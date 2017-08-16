Медиаскандал в ФРГ: заявление журналистки стоило ей работы

РИА Новости Украина

Телекомпания прекратила сотрудничество с журналистом после того, как она в программе одной нидерландской радиостанции, выпущенной в разгар миграционного кризиса, высказала мнение, что main stream media "имеют установку поддерживать правительственную точку зрения".

"Конечно, мы ориентированы на проправительственное освещение событий", — заявила журналистка WDR ("Западно-немецкое вещание", общественная телерадиокомпания земли Северный Рейн-Вестфалия – Ред.) Клаудиа Циммерман (Claudia Zimmermann) около полутора лет назад в эфире нидерландского радио. Вскоре после этого она потеряла работу в WDR. После публикации исследования аналитика СМИ Михаэля Халлера (Michael Haller) она теперь чувствует подтверждение своей позиции.

Вскоре после новогодней ночи 2016 года сотрудница WDR была приглашена в качестве гостя на передачу De Stemming голландской радиостанции L1.

О своем комментарии, который привел к тяжелым для нее последствиям, Циммерман рассказывает в интервью Sputnik следующее: "Я сказала в эфире ток-шоу в Нидерландах, что мы в WDR – то есть речь шла обо мне как о журналисте – освещаем миграционный кризис, скорее, в проправительственном ключе. Речь шла конкретно о новогодней ночи в Кельне, где произошло много инцидентов. Когда меня спросили об этом, я сказала, что мы должны будем осветить миграционный кризис, а также и новогоднюю ночь, скорее, положительно".

instapu.com Журналист Клаудиа Циммерман. Архивное фото

Эти два предложения вызвали шквал реакции в международном плане, но в первую очередь в Германии. Циммерман вызвали в офис WDR и предложили пересмотреть свое высказывание. Официально она не была уволена, но, по ее словам, с этого момента она перестала получать от WDR регулярные задания. Также оказалось, что из интернета исчез архив ее материалов для WDR.

До ее выступления на голландском радио WDR покупал восемь из десяти ее тем, говорит Циммерман. Затем вообще прекратили покупать. В настоящее время она ведет переговоры с WDR об условиях фактического прекращения сотрудничества.

Несмотря на совместное с WDR заявление для прессы, Циммерман продолжает считать, что высказанное ею мнение верно. Оно нашло подтверждение и в исследовании аналитика СМИ Михаэля Халлера для Фонда Отто Бреннера: "Конечно, я продолжала отслеживать освещение определенных тем в СМИ и пришла к выводу, что ничего не изменилось. Напротив, у меня создалось впечатление, что становится всё хуже. Когда вышло исследование, я поняла, что оно на сто процентов совпадает с моим опытом и моими наблюдениями".

К своему выводу журналистка пришла на основании собственного опыта. Она предлагала темы, которые не покупались. По большей части это были критические темы по миграционной проблематике. Их отклоняли со следующим обоснованием: "нет, мы совершенно не можем такое купить, потому что это станет пищей для Pegida" (ПЕГИДА, Патриотические Европейцы против исламизации Запада, немецкое правопопулистское движение – Ред.). По теме беженцев, по словам Циммерман, не покупали критические материалы. Такое восприятие, кажется, не у нее одной. Она рассказывает, как к ней обратились многие ее коллеги: "После того что я заявила, ко мне обратилось много коллег, которые звонили, разговаривали со мной лично или писали письма по электронной почте — и все говорили мне, что я права".

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Того, что существуют строгие предписания, журналистка не утверждает, но она, тем не менее, полагает, что система функционирует сверху вниз. Иными словами, определенный вид освещения все же желателен.

Клаудиа Циммерман теперь публикуется в Нидерландах и активно занимается проблемой махинаций онлайн-брокеров. На эту тему недавно вышла в свет ее книга – "Террористы финансовых рынков".