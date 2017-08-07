Во Франции всерьез взялись за "морализацию политической жизни"

РИА Новости Украина

Национальное собрание Франции окончательно одобрило так называемый закон о "морализации политической жизни", в частности запрещающий депутатам трудоустраивать своих родственников. За документ проголосовали 383 парламентария, 48 воздержались, 3 высказались против.

Решение для Sputnik комментирует Жером Лабмер (Jérôme Lambert), депутат от департамента Шаранта (Charente), член фракции "Новые левые" (Nouvelle Gauche), уже много лет нанимает свою супругу на должность помощницы. Теперь придется или уволить ее, или "развестись", шутит депутат.

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"Вот уже тридцать лет я являюсь депутатом. Я всегда работал вместе с супругой и работал очень хорошо. Я хорошо выполняю свою работу, меня избрали на эту должность и несколько раз переизбирали, и в моем избирательном округе люди в курсе этой ситуации о том, что супруга депутата занимает должность его помощницы. Заискивая перед народом, смешивают фиктивное и семейное трудоустройство под влиянием, конечно же, дела Фийона.

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Кроме того, парламентариям отныне запрещается осуществлять деятельность вне Национального собрания – в качестве консультантов или, скажем, в целях лоббирования чьих-либо интересов. Запрет коснется только тех, кто ранее не занимался такого рода деятельностью, а те, кто уже это делает, смогут продолжать этим заниматься.

Макрон обещал покончить с лоббистами – этого не произошло. Он обещал обложить налогом все депутатские доходы, в том числе суммы, выделяемые государством на профессиональные расходы депутатов – неизвестно, будет ли это сделано или нет. Некоторые вещи, о которых он говорил, оказались, возможно, выше понимания многих граждан. Дело в том, что все было сделано наспех", считает Ламбер.