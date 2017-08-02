Эксперт: столичные парковщики - это тот же рэкет

УНИАН

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Если кто-то после 10 августа будет требовать с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, водители могут оплатить услуги парковки через паркоматы или смс, или приобрести месячные талоны. Таким образом, человеческий фактор в вопросе упорядочения парковок будет минимизирован. Эти новшества начнут действовать уже 10 августа.

Насколько реально введение новых правил оплаты парковки в Киеве, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала менеджер группы "Реанимационного пакета реформ-Киев" Оксана Величко.

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Наскільки реально з 10 серпня повністю відмовитися від готівки на столичних парковках? Все до цього готове?

— Як воно готово… готівку і так, по ідеї, паркувальники не повинні були брати, а лише безготівково розраховуватися. Але справа в тому, що у нас ще понад 400 парковок денних, у нас лише в районі 60 парковок оснащені паркоматами, ніякої інформації про мобільне паркування наші громадяни не знають, тобто ця тема ніяк не популяризувалася, і талони за паркування… наприклад, я користуюсь, дуже зручно, місячний абонемент коштує 630 гривень, на всіх парковках Києва, але придбати такий місячний абонемент можна тільки в комунальному підприємстві і тільки за підписом директора. Уявіть собі, щоб ви, наприклад, проїзний на метро купували тільки у директора особисто. Тому ми загалом підтримуємо безготівковий підхід і підтримуємо те, що паркувальників взагалі не повинно бути на вулицях міста, тому що це фактично вже давно люди, які працюють самі на себе, це такий собі рекет, який в Києві збирає гроші, частково собі докомпенсовує щось, керівникам своїм платить, щось платить колишнім керівникам… тобто це фактично неконтрольовані люди. Тому їх треба точно прибирати з вулиць міста, але це треба впорядковано, правильно робити.

А навіщо взагалі платити за парковку, якщо жодної послуги на парковці автовласник не отримує — ні нагляду, ні гарантії збереження автомобіля?

— По-перше, в усьому світі оплата за паркування, особливо в центрі міста, це регулятор доступу автомобілів до центру міста. Тому що взагалі ж місто не дуже зацікавлене в тому, щоб його центр особливо був забитий автомобілями. Тому в усьому світі це досить висока оплата, не така як в Києві, це 16 доларів, може бути 20 доларів в столицях великих країн в Європі чи Америці, і це регулятор доступу автомобілів до центру міста. По-друге, коли автомобілі у нас приїжджають в місто, вони все-таки отримують якусь послугу, як мінімум їм допомагають запаркуватися, випаркуватися і знову ж таки, припаркуватися правильно. Це теж послуга, яку комунальне підприємство надає, роблячи відповідну розмітку, встановлюючи свої паркомати, те, що воно повинно робити. Тому, звісно, що оплата повинна бути, і ми бачимо, що вона має бути значно вищою в центрі міста, ніж зараз. Але і відповідно повинна бути правильна розмітка, не така як зараз, бо вона не відповідає дійсності. І має бути контроль оплати паркування. Без паркувальників.

А паркувальників, самих людей, які допомагають припаркуватися, не має бути? УНИАН Подол нуждается в капитальном ремонте, а не фиговых листках - Салий

— У принципі, не повинно бути. Бо це знову ж таки фактор корупційного ризику, вони допомагають припаркуватися, випаркуватися, це громадяни і так мають робити при правильній розмітці, і при правильному контролі того, як саме вони паркуються, спеціальної служби, яка контролюватиме, як саме запарковані машини. І повинна бути тільки контрольна служба, яка контролює оплату паркування.

З 10 серпня ніяких паркувальників не буде, готівкою ми не сплачуємо, як буде контролюватися сплата водієм за паркуванням?

— Я думаю, що нікуди паркувальники з вулиць Києва не дінуться, тому що вони давно нікого не слухають і нікому не підкоряються. Наприклад, ми зараз маємо проект "чесна парковка", за яким у нас на п'яти парковках в центрі міста стоять наші парковщики, чесні, з високою зарплатою, за якими спостерігають незалежні громадські монітори, і які весь прибуток платять в касу. Збільшення надходжень — в три-п'ять разів. Але паралельно виходять на ці ж вулиці паркувальники старі, які там стояли, і ніхто не може звідти прибрати їх. Тому оце рішення пана Кличка, воно правильне, але воно мало бути підготовлено заздалегідь і правильно впроваджене. Тому що, наприклад, а як він їх всіх прибере?

Справа в тому, що повинні за три місяці бути попереджені профспілки, за два місяці — люди, їх ніхто не попереджав. Якщо їх просто звільнити, вони всі поновляться через суди. Не готові технічні рішення. У нас немає паркоматів, невідомо, як люди будуть купувати всі ці абонементні талони, мобільне паркування, про нього ніхто не знає. І команда, яка буде такий контроль здійснювати, я не знаю, як пан Віталій збирається її впровадити, з кого він збирається її створити, на яких умовах, яку зарплату отримуватимуть люди, хто будуть ці люди, які контролюватимуть паркування, за допомогою яких механізмів вони його контролюватимуть, тому що законопроекту ключового, який буде прийнятий, немає, він тільки, ми дуже сподіваємося, восени буде прийнятий. Який запровадить відповідальність за сплату паркування, штрафи запровадить. Але на сьогодні таких штрафів немає, ця команда не матиме ніяких підстав з водіїв вимагати якісь підтвердження оплати, і я не знаю, як вона контролюватиме. Поліція це не готова робити. Вони про це сказали, що вони не мають таких ресурсів, контролювати оплату парковки. Тому, можливо, Кличко бачить це як муніципальну варту якусь, чи когось бачить у якості тих людей, які контролюватимуть цю оплату, ми побоюємося, щоб це не був черговий рекет, який вийде на вулиці міста і буде там когось відтискати за неправильно припарковане авто.

Якщо ми позбавляємося обігу готівки в плані сплати за послуги парковки, то і не має бути обігу готівки в плані штрафування за несплачену парковку?

— Кличко ж не скасував оплату за паркування, правильно? Оплата за паркування залишається. Раніше її худо-бідно збирали паркувальники. Ми передбачаємо, що нікуди вони з вулиць міста не дінуться, він не зможе просто так їх позбавитися. Тому, скоріше за все, що після 10 числа ці паркувальники будуть нелегально виходити, допомагати людям паркуватися, і брати гроші.

Якщо паркувальники будуть вимагати гроші з водіїв, що треба робити? Справді викликати поліцію?

— Усе-таки хоч якось паркувальники наразі контролювали те, як машини паркуються, тому що вони допомагали їх хоч якось більш-менш правильно паркувати. Ми знаємо, є ж купа вулиць, де в два ряди запарковані, а як це буде робитися без паркувальників, поки що трошки важкувато уявити. Так, очевидно, викликати поліцію, якщо у тебе хтось щось просить гроші, хоча не знаю, наскільки до всіх громадян дійде ця інформація, все-таки, я думаю, що великій кількості громадян буде зручніше заплатити 10 гривень, щоб їм допомогли припаркуватися і наглядали за автомобілем.

А не чекати на поліцію у разі виникнення конфлікту?

— Будуть довго чекати у разі виникнення конфлікту. У нас був досвід, дуже довго приїжджає, це може тривати 5-6 годин, і у поліції дуже багато роботи, і уявіть собі, яка кількість таких потенційних конфліктів може бути.

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Напомним, вместо парковочного пространства перед Киево-Могилянской академией водителям предложат новые места вдоль Андреевской и Сагайдачного, рассказал первый замдиректора департамента благоустройства КГГА Тарас Панчий.