Макрон нечестно играет - участник движения "Вперед, Республика!"

РИА Новости Украина

Внутри политического движения "Вперед, Республика!" (La République en Marche, LREM), основанного президентом Франции, Эмманюэлем Макроном, появился виток под названием "Les marcheurs en colère" ("Ходоки в гневе").

Данный коллектив рассказал Sputnik о нарушении демократических устоев внутри всего политического движения в том числе, об их черных списках и о том как в них можно попасть, а так же о том, как массовку для митингов политического движения оплачивают.

Личные данные 32 гражданских истцов в деле против "Вперед, Республика!" были разосланы – по халатности или злому умыслу – всем 300 тысячам членам партии. Налицо нарушение неприкосновенности частной жизни.

Тифэн Больё (Tiphaine Beaulieu), член партии "Вперед, Республика!", пресс-секретарь движения "Les marcheurs en colère", готова сигнализировать о любом нарушении внутри партии:

"Сегодня "Вперед, Республика!" идет прямиком в пропасть. Если так будет продолжаться, партия погибнет. Если партии "Вперед, Республика!" не удастся провести реструктуризацию и обрести стабильность, это ударит по Эммануэлю Макрону, ведь неспроста в аббревиатуре названия партии есть инициалы президента [Emmanuel Macron – EM]. Знал ли он о том, что происходит внутри партии? Знал ли он том, каким образом партия сбилась с пути?

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Членство в партии открыто любому и не требует денег. Вступить в партию можно, кликнув два раза мышкой. Нет точных сведений о членах партии, только лишь электронный адрес. Этим объясняются проблемы, с которым нам пришлось столкнуться. Не так давно один человек вступил в партию под фамилией Алена Жюппе и получил разрешение голосовать как Ален Жюппе. Речь идет даже не о присвоении чужого имени – просто люди так развлекаются. А нас это дискредитирует и выставляет на посмешище.

Съезд партии, который должен был стать большим общим собранием всех ее членов, но куда были приглашены только главы комитетов, превратили в шоу. Я разговаривала с людьми, которые даже не состояли в движении "Вперед!". Я разговаривала с людьми, которые должны были в этом шоу участвовать – они мне сказали, что им заплатили. Это очень серьезно. Такое смешение стилей может быть воспринято как жульничество и манипуляция массами.

Люди, критикующие внутреннее функционирование партии, систематически заносятся в черный список, без предупреждения. Приходится вновь вступать в партию с другим электронным адресом. Мы сейчас начинаем осознавать, что все это не имеет ничего общего с теми высокими ценностями, за которыми мы пошли".