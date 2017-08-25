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    Репортажи

    Непраздничное. В Украине стало страшно жить

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (625)

    (обновлено: )2135213
    Стрелять в безоружных, избивать сворой, унижать и оскорблять публично – все это просто на наших глазах становится если не нормой, то вполне обыденным явлением.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    РИА Новости Украина

    Но был один, который не стрелял.

    Владимир Высоцкий.

    Когда слушаешь выпуски новостей, складывается впечатление, что в мирной части Украины выстрелы звучат едва ли не чаще, чем в АТО. Каждый день в стране происходят вооруженные нападения, ограбления, захваты, заказные убийства, бандитские разборки, бытовые конфликты, и все под аккомпанемент выстрелов и взрывов, пишет Ефим Мармер.

    Андрей Портнов
    portnov.com.ua
    Портнов о деле Пашинского: ранил человека и дело просто... закрыли

    Во всем мире полиция жесточайшим образом пресекает даже попытки граждан достать оружие на улице. Но не у нас. Наши правоохранители – зачастую сторонние наблюдатели, иногда мишень, иногда сторона конфликта, но никак не гаранты общественного порядка. Точно так же, излишне спокойно, смотрит на использование оружия в качестве "аргумента в споре" и украинская Фемида. Тихо разваливается и сходит на нет дело о стрельбе под Кировским райсудом в Кропивницком, одного за другим суды отпускают на волю "стрелков" в Яремче, Киеве и далее везде. Но самый яркий пример беспредела – это дело нардепа Пашинского!

    Адвокат потерпевшего Химикуса еще пытается изобразить какие-то действия, стучится в "закрытое дело", но все это изначально бесполезно. Пусть радуется, что благодаря огласке Химикуса не назначили виноватым и не посадили, а могли. Вся страна сделала однозначный вывод: пашинским стрелять в людей можно.

    Можно стрелять и нардепу Мельничуку, и даже его охранникам. Особенно если есть угроза телу хозяина от безоружных, но агрессивных граждан, которых нардеп почему-то называет "псами". Уверен, никто никого за стрельбу в публичном месте даже не пожурит.

    @rishuchi
    Конфликт с участием нардепа Сергея Мельничука

    На фоне обыкновенной войны на Донбассе и вооруженного беспредела по всей стране оплеуха, которую выдал руководитель "Центра противодействия коррупции" Шабунин якобы журналисту Филимоненко, выглядит событием, не стоящим внимания. Даже не прецедент. В мае нардеп Гаврилюк, он же казак, ударил в лицо журналиста Крутчака. Но если во втором случае конфликт тихо спустили на тормозах, то Шабунину решили устроить показательную порку. Мотивы такого решения очевидны: антикоррупционер допек кое-кого из первых лиц украинской власти точно так же, как абсолютно рядовой провокатор Филимоненко достал самого Шабунина. Поэтому они оба четко подпадают под категорию "за что боролся, на то и напоролся". Хотя, по большому счету, назвать "дело по хулиганке" политическим преследованием – такое же преувеличение, как и удар по физиономии, – избиением при исполнении.

    Виталий Шабунин
    ЧЕСНО. Фільтруй суд, facebook
    Дело против Шабунина. Через пару заседаний приговор нарисуют — адвокат

    Не могу позволить себе морализаторствовать на тему "нельзя распускать руки". Отчетливо помню, как сам чуть было не дал в морду негодяю-судье, который нагло врал суду, пытаясь похоронить нашу газету. Может, и хорошо, что он тогда так быстро сбежал, а то ведь засудил бы точно. Но в тот момент, уверен, меня бы даже эта мысль не остановила.

    Помню еще один случай, когда в зале Гайворонского райсовета радикал Олег Ляшко безнаказанно обливал водой и оскорблял двух толстяков – главу РГА и председателя совета. Их суммарный вес был раз в пять больше буйного политика, но ответить по-мужски ни один из них не рискнул.

    Стрелять в безоружных, избивать сворой, унижать и оскорблять публично – все это просто на наших глазах становится если не нормой, то вполне обыденным явлением. Но те, кто сегодня мог бы реально выступить против этой деградации общества, не слышат и не видят разгула криминалитета не только на улицах, но уже и во всех других публичных местах. Хорошо хоть, право дать в морду негодяю и хаму, не думая о последствиях для себя самого, пока еще у нас никто не отнял…

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