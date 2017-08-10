Теряя историю. Разворовывают уникальное поместье времен Шевченко

РИА Новости Украина

Сегодня мощеная плиткой дорожка в имение Энгельгардта в селе Будище Звенигородского района Черкасской области заросла травой. Сама же плитка неровная, потому что стелили ее зимой на замерзший грунт. Красивых кованых фонарей, у которых еще в 2011-2012 годах фотографировались молодожены, вообще нет. Само семейное имени Энгельгардта, где "козачковал" когда-то маленький Тарас Шевченко, стоит лишь немного отреставрированным извне, а внутри – стены с голым кирпичом и проводами, висящими на них, пишет Назарий Вивчарик.

"Вот в этой комнате был мой класс", — вспоминает сельский председатель Будища Валерий Кулик, грустно осматривая пустой недострой.

Самое обидное, что здесь еще недавно учились дети. В историческом здании размещалась Будищенская общеобразовательная школа I-III ступеней. Но реконструкция 2013-2014 годов стала роковой для имения, успешно пережившего и октябрьский переворот в Петрограде, и братоубийственные войны вместе с репрессиями…

Сейчас детей возят школьным автобусом в соседнее село — Шевченково. Но дорога непростая и когда зимой заметает снегом, в школу дети могут и не попасть. Однако и в своем селе они уже учиться не могут.

Не лучше ситуация с другими объектами. Дом управляющего и погреб совершенно заросли сорняками, так, что их и не видно, три вековых дуба требуют немедленного лечения (их называют Тарасовыми Дубами, потому что по преданиям старожилов он прятал в дуплах деревьев свои рисунки), а два пруда заросли так, что их едва видно.

procherk.info Имение Энгельгардта в селе Будище Звенигородского района Черкасской области

"Согласно проекту, будут отремонтированы фасад здания, воссозданы малые парковые формы возле имения (среди которых – беседки, парковая аллея и каскад прудов), отреставрирован погреб (винный погреб) и дом управляющего имением. Сейчас там, по сообщению департамента капитального строительства облгосадминистрации, выполнена четверть от всех запланированных работ. В частности, завершены работы по демонтажу, проведена подготовка помещения погреба и выполнены работы по очистке деталей и поверхностей от ржавчины, старой краски, окалины, штукатурки или масляных отложений. Сейчас также начато восстановление фасада здания", – говорилось в пресс-релизе от областной власти в конце 2013 года.

Однако реальность оказалась иной, как на фото:

procherk.info Имение Энгельгардта в селе Будище Звенигородского района Черкасской области

procherk.info Имение Энгельгардта в селе Будище Звенигородского района Черкасской области

Имению пока так и не суждено быть реконструированным. Как информируют в Национальном заповеднике "Родина Тараса Шевченко", сметная стоимость объекта составляла 19 555,407 тыс. грн. 17.07.2013 проведели конкурсные торги на определение генеральной подрядной организации. Победитель – компания "Сфера-Пласт" (Ястребова А. В.). Договор с победителем заключен 12.08.2013. Договорная цена — 17 124,6129 тыс. грн. За период строительства с конца 2013 года по 2014 год по объекту выполнены работы на общую сумму 7 935,4674 тыс. грн.

Распорядителем и получателем средств для проведения ремонтных работ выступало Главное управление капитального строительства Черкасской ОГА (приказ Минкультуры от 01.03.2013 №136). Но тогда наступил Майдан, смена власти и постепенно объект заморозили. Сейчас в документации разобраться довольно сложно.

procherk.info Имение Энгельгардта в селе Будище Звенигородского района Черкасской области

Генеральный директор Национального заповедника "Родина Тараса Шевченко" Людмила Шевченко показывает кучу бумаг. Разъясняет, прежде чем требовать продолжения строительства, она должна собрать все объекты под крыло заповедника. Возможно ли это?

Территория усадьбы поделена между двумя владельцами, объекты также принадлежат разным организациям. До 200 годовщины со дня рождения Кобзаря было запланировано объединить имение в единый культурный объект – музейный комплекс "Усадьба П.В.Энгельгардта", в результате чего посетители заповедника имели бы возможность целостно воспринимать тему детства Тараса Шевченко, в частности, период "казачком" у господина Энгельгардта, приблизиться к исторической эпохи начала XIX века, культурным традициям и быту того времени.

Земельный участок площадью 3,16 га, на котором расположены парк и дом летней дачи, находятся на балансе заповедника. Имение, где была Будищанская школа, а также кирпичный сарай, кирпичный туалет, колодец, газовая котельная, находится на балансе Звенигородского районного отдела образования как объект районной коммунальной собственности. В 2013 году Звенигородским районным советом принято решение о передаче в состав заповедника памятника истории "Дом, где служил казачком Т.Г.Шевченко у помещика П.Энгельгардта". Однако передача объектов из коммунальной в государственную собственность не состоялась…

Другие объекты расположены на земельном участке, принадлежащем ВСП Шевченковский колледж Уманского национального университета садоводства. Администрация заповедника обращалась с просьбой к руководству Уманского НУС о передаче на баланс заповедника земельного участка, площадью 7,21 га, а также расположенных на ней исторических объектов. Письмо заповедника было направлено на рассмотрение в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, в подчинении которого находится УНУС. Этот вопрос тоже повис в воздухе…

Отдельного внимания требуют вековые дубы, находящиеся неподалеку от поместья, но по факту они уже расположены за пределами территории заповедника.

Еще во времена президентства Виктора Ющенко, в 2004 году специалистами дендрологического парка "Софиевка" было проведено обследование дубов Шевченко, в результате чего был сделан вывод о необходимости проведения лечения деревьев. В 2010, 2013 и 2016 годах работники Национального университета биоресурсов и природопользования Украины также исследовали дубы и подчеркивали необходимость их лечения. В итоге один дуб, который рос за заброшенными прудами на территории Будищанской леса, практически умер…

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"Все работы по имению и прилегающим объектам должны были завершить до 22 мая 2014 года. Однако с исчезновением тогдашнего председателя Черкасской ОГА Сергея Тулуба все остановилось", — разъясняют представители Звенигородской РГА, приехавшие на объект вместе с журналистами.

Сейчас на руках у директора заповедника – письма областной власти и Министерства. Собственно, писать письма и просить закрепить за заповедником все объекты (и дубы в том числе) – это все, что сейчас может руководство заповедника. Уже наведя порядок с документацией, можно будет браться за последующие работы.

Но неопределенность с объектами уже негативно отражается как на поместье, так и на дубах. В частности, имение разрушает непогода, с мощеных дорожек исчезает тротуарная плитка, а недавно похитители металла также похитили защитный козырек, который был на одном из вечных дубов Тараса Шевченко. Дубы считаются памятниками природно-заповедного фонда. Дерево, потерявшее защитный козырек, теперь требует и лечения от вредителей и новой защиты. Местное сельхозобщество и не против помочь в решении вопроса, но непонятно, кто же будет заказывать услугу и выполнять работы? Неизвестно даже, кто будет косить траву и сгребать листья у поместья.

procherk.info Имение Энгельгардта в селе Будище Звенигородского района Черкасской области

procherk.info Имение Энгельгардта в селе Будище Звенигородского района Черкасской области

procherk.info Имение Энгельгардта в селе Будище Звенигородского района Черкасской области

Мы обратились к подрядчику – частному предприятию "Сфера-Пласт". Это частное предприятие, основанное 10.10.2007 в селе Геронимовка, что под Черкассами. Руководитель предприятия Елена Ястребова сообщила, что в отпуске и готова будет говорить только через несколько недель.

"Несмотря на многочисленные обращения в областной совет, областную администрацию и Департамент финансов областной государственной администрации с просьбой вынести на рассмотрение сессий областного совета вопрос о выделении средств на охрану объекта, средства на охрану не выделялись. Поэтому с 2016 года генеральная подрядная организация не осуществляет охрану объекта", – говорит Людмила Шевченко, директор заповедника.

Куда же, собственно, делись средства по реконструкции объекта? В этом должна была разобраться прокуратура. Так, по факту растраты средств, предусмотренных на ремонтные работы в Национальном заповеднике "Родина Тараса Шевченко", были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении. Об этом сообщала Звенигородская местная прокуратура, пишет сайт "Нет коррупции!".

В прокуратуре области отметили, что их профильный отдел проводит досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. З ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины. Также сайт "Нет коррупции!" информирует, что ООО "Сфера-Пласт", которое должно приводить в порядок имение, согласно информации YouControl, имеет довольно долгую судебную практику.

Разобраться по крайней мере на своем уровне в ситуации обещает новый директор департамента Александр Шабатин. На днях он побывал на объекте.

Новый руководитель департамента взволнован ситуацией не только касательно состоянии дубов и имущества, но и о многих объектах культурного наследия в целом. В частности, он отметил, что следует немедленно навести порядок с документацией и привлекать специалистов к лечению исторических дубов. Очевидно, что обращаться по этому вопросу будут в Министерство, ведь заповедник является национальным, поэтому подчинен напрямую Киеву.

Фото – возвращение в 2011 год.

procherk.info Пруды в имении Энгельгардта в селе Будище Звенигородского района Черкасской области. 2011 год

Тогда еще пруды имели красивый вид и у них фотографировались молодожены… Сегодня прудов практически не видно за кустами и кустарниками. Но пруды, по крайней мере, нельзя украсть, чего не скажешь о плитку, которая исчезает из-под имения Энгельгардта…