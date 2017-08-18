Захоронение ядерных отходов вызвало массовые протесты во Франции

РИА Новости Украина

Массовые протесты в местечке Бюр на востоке Франции против проекта Cigéo (аббревиатура от centre industriel de stockage géologique — промышленного центра геологического складирования) по захоронению радиоактивных отходов закончились столкновениями протестующих с полицией и разгоном манифестации с применением спецсредств.

Правительство продолжает реализацию проекта, несмотря на то, что одним из главных его противников в свое время был действующий министр экологии Николя Юло.

Sputnuk собрал мнение экспертов по проблеме, которая взволновала всю Францию.

Жан-Марк Флери (Jean-Marc Fleury), лидер левоцентристской партии "Европа Экология Зелёные" (Europe Écologie Les Verts, EELV)

"Я боюсь, что когда Николя Юло согласился на должность министра, он согласился и на сделку: "мы прекратим строительство аэропорта Нотр-Дам-де-Ланд, а ты согласишься на два-три наших проекта" И думаю, что проект Бюр входит в эти "два-три проекта" Очень хотелось бы ошибиться. Но думаю, что именно поэтому он пока молчит.

Фотография с плакатом сделана год назад. Никто его не заставлял, он сам захотел, и видно, что на фото он в отличном настроении.

Мы показали эту фотографию (см. ниже), чтобы пресса распространила ее, задала вопросы министру и потребовала отчета".

twitter.com/ZIRAdies Министр экологии Франции Николя Юло

Жюльет Жоффруа (Juliette Geoffroy), пресс-секретарь Коллектива против захоронения радиоактивных отходов (Collectif contre l’enfouissement de déchets radioactifs, CEDRA), также имеет свою точку зрения:

"Мы сами были удивлены не меньше вашего. С самого начала манифестации полицейские нас заблокировали, мы не могли никуда двинуться. Мы были вынуждены изменить маршрут, срезать через поля. Но и там нас поджидали полицейские, которые применили слезоточивый газ и водяные пушки, травматику и оглушающие гранаты. Отвратительные методы.

Cigéo ведет себя здесь как хозяин. Местные жители находятся под постоянным полицейским прессингом, у них проверяют паспорта, выясняют личность. И Cigéo так себя ведут, поскольку изначально у населения не получили согласия, и теперь "продавливают" свои решения.

twitter.com/ZIRAdies Массовые протесты в местечке Бюр на востоке Франции

Этот проект навязывают населению 20 лет подряд. Сейчас много говорят о демократии и участии гражданского общества, пора позволить гражданам вмешаться в решение вопроса, который касается их непосредственно".

Бен Крамер (Ben Cramer), борец с проектом с 2000х годов, автор исследования "Война и мир… и экология", член Группы исследований и информирования о мире и безопасности (Groupe de recherches et d’informations sur la paix et la sécurité, GRIP):

"По оценкам специалистов, если взять все радиоактивные отходы Франции (не учитывая отходы с атомных подлодок) могильник будет заполнен к 2040 году.

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Одной из запретных тем является также возможное использования захоронения для других стран, для Европы. Это – табу, поскольку если местное население готово принести жертву "во имя Франции", не факт, что они будут готовы на это ради других стран. Это социально небезопасно.

Не забывайте о финансовых проблемах. Стоимость проекта оценивают в 20 – 35 миллиардов евро. Как вам такая вилка – почти в два раза? И стоимость проекта постоянно растет. Его должны были закончить к 2020. Теперь говорят о 2025, после Олимпиады. Да и политики не знают – что делать".