мула тоже не имеет собственной недвижимости. В его декларации фигурируют два дома в г.. Яремче, в которых он имеет право проживания. Принадлежат они Михайлине Муле. Жена владеет квартирой в Киеве. К слову, жена работает в Ивано-Франковской областной клинической больнице.

Выдержки из реестра прав на недвижимое имущество на судей Максимчина и Мулы получить не удалось. Как только данные появятся и подвергнутся проверке – их сразу обнародуют на сайте проекта.

Судья Ирина Юсып в декларации показала большой перечень недвижимости. Юсып владеет двумя квартирами в Ивано-Франковске. Одну из них приобрела в 2015 году. Также судье принадлежит жилой дом на Долинщине. В 2016 году Юсып приобрела в собственность земельный участок в селе Криховцы вблизи Франковска, однако стоимость земли в декларации не указала, более того, не указан расход на приобретение земли.

Ее муж Петр Трусь имеет в собственности 3 жилых и две хозяйственные постройки в селе Волчинец. Живет семья на заработную плату судьи Юсып и пенсию мужа в 23 тыс грн.

В выписке из реестра недвижимого имущества Минюста указано, что в собственности судьи Ирины Юсып есть двухкомнатная квартира в городе Галич площадью 40,8 квадратных метров, приобретенная ей в собственность еще в 2012 году.

versii.if.ua Выписке из реестра недвижимого имущества Минюста

"Эту квартиру я действительно получила в 2012 году, однако в 2014 я ее продала и купила квартиру в Киеве. Очевидно есть какая-то ошибка в реестре недвижимого имущества", — комментирует судья Юсып.

Тарас Гаполяк назначен судьей Галицкого районного суда в 2012 году. Родом из Львовщины. Его жена, Галина Гаполяк, начальник отдела управления персоналом в Львовском суде. Из собственной недвижимости в семье – только земельный участок на Львовщине. Во Львове жена безвозмездно проживает в доме Владимира Гаполяка, очевидно, свекра. Судья Тарас Гаполяк в Галиче пользуется квартирой на правах займа.

Судья ездит на отечественном ЗАЗ Lanos. О чем свидетельствует и декларация, и реестр МВД.

Вместе с женой Гаполяк заработал за год почти 400 000 грн, однако это не помешало им получить субсидию в 5,5 тыс грн.

Данные о недвижимости судьи Гаполяка из реестра получить не удалось, как только удастся получить и сравнить с декларацией – они сразу же будут обнародованы на сайте.

В Рожнятовском районном суде также четверо судей.

Руководитель суда Анна Калиний обладает только большим земельным участком в поселке Ясень на Рожнятивщине. Ее муж, Михаил Калиний, имеет 4 земельных участка и дом в Рожнятове. Судья ездит на Mitsubishi Lancer, приобретенном в 2014 году, а муж пользуется Opel Vectra, который принадлежит управлению соцзащиты Рожнятовский РГА.

Живут супруги на заработную плату Анны Калиний и пенсию мужа. Интересно, что в декларации 2015 года Анна Калиний указывала, что имеет пенсию, в 2016 году такого пункта в декларации не было. А в 2014 году Калиний вообще подала пустую декларацию.

Председатель суда ездит на Mitsubishi Lancer, о чем свидетельствует и декларация, и данные с данными реестра МВД.

Судья Михаил Пулык задекларировал земельный участок, дом и хозяйственное здание на Долинщине, также квартиру дочери в пгт Брошнев-Осада. Ездит на автомобиле Nissan Qashqai, который принадлежит прокурору Калушского прокуратуры Юлии Андрейчук.

Как и данные предыдущих судей, информации о недвижимости судей Калиний и Пулык не удалось найти в реестре.

Жена судьи, Ольга Пулык работает учителем начальных классов в Долинской школе-интернате, а оба ребенка судьи учатся в Харьковском юридическом университете им. Ярослава Мудрого. Следует заметить, что дом и хозяйственная постройка обошлись учительнице начальных классов в почти 800 тыс грн, а квартира студентки юрфака – более чем в 220 тыс грн.

Смотрите также: Зарплаты украинских министров

Игорь Максимов лишь в сентябре 2016 был назначен судьей в Рожнятовский суд. До того 13 лет работал помощником судьи Стрыйского горрайонного суда Львовской области. Владеет двумя квартирами в Стрые, жилым домом и двумя земельными участками в Стрыйском районе. Интересно, что дом, квартира, гараж и земельный участок были приобретены в 2016 и стоило это ему 427 тыс грн. Стоимость квадратного метра земли в Стрыйском районе, судя по декларции Максимова, – 56 грн. А стоимость квадратного метра жилой площади в Стрые обошлась ему в 2070 грн.

Жена имеет в собственности ¼ квартиры в Стрые. Судья ездит на Volkswagen Caddy, который был приобретен в 2013 году, однако стоимости авто судья в деклаации не указал. Данные в декларации совпадают с Единым государственным реестром МВД.

В выписке из реестра недвижимого имущества за судьей Максимовым не числятся квартира и земельный участок в Стрые. Однако там фигурируют еще 4 квартиры, не внесенные в декларацию. В 2016 году судья получил в наследство квартиру в городе Дубляны площадью 44,3 квадратных метра.

В 2006 году Максимов взял ипотеку и приобрел на нее квартиру в Одессе. Об этом свидетельствует информация из его извлечения на недвижимое имущество.

Одна четвертая квартиры в собственности имеет судья Максимов в городе Тернополь с 2014 года. Еще ¼ квартиры судья в 2007 году получил в поселке Липовка в Жовквовском районе на Львовщине.

versii.if.ua Выписке из реестра недвижимого имущества

versii.if.ua Выписке из реестра недвижимого имущества

versii.if.ua Выписке из реестра недвижимого имущества

versii.if.ua Выписке из реестра недвижимого имущества

versii.if.ua Выписке из реестра недвижимого имущества

Потенциально судья Максимов мог скрыть от декларирования 4 объекта недвижимости, которые имеет в собственности.

Андрей Бейко продолжает семейную династию судей. Его отец, Михаил Бейко, бывший председатель Кольского районного суда.

Читайте также: Бедняки трех категорий. В Украине решили определять "глубину" бедности

Семья судьи имеет две квартиры и жилой дом в Калуше, жена задекларировала квартиру в Киеве. Также судья Бейко в 2011 году приобрел землю в Крыму.

Жена судьи Мирослава Бейко занимается бизнесом – возглавляет ООО "Пебе Плюс", мать судьи – Оксана Бейко также предприниматель – соучредитель ООО "Берут Транс", именно эта фирма предоставляет судье в пользование авто Skoda Superb.

Интересно, что в выписке из реестра недвижимого имущества земельного участка площадью 400 квадратных метров в Крыму, которую отметил судья Бейко, нет.

Долинский районный суд насчитывает в штате 5 судей. Руководит судом Игорь Андрусив – с сентября 2016 В общем, в суде проработал почти 20 лет. Согласно декларации, судья ведет свое строительство в селе Малая Турья вблизи Долины. Там у его семьи есть дом и три земельных участка. Ездит судья на авто Volkswagen Sharan 1999 года. У судьи две дочери и жена, которая работает в Долинской ООШ №6.

Однако в выписке из реестра недвижимого имущества указано, что кроме задекларированной недвижимости судья Андрусив в 2011 году приобрел в собственность дом в городе Теребовля на Тернопольщине.

В 2016 году судья передал в аренду сельскохозяйственному производственному кооперативу им. М. Грушевского три земельных участка, общей площадью 1,61 га в селе Чесники на Рогатинщине. Ни перечисленных участков, ни доходов от предоставления земли в аренду, ни дома в декларации судьи Андрусива указано не было.

versii.if.ua Выписке из реестра судьи Игоря Андрусива

versii.if.ua Выписке из реестра судьи Игоря Андрусива

versii.if.ua Выписке из реестра судьи Игоря Андрусива

versii.if.ua Выписке из реестра судьи Игоря Андрусива

versii.if.ua Выписке из реестра судьи Игоря Андрусива

На момент написания материала журналисты ОО "Центр Политических Исследований" несколько раз пытались связаться с судьей для получения комментария, однако рабочий телефон судьи не отвечал…