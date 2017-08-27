Из Тернополя: чего (хорошего) ждать от нового учебного года?

РИА Новости Украина

С приближением первого сентября растет заинтересованность родителей и учеников о том, чего ждать в новом учебном году, будут ли какие-то изменения в организации учебного процесса? Образовательную реформу сейчас активно обсуждают на разных уровнях, в том числе и в социальных сетях. Поэтому мы поинтересовались в городском управлении образования и науки Тернопольского городского совета, будут ли какие-то новшества в тернопольских школах уже с первого сентября, пишет Леся Заморская.

Триместры как альтернатива

Для полноценного физического и умственного развития детей необходимо чередование периодов напряженной работы и отдыха. Информация о том, на какие дни запланированы каникулы в школах, интересует не только учеников, но и их родителей, ведь только так можно проконтролировать процесс исправления низких оценок, запланировать периоды семейного отдыха, поездки к бабушкам и участие в конкурсах и соревнованиях.

В социальных сетях активно распространяется информация о новой организации учебного процесса в 2017-2018 учебном году — триместрах. В отличие от семестров, при такой системе время обучения распределяется равномерно, то есть делится на равные части и промежутки между обучением и отдыхом практически одинаковы.

По мнению специалистов, такая организация учебного процесса помогает правильно распределить нагрузку на школьников, не вызывая переутомления даже у учащихся начальной школы. В триместровой системе будет шесть учебных периодов — триместров и шесть периодов отдыха — каникул. Продолжительность каждого триместра — пять или шесть недель, продолжительность каникул — неделя, исключение составляют двухнедельные новогодние и трехмесячные летние каникулы.

Если введут триместры, расписание каникул будет выглядеть следующим образом: 1 триместр/осенние каникулы — со 2 по 8 октября включительно; 2 триместр/осенние каникулы 2 этап — с 17 по 23 ноября включительно; 3 триместр/зимние каникулы — с 27 декабря по 8 января включительно; 4 триместр/зимние каникулы 2 этап — с 21 по 27 февраля (иногда эти каникулы носят название весенних) 5 триместр/весенние каникулы — с 10 по 16 апреля включительно; 6 триместр/летние каникулы — с 1 июня по 31 августа включительно.

REUTERS Gleb Garanich 1 сентября в Киеве

"Мы ждем принятия нового закона Украины об образовании, — объясняет начальник управления образования и науки Тернопольского городского совета Ольга Похиляк. - Проект есть, за него депутаты должны были голосовать еще в июле, но, к сожалению, он до сих пор не проголосован. О нововведениях в образовании говорят на разных уровнях, но конкретных изменений пока нет. Сейчас в организации учебного процесса нет каких изменений, иначе у нас уже было бы соответствующее постановление министерства".

Поскольку управление образования и науки Тернопольского городского совета руководствуется нормативными документами МОН Украины, то сроки проведения каникул в общеобразовательных учебных заведениях города будут определены лишь в конце августа, после проведения педагогических советов. Триместры пока остаются альтернативным проектом.

Инклюзивных классов стало больше

Начиная с 2013-2014 учебного года, в тернопольских школах работают инклюзивные классы, в которых дети с особыми потребностями учатся вместе с обычными учениками.

Такие классы уже есть в семи общеобразовательных учебных заведениях нашего города. В частности в ТНВК №28, общеобразовательных школах №8, 10, 14, 16, 23 и школе-коллегиуме №12.

"Инклюзивное обучение мы ввели еще с 2013-2014 учебного года, — рассказывает главный инспектор городского управления образования и науки Ирина Маланчук. - По состоянию на 2016-2017 н. г. семь школ, в которых созданы все необходимые условия для обучения детей с психофизическими недостатками. Сейчас в них учатся 32 ученика. Им помогают 13 ассистентов учителей, а также психологи и логопеды".

В 2017-2018 учебном году планируется расширение сети инклюзивных классов. В каждом из учебных заведений, где есть инклюзивные классы, работает мультидисциплинарная команда, в которую входит ассистент учителя, психолог, логопед и другие специалисты.

Родители детей с особыми потребностями говорят, что обучение вместе со здоровыми учениками дает положительный результат — способствует успешной социальной адаптации.

"К сожалению, ежегодно увеличивается количество больных детей, нуждающихся в инклюзивной формы обучения, — говорит начальник городского управления образования и науки Ольга Похиляк. — Мы создаем им соответствующие условия, начиная с дошкольных учебных заведений. Раньше у нас были инклюзивные группы в садиках № 2, 8, 34. Теперь инклюзивное обучение имеет продолжение в общеобразовательных учебных заведениях".

zak-kor.net 1 сентября в Ужгороде

Реформируют начальную школу

Образовательные нововведения стартовали по реформе начальной школы. Начиная с 2018-2019 учебного года, в Украине введут 12-летнее обучение и новый государственный стандарт образования.

"В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных учебных заведениях Тернополя его еще не будет, — отмечает заместитель директора Тернопольского коммунального методического центра научно-образовательных инноваций и мониторинга Галина Федун. - Хотя в четырех районах Тернопольской области уже есть экспериментальные школы, где будут внедрять новый государственный стандарт начального образования уже с первого сентября".

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Чтобы быть готовым к образовательным реформам, в методическом центре научно-образовательных инноваций и мониторинга идет подготовка методистов к работе по новому ГОСТу. Для этого создали интерактивную школу современного учителя, которую презентовали еще в мае. В течение года методисты проведут ряд тренингов, чтобы подготовить педагогов к следующему учебному году.

РИА Новости | Перейти в фотобанк День знаний в школе №41 в Углегорске

В тернопольских школах есть еще одна положительная тенденция — увеличивается количество классов "Интеллект Украины". Их особенность в том, что дети учатся, играя. Ежемесячно родители оплачивают 190 грн. за учебные материалы — пособия, учебники и тетради. Проект "Интеллект Украины" уже ввели в школах №4, 5, 24, 28, специализированной начальной школе первой ступени с углубленным изучением иностранных языков и специализированной школе первой ступени полного дня с углубленным изучением основ экономики. С 2017-2018 учебного года проект «Интеллект Украины» внедрят в школах №13 и №18.