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    Репортажи

    Макрон нечестно играет - участник движения "Вперед, Республика!"

    (обновлено: )7710
    Вступить в партию Макрона можно, кликнув два раза мышкой. Нет точных сведений о членах партии, только лишь электронный адрес, говорит пресс-секретарь движения "Les marcheurs en colère".
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Внутри политического движения "Вперед, Республика!" (La République en Marche, LREM), основанного президентом Франции, Эмманюэлем Макроном, появился виток под названием "Les marcheurs en colère" ("Ходоки в гневе").

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    На проводе. Порошенко, Путин, Меркель и Макрон поговорили о Донбассе

    Данный коллектив рассказал Sputnik о нарушении демократических устоев внутри всего политического движения в том числе, об их черных списках и о том как в них можно попасть, а так же о том, как массовку для митингов политического движения оплачивают.

    Личные данные 32 гражданских истцов в деле против "Вперед, Республика!" были разосланы – по халатности или злому умыслу – всем 300 тысячам членам партии. Налицо нарушение неприкосновенности частной жизни.

    Тифэн Больё (Tiphaine Beaulieu), член партии "Вперед, Республика!", пресс-секретарь движения "Les marcheurs en colère", готова сигнализировать о любом нарушении внутри партии:

    "Сегодня "Вперед, Республика!" идет прямиком в пропасть. Если так будет продолжаться, партия погибнет. Если партии "Вперед, Республика!" не удастся провести реструктуризацию и обрести стабильность, это ударит по Эммануэлю Макрону, ведь неспроста в аббревиатуре названия партии есть инициалы президента [Emmanuel Macron – EM]. Знал ли он о том, что происходит внутри партии? Знал ли он том, каким образом партия сбилась с пути?

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    Членство в партии открыто любому и не требует денег. Вступить в партию можно, кликнув два раза мышкой. Нет точных сведений о членах партии, только лишь электронный адрес. Этим объясняются проблемы, с которым нам пришлось столкнуться. Не так давно один человек вступил в партию под фамилией Алена Жюппе и получил разрешение голосовать как Ален Жюппе. Речь идет даже не о присвоении чужого имени – просто люди так развлекаются. А нас это дискредитирует и выставляет на посмешище.

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    Настоящий Джеймс Бонд: Макрон на подводной лодке. Лучшие фотожабы

    Съезд партии, который должен был стать большим общим собранием всех ее членов, но куда были приглашены только главы комитетов, превратили в шоу. Я разговаривала с людьми, которые даже не состояли в движении "Вперед!". Я разговаривала с людьми, которые должны были в этом шоу участвовать – они мне сказали, что им заплатили. Это очень серьезно. Такое смешение стилей может быть воспринято как жульничество и манипуляция массами.

    Люди, критикующие внутреннее функционирование партии, систематически заносятся в черный список, без предупреждения. Приходится вновь вступать в партию с другим электронным адресом. Мы сейчас начинаем осознавать, что все это не имеет ничего общего с теми высокими ценностями, за которыми мы пошли".

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