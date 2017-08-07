Террористы в ЕС финансировались за счет социальных выплат

РИА Новости Украина

Террористы в Париже и Брюсселе получали финансовую поддержку за счет социальных выплат. К такому выводу пришли в своем докладе специалисты бельгийской Службы обработки финансовой информации (Cellule de Traitement des Informations Financières – CTIF).

Значительная часть средств поступала из зарплат, микро-кредитов, пособий по безработице и других социальных выплат. Несмотря на то, что Даиш взял на себя ответственность за данные теракты, финансовое участие террористической организации в их подготовке было относительно невелико. Что могут сделать спецслужбы в свете новой информации об источниках финансирования терактов?

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Ситуацию Sputnik комментирует Эрик Денесе (Éric Denécé), директор французского Центра исследований в области разведки (Centre français de recherche sur le renseignement – CF2R):

" Думаю, не следует смешивать социальные выплаты, которые они террористы получали – а они действительно их получали, только каждый получал всего лишь около 1000 евро в месяц – и обман, к которому они прибегали, создавая небольшие предприятия или пользуясь кредитами и микро-кредитами. Деньги, которые они получали легальным путем, шли на подготовку терактов.

Мне кажется, не нужно делать поспешных выводов и говорить, что теракты финансировались при помощи социальных выплат. twitter.com/AnnaVanDensky Забыв о терактах. Национальный праздник Бельгии

Отследить финансирование труднее, чем отследить человека. Каждый раз, когда во Франции совершается теракт, в считанные часы после его совершения узнают всю подноготную про террориста, потому что он уже фигурировал в базах данных и находился под наблюдением по причине своей радикализации или причастности к терроризму.



Положить конец финансированию очень трудно. Сегодня мы имеем дело с микрофинансированием терроризма. Об этом говорится в докладе Службы обработки финансовой информации, которая утверждает, что макрофинансирование не осуществляется, то есть из Катара, Йемена или Турции не поступают крупные суммы денег, предназначающиеся террористам во Франции.



Многие, если не все, получают социальные выплаты. Но на самом деле они на эти деньги живут. А параллельно с этим совершаются незначительные преступления, мелкие кражи или же поступает финансирование извне посредством того, что в арабском мире называется закаят или хавала.



@Telegraph Теракты в Лондоне

Пока человек не нарушил закон, его нельзя арестовать, нельзя лишить его социальных выплат. Кроме того, невероятно трудно отследить небольшие суммы денег наличными, получаемые от мелкой незаконной торговли.



После теракта в сентябре 2001 года мы узнали, что организовать теракт стоит недорого. По некоторым оценкам на подготовку терактов 11 сентября было потрачено от 175 до 373 тысяч долларов. Это ничтожные суммы по сравнению с тем, что получает каждый месяц наркоторговец, возглавляющий наркокартель. То есть практически невозможно бороться против микрофинансирования и людей, которые решили совершить теракт или даже погибнуть при совершении последнего".