Жители Донецка: давно не следим за переговорами в Минске

Сергей Иванов – Донбасс, РИА Новости Украина

2 августа в Минске завершилось очередное заседание участников Трехсторонней контактной группы, следующая встреча пройдет в 23 августа, заявила пресс-секретарь главы делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на мирных переговорах, председателя народного совета Дениса Пушилина Виктория Талакина. Как и ожидалось, встреча представителей по мирному урегулированию конфликта в Донбассе прошла без существенных сдвигов, на фоне неразрешимых разногласий переговорный процесс фактически остается в тупике.

В вопросах политического урегулирования, соблюдения режима прекращения огня стороны демонстрируют абсолютную неспособность и нежелание договариваться, а также идти на любые компромиссы, направленные на прекращение эскалации вооруженного конфликта. В прифронтовых районах Донбасса продолжаются боевые действия, регулярно поступают данные о человеческих жертвах и разрушениях жилой инфраструктуры.

"Вопросы политического урегулирования остаются наиболее трудными на сегодня. Без принятия политических решений урегулирование конфликта мирным путем маловероятно. Однако, как раз политической воли для решения вопросов, связанных с принятием и внедрением в жизнь законов о выборах, об амнистии и изменений в Конституцию, у Украины нет. Более того, уже 18 октября текущего года истекает срок возможной реализации закона об особом статусе, который был принят Верховной Радой Украины, но так и не был подписан украинским президентом. Не говоря уже о сроках реализации Комплекса мер. На этом фоне все более ясными становятся и высказывания украинских политиков о возможных заменах этому закону и Минским соглашениям в целом, и отсутствие желания у оппонентов имплементировать Формулу Штайнмайера, и затягивание работы подгруппы по политическим вопросам", – сообщила пресс-секретарь Дениса Пушилина.

В свою очередь пресс-секретарь представляющего Украину на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев и отдельные районы Донецкой и Луганской областей по-прежнему кардинально расходятся в вопросах политического урегулирования в Донбассе. По ее словам, представители Украины на переговорах призывали завершить согласование списков заложников, настаивали на денонсации указа президента России о признании документов, выданных властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отказе от незаконного захвата украинских предприятий в ОРДЛО, внедрения рублевой зоны, а также обсудили необходимость обеспечения допуска СММ ОБСЕ к участку украинско-российской границы. Кроме того, украинская сторона напомнила, что заявления представителей самопровозглашенных республик Донбасса о создании "Малороссии" являются провокацией и полностью противоречат Минским соглашениям.

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"Игнорирование РФ и ОРДЛО вопросов безопасности не позволяют достичь прогресса на других направлениях, в частности, на политическом, гуманитарном, экономическом", – подытожила пресс-секретарь Леонида Кучмы.

К слову, жители Донецка в своем большинстве по-прежнему не верят в эффективность минских соглашений и считают, что боевые действия в Донбассе будут продолжаться, несмотря на все имеющиеся договоренности о прекращении огня. Многие дончане считают, что минские переговоры уже давно ничего не решают, и в то, что минский формат в итоге послужит установлению мира, люди не верят.

"Ой, я давно не слежу за этой темой. Когда-то еще, когда только собирались в первый раз, были надежды, что поможет, что перестанут стрелять. Но мы ошибались, все их встречи и разговоры сплошная пустышка, война продолжается и еще неизвестно, сколько продлится этот бред", – говорит житель Донецка Николай.

"Договорились договариваться дальше, переливать из пустого в порожнее. Даже слов цензурных не хватает, чтобы дать оценку этим так сказать мирным переговорам. До каких пор будут людям лапшу на уши вешать, если итак понятно, что договоренности не работают. У нас каждый день обстрелы, люди страдают, жилье разрушают артиллерией, а эти дипломаты четвертый год в Минск катаются, а толку от их болтовни!" – рассуждает жительница прифронтового Киевского района Донецка Елена.

"В минские соглашения у нас мало кто верит, они себя не оправдали. Но и другого выхода сейчас нет. Нужно договариваться, искать любые возможности для мирного урегулирования. Война никому не нужна, война это страшно…", – говорит дончанин Сергей.

"Думаю, минские договоренности выполнить будет крайне сложно. Нынешние власти Украины не собираются их выполнять. Нет диалога между Киевом и Донецком, нет никакого взаимопонимания и готовности решить конфликт мирным путем. А раз они в этом не заинтересованы, нужно что-то менять. Не можем же мы жить все время в таком состоянии. Это очень тяжело", – говорит дончанка Татьяна.

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Тем временем в среду вечером сразу после завершения в белорусской столице переговоров прифронтовые районы Донецка подверглись артиллерийским обстрелам. По сведениям местных властей украинские силовики открыли огонь по Кировскому и Петровскому районам города, из-за чего были снова зафиксированы разрушения жилых домов и коммуникаций – отдельные жилые кварталы на западной окраине города остались без света. Кроме того под обстрел попали жилые кварталы в Докучаевске и ряд населенных пунктов на юге в Новоазовском районе, где по последним данным повреждены как минимум три частных дома. К счастью, информация о погибших и раненых среди мирного населения в результате последних атак пока не поступала, но есть серьезные опасения, что в случае новых обстрелов, которые происходят в прифронтовых районах Донбасса практически ежедневно, новых жертв избежать будет трудно.