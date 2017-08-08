наверх
08.08.201718:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    В состоянии тревоги. Донбасс в ожидании нового, жесткого обострения

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (117)

    (обновлено: )35221
    Только за минувшие сутки власти самопровозглашенной ДНР зафиксировали порядка сорока нарушений перемирия со стороны украинских силовиков.
    Последствия обстрелов Широкино
    Украинское фото

    Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

    В ближайшее время в Донбассе может произойти существенное обострение ситуации, активизация боевых действий ожидается по всей линии фронта.

    Вооруженные силы Украины практически каждый день осуществляют попытки прорыва на различных участках, укрепляют позиции, подвозят технику и личный состав. Об этом 8 августа в Горловке в ходе общения со СМИ заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

    Читайте также: Донбасс за мир и против виз с РФ — опрос

    "Украинские власти говорят, что у нас обстрелы сократились. Но практически каждый вечер украинские силовики предпринимают попытки прорыва наших позиций. Позавчера была попытка прорыва на юге республики, несколько дней назад – на Светлодарской дуге. Обстановка крайне тяжёлая и напряжённая. Противник усиливает позиции, завозит боеприпасы, горюче-смазочные материалы и личный состав", – сообщил Захарченко.

    Украинское фото
    Последствия обстрелов Широкино

    К слову, только за минувшие сутки власти самопровозглашенной ДНР зафиксировали порядка сорока нарушений перемирия со стороны украинских силовиков. Сообщается, что в результате последних вооруженных атак под огнем оказались 17 прифронтовых населенных пунктов Донбасса и их окрестности. Всего по мирным территориям было выпущено почти 400 мин и артиллерийских снарядов. Данные о жертвах среди мирного населения пока не поступали, но это информация еще уточняется.

    Читайте также: По итогам опроса: политики забыли про Донбасс — Донбасс забудет про них

    В свою очередь пресс-центр штаба АТО в Киеве приводит свои данные. Так, по информации украинских силовиков за минувшие сутки ополченцы почти 20 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Сообщается, что напряженная обстановка по-прежнему сохраняется на Донецком, Луганском направлении, а также под Мариуполем. В ходе боевых действий один украинский воин погиб, еще двое солдат получили ранения.

    Тем временем пока противоборствующие стороны бесконечно обвиняют друг друга в вооруженных провокациях и попытках сорвать Минские договоренности о прекращении огня, в прифронтовых районах региона в очередной раз имеем новые разрушения и повреждения жилых домов, систем жизнеобеспечения и объектов инфраструктуры.

    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Сайт правительства Украины
    АТО в Северодонецке: облавы, общий шухер, поиск и поимка террористов
     В частности, сегодня ночью массированный удар был нанесен по окраине Ясиноватой, в результате чего было повреждено здание железнодорожное депо. По счастливой случайности никто из находившихся на территории депо сотрудников не пострадал, однако инфраструктуре предприятия нанесен значительный урон.

    Отметим, что в эти дни в Донбасс снова приехал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Ожидается, что сегодня замглавы СММ ОБСЕ вместе с патрулями миссии проинспектирует обстановку в районе Южно-Донбасского водовода и Донецкой фильтровальной станции, а также в ряде прифронтовых населенных пунктов вблизи Ясиноватой и Авдеевки. Кроме того, планируется посещение Докучаевска и нескольких населенных пунктов в Новоазовском районе на юге Донбасса.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил Донбасс

    Накануне Александр Хуг посетил Луганск, где в ходе итоговой пресс-конференции озвучил очень тревожные цифры. По его словам с начала года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали гибель 341 мирного жителя в Донбассе. При этом в ОБСЕ подчеркнули, что количество жертв среди мирного населения почти на 40 % больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, в разы увеличилось количество разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Одесский пляж
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Машина полицейских. Архивное фото
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого