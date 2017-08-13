Зачем Пентагон потратил $500 млн на обучение 70-ти солдат Афганистана

РИА Новости Украина

Пентагон потратил почти полмиллиарда долларов на учения для афганских сотрудников разведки по специальной программе, при этом заметных результатов достичь не удалось, сообщает Специальная генеральная инспекция по реконструкции Афганистана (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR).

Читайте также: Итоги недели: в Украине стираются моральные грани дозволенного – Золотарев

В докладе SIGAR сообщается, что Пентагон потратил 457,7 миллиона долларов, заключив два контракта в период между 2010 и 2013 годами с двумя афганскими компаниями Legacy Afghanistan R&D и Afghanistan Source Operations Management (ASOM). Всего в учениях участвовали около 70 сотрудников Сил национальной безопасности и обороны Афганистана (ANDSF). Как заявляет комиссия, учения не привели к заметным результатам, "значительные части" ANDSF не выполнили минимальные требования для завершения учений.

В интервью Sputnik независимый афганский эксперт и экс-директор Управления по поддержке инвестиций Афганистана, доктор Рухолла Ахмадзай (Ruhollah Ahmadzai) заявил, что к ответственности должны быть привлечены не только руководители Пентагона, но и правительство и Силы нацобороны Афганистана:

"Почву для такой коррупции подготовили в одинаковой степени как Министерство обороны Афганистана, так и Пентагон и правительство США – они должны нести ответственность перед налогоплательщиками США.

Если эта история с SIGAR достоверна, и 500 млн. долларов были потрачены на обучение 70 человек из афганского спецназа, то виновные должны быть привлечены к ответственности. Что удивляет – это отсутствие прозрачности и экономической необходимости в такой трате средств. Нужно отметить, что и в прежние годы деньги международных организаций, предназначенные для помощи Афганистану, растрачивались впустую. В этом вина не только Афганистана, но и этих организаций и стран-доноров — они несут за это ответственность.

Я ожидаю, что президент Афганистана Ашраф Гани на следующем заседании своего кабинета поставит этот вопрос на повестку дня, чтобы была рассмотрена вся правда и неправда этого дела. Пусть хотя бы на этом примере Кабинет министров Афганистана проявит свою волю и покажет свое отношение к коррупции и коррупционерам".