Утверждение, что Бандера "в чем-то лучше", вызывает вопросы - эксперт

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РИА Новости Украина

Участие польских военных в киевском параде было встречено в СМИ Польши резкой критикой. В центральной газете Rzeczpospolita Анджей Талага опубликовал статью под заголовком "Лучше с Бандерой, чем с Москвой".

Конрад Ренкас (Konrad Rękas), независимый польский публицист, прокомментировал Sputnik Polska настроения в Польше.

По случаю Дня Независимости Украины состоялся торжественный парад украинских вооруженных сил. На почетном месте стояли руководители оборонных ведомств Польши и США. В торжественном марше также приняли участие воины Войска Польского. А после парада в Киеве польский министр обороны Антони Мачеревич (Antoni Macierewicz) заявил, что в настоящее время Украина принимает на себя главную тяжесть обороны от варварства, которое угрожает всей Европе, но, прежде всего, восточному ее флангу.

— В целом, можно сказать, что, говоря об угрозе для современной Европы, идущей с Востока, как это ни парадоксально, министр Мачеревич в чем-то прав. Потому что, если мы посмотрим на современную Европу, то увидим там банкротство идеи мультикультурализма, огромное социальное расслоение, очевидный кризис бюрократического и неэффективного Европейского Союза, отсутствие успехов в построении интегрированной и соответствующей интересам национальных государств европейской политики. Если мы посмотрим на глубокий кризис европейского проекта, находящегося еще и под угрозой постоянного притока мигрантов, с его расовыми потрясениями, с наличием терроризма, с его подчинением Америке, а в последнее время и со все большей угрозой торговой войной с Америкой, то да, угроза ему существует. Для такого европейского проекта, который реализуется в настоящее время, и который вот-вот обанкротится, угроза есть — ему противостоит то, что происходит на востоке, а именно построение действительно многообразного общества с различными религиозными и этническими корнями — Евразийский проект — большой проект Российской Федерации. Ему угрожает цивилизация, основанная на человеческих, гуманистических и христианских ценностях, которая реализуется в Российской Федерации.

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Да, на контрасте, когда мы видим кризис и падение Запада, Восток действительно представляет угрозу. Но если говорить серьезно о том, что действительно имел в виду Мачеревич, и к чему он принудил польскую армию, то мы имеем дело со скандалом. Министерство обороны долгое время объясняло, что оно не знает о программе киевского парада, а это лишний раз доказывает, что министр Мачеревич считает, что лучше притвориться идиотом, чем прослыть вредителем. Кто же посылает армию и не знает, как и где она будет использована? А если бы президент Порошенко отправил их для умиротворения демонстрантов на Майдане, они бы пошли туда и там стреляли? Давайте будем серьезными. В конце концов, было объявлено, что украинцы пересмотрели программу парада, так, чтобы "Красная калина" и другие подобные бандеровские песни не звучали в присутствии польской армии. А министр Мачеревич, у которого очевидные проблемы с памятью и внимательностью, так и не заметил, что он приветствует парад военизированных и политических организаций Украины под черно-красными флагами и с портретами Бандеры. Министр Мачеревич как историк, возможно, еще и не знает, как выглядит Степан Бандера. Может еще надо ему показать, что это Степан Бандера, а не Эрнесто Че Гевара. Возможно, это ошибка. К сожалению, мы имеем дело с продолжением фатальной исторической политики Варшавы. Это та же самая тенденция, когда вам без конца повторяют, что Польша проиграла Вторую мировую войну.

Это та же тенденция, когда бывший президент Республики Польша приказал отпраздновать окончание войны с участием глав государств, сражавшихся в войне на стороне Германии, а не на стороне победившей антигитлеровской коалиции. Все это очень опасные тенденции. Мы также видели это 15 августа и во время парада в Варшаве, когда украинская армия шла вместе с польской армией. Все это скандальные вещи. Доказательства манипулирования историей. Кроме того, это очень опасно для сегодняшних геополитических интересов Польши, потому что, если Польша будет представлять себя как представитель проигравших государств, подверженных неонацистским тенденциям, то она так и будет рассматриваться в международной среде. А это, в свою очередь, означает совершенный тупик и капкан для польской дипломатии.

Участие польских военных в киевском параде было встречено в некоторых СМИ резкой критикой. Однако в центральной газете Rzeczpospolita редактор Анджей Талага опубликовал статью под заголовком "Лучше с Бандерой, чем с Москвой". В ней русофобия взяла верх даже перед лицом угрозы бандеризма, которую автор также не отрицает!

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— Редактор Талага уже покорил Гималаи абсурда и медленно приближается к Луне по пути на Марс глупости. Но даже хорошо, что существует такой Талага, потому, что именно такие злобные взгляды открывают глаза на очевидные последствия коннотации политики нынешнего польского правительства. Так что хорошо, что такие радикалы и мутанты громко говорят о том, что делают Мачеревич, Ващиковский и другие. До войны во Франции были те, кто говорил "Лучше Гитлер, чем Блюм". Для многих французов это плохо кончилось. Утверждение, что Бандера может быть лучше, чем кто-либо, или что-либо, ставит вопрос: лучше в чем? Лучше в отдавании приказов об убийствах поляков с помощью топоров, ножей и вил? Приказов по этническим чисткам? Приказам о ликвидации всего польского населения? Это выходит за всякие рамки национальной деградации! К сожалению, сейчас в Польше таких много.