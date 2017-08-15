Объединение Кореи возможно. Цена - 10 триллионов долларов

РИА Новости Украина

Восточная Германия была известна как одна из самых богатых стран коммунистического блока, в то время как Северная Корея известна как самая бедная страна бывшего коммунистического блока. Она все еще поразительно отличается по уровню экономического и социального развития от Южной Кореи.

Расчеты основывались на том, во сколько обошлось объединение Восточной и Западной Германии. На это ушло примерно два триллиона евро в течение двух десятилетий. Если объединение Севера и Юга будет мирным, тогда очень вероятно, что уйдет три триллиона долларов США лишь на то, чтобы сделать уровень благосостояния на севере таким же, как на юге. Конечно, это ляжет на плечи южнокорейских налогоплательщиков. Население Северной Кореи равно половине населения Южной Кореи. Уровень образованности и профессиональной подготовки на Севере значительно ниже, чем на Юге.

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Объединение Кореи обошлось бы в $10 триллионов, сказал в комментарии Sputnik Леонид Петров, эксперт по Северной Корее, приглашенный научный сотрудник Колледжа Азии и Тихоокеанского региона при Австралийском национальном университете. Но пока что это примерные данные, потому что мы не знаем, при каких обстоятельствах состоится объединение Кореи и состоится ли оно вообще.

Почему стоимость так высока? На что уйдут деньги?

— Большая часть инвестиций уйдет на инфраструктуру. Северокорейская инфраструктура находится в очень плохом состоянии. Сейчас она немного растет. Можно предположить, что, чем позже состоится объединение, тем ниже будет стоимость. Потому что Северная Корея в настоящее время растет, несмотря на санкции, изоляцию как внутреннюю, так и внешнюю. Северная Корея пытается восстановиться после 90-х, после серьезного дефицита электроэнергии и топлива, который продолжается до сих пор. Экономика Северной Кореи до сих пор равняется всего лишь одной двадцатой экономики Южной Кореи.

Насколько трудным было бы объединение? Как скоро экономика объединенной Кореи начала бы восстанавливаться и расти?

— Оно заняло бы немного времени. Допустим, десять лет назад, когда Северная и Южная Корея начали сотрудничество в рамках политики "солнечного тепла", они обсуждали тревогу, которую корейская нация испытывала по поводу своего будущего. У Севера и Юга были жизнеспособные торговые и туристические проекты. Два южнокорейских президента наносили визиты лидерам Северной Кореи в Пхеньяне. Они обсуждали развитие портовых объектов Корейского полуострова, железнодорожных путей, автомобильных дорог и даже возможность продлить электросети из России, а также китайские железные дороги и Транссибирскую магистраль на Корейский полуостров.

К сожалению, проекты в рамках политики "солнечного тепла" были остановлены в 2008 году. С тех пор мы видим глубокую заморозку в отношениях Корей. С тех пор Кореи прекратили совместную торговлю, зоны сотрудничества закрылись. Семьи, разделенные еще с Корейской войны, вновь потеряли возможность встретиться, даже позвонить или написать письмо друг другу. Нация абсолютно изолирована. Это разделение продолжается уже семь десятилетий. Семьдесят лет полного разделения, отсутствия связи создали две абсолютно разные нации – Север и Юг.

Так что этот аспект объединения будет очень дорогостоящим: образование для северокорейцев, подготовка южнокорейского общества к долгожданному воссоединению отчужденных братьев и сестёр, — все это будет очень болезненным и дорогим. Я думаю, Южной Корее нужно дважды подумать, как они видят это объединение. Действительно ли им нужно одно правительство на полуострове?

Какова вероятность того, что Северная Корея согласится?

— Северокорейское правительство сейчас пытается полагаться на собственные военные силы, отечественные системы ядерного оружия и ракетные комплексы. Это заставляет Китай сомневаться в своих действиях в случае нападения на Северную Корею. Если Северная Корея спровоцирует атаку, или превентивный удар, или точечный удар со стороны США на какие-то сооружения в Северной Корее, Китай может не вмешаться. И это заставляет Северную Корею нервничать еще больше. Южная Корея и США проводят военные учения к югу от демилитаризованной зоны дважды в год – в марте и августе. В них принимают участие сотни тысяч военных, ядерные ракеты, бомбардировщики… Северной Корее нужно думать о собственном выживании.