В состоянии тревоги. Донбасс в ожидании нового, жесткого обострения

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В ближайшее время в Донбассе может произойти существенное обострение ситуации, активизация боевых действий ожидается по всей линии фронта.

Вооруженные силы Украины практически каждый день осуществляют попытки прорыва на различных участках, укрепляют позиции, подвозят технику и личный состав. Об этом 8 августа в Горловке в ходе общения со СМИ заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

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"Украинские власти говорят, что у нас обстрелы сократились. Но практически каждый вечер украинские силовики предпринимают попытки прорыва наших позиций. Позавчера была попытка прорыва на юге республики, несколько дней назад – на Светлодарской дуге. Обстановка крайне тяжёлая и напряжённая. Противник усиливает позиции, завозит боеприпасы, горюче-смазочные материалы и личный состав", – сообщил Захарченко.

Украинское фото Последствия обстрелов Широкино

К слову, только за минувшие сутки власти самопровозглашенной ДНР зафиксировали порядка сорока нарушений перемирия со стороны украинских силовиков. Сообщается, что в результате последних вооруженных атак под огнем оказались 17 прифронтовых населенных пунктов Донбасса и их окрестности. Всего по мирным территориям было выпущено почти 400 мин и артиллерийских снарядов. Данные о жертвах среди мирного населения пока не поступали, но это информация еще уточняется.

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В свою очередь пресс-центр штаба АТО в Киеве приводит свои данные. Так, по информации украинских силовиков за минувшие сутки ополченцы почти 20 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Сообщается, что напряженная обстановка по-прежнему сохраняется на Донецком, Луганском направлении, а также под Мариуполем. В ходе боевых действий один украинский воин погиб, еще двое солдат получили ранения.

Министерство обороны Украины Военные в Донбассе

Тем временем пока противоборствующие стороны бесконечно обвиняют друг друга в вооруженных провокациях и попытках сорвать Минские договоренности о прекращении огня, в прифронтовых районах региона в очередной раз имеем новые разрушения и повреждения жилых домов, систем жизнеобеспечения и объектов инфраструктуры.

В частности, сегодня ночью массированный удар был нанесен по окраине Ясиноватой, в результате чего было повреждено здание железнодорожное депо. По счастливой случайности никто из находившихся на территории депо сотрудников не пострадал, однако инфраструктуре предприятия нанесен значительный урон.

Отметим, что в эти дни в Донбасс снова приехал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Ожидается, что сегодня замглавы СММ ОБСЕ вместе с патрулями миссии проинспектирует обстановку в районе Южно-Донбасского водовода и Донецкой фильтровальной станции, а также в ряде прифронтовых населенных пунктов вблизи Ясиноватой и Авдеевки. Кроме того, планируется посещение Докучаевска и нескольких населенных пунктов в Новоазовском районе на юге Донбасса.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил Донбасс

Накануне Александр Хуг посетил Луганск, где в ходе итоговой пресс-конференции озвучил очень тревожные цифры. По его словам с начала года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали гибель 341 мирного жителя в Донбассе. При этом в ОБСЕ подчеркнули, что количество жертв среди мирного населения почти на 40 % больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, в разы увеличилось количество разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры.