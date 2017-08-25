Непраздничное. В Украине стало страшно жить

РИА Новости Украина

Но был один, который не стрелял.

Владимир Высоцкий.

Когда слушаешь выпуски новостей, складывается впечатление, что в мирной части Украины выстрелы звучат едва ли не чаще, чем в АТО. Каждый день в стране происходят вооруженные нападения, ограбления, захваты, заказные убийства, бандитские разборки, бытовые конфликты, и все под аккомпанемент выстрелов и взрывов, пишет Ефим Мармер.

Во всем мире полиция жесточайшим образом пресекает даже попытки граждан достать оружие на улице. Но не у нас. Наши правоохранители – зачастую сторонние наблюдатели, иногда мишень, иногда сторона конфликта, но никак не гаранты общественного порядка. Точно так же, излишне спокойно, смотрит на использование оружия в качестве "аргумента в споре" и украинская Фемида. Тихо разваливается и сходит на нет дело о стрельбе под Кировским райсудом в Кропивницком, одного за другим суды отпускают на волю "стрелков" в Яремче, Киеве и далее везде. Но самый яркий пример беспредела – это дело нардепа Пашинского!

Адвокат потерпевшего Химикуса еще пытается изобразить какие-то действия, стучится в "закрытое дело", но все это изначально бесполезно. Пусть радуется, что благодаря огласке Химикуса не назначили виноватым и не посадили, а могли. Вся страна сделала однозначный вывод: пашинским стрелять в людей можно.

Можно стрелять и нардепу Мельничуку, и даже его охранникам. Особенно если есть угроза телу хозяина от безоружных, но агрессивных граждан, которых нардеп почему-то называет "псами". Уверен, никто никого за стрельбу в публичном месте даже не пожурит.

@rishuchi Конфликт с участием нардепа Сергея Мельничука

На фоне обыкновенной войны на Донбассе и вооруженного беспредела по всей стране оплеуха, которую выдал руководитель "Центра противодействия коррупции" Шабунин якобы журналисту Филимоненко, выглядит событием, не стоящим внимания. Даже не прецедент. В мае нардеп Гаврилюк, он же казак, ударил в лицо журналиста Крутчака. Но если во втором случае конфликт тихо спустили на тормозах, то Шабунину решили устроить показательную порку. Мотивы такого решения очевидны: антикоррупционер допек кое-кого из первых лиц украинской власти точно так же, как абсолютно рядовой провокатор Филимоненко достал самого Шабунина. Поэтому они оба четко подпадают под категорию "за что боролся, на то и напоролся". Хотя, по большому счету, назвать "дело по хулиганке" политическим преследованием – такое же преувеличение, как и удар по физиономии, – избиением при исполнении.

Не могу позволить себе морализаторствовать на тему "нельзя распускать руки". Отчетливо помню, как сам чуть было не дал в морду негодяю-судье, который нагло врал суду, пытаясь похоронить нашу газету. Может, и хорошо, что он тогда так быстро сбежал, а то ведь засудил бы точно. Но в тот момент, уверен, меня бы даже эта мысль не остановила.

Помню еще один случай, когда в зале Гайворонского райсовета радикал Олег Ляшко безнаказанно обливал водой и оскорблял двух толстяков – главу РГА и председателя совета. Их суммарный вес был раз в пять больше буйного политика, но ответить по-мужски ни один из них не рискнул.

Стрелять в безоружных, избивать сворой, унижать и оскорблять публично – все это просто на наших глазах становится если не нормой, то вполне обыденным явлением. Но те, кто сегодня мог бы реально выступить против этой деградации общества, не слышат и не видят разгула криминалитета не только на улицах, но уже и во всех других публичных местах. Хорошо хоть, право дать в морду негодяю и хаму, не думая о последствиях для себя самого, пока еще у нас никто не отнял…