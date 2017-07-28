Семьям жертв Скниловской трагедии продолжают выплачивать помощь - спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Крупнейшая катастрофа в истории авиационных шоу Украины – Скниловская трагедия, произошла 15 лет назад во Львове — 27 июля 2002 года. Тогда на аэродроме проводилось празднование, посвященное 60-летию 14 авиационного корпуса Военно-воздушных сил Украины.

Во время выполнения одной из фигур высшего пилотажа пилоты не справились с управлением и самолет упал в толпу людей. В результате погибли 78 человек, среди которых 28 детей. Пострадали около 250 человек.

С того времени, ежегодно 27 июля во Львове почтят память погибших в результате катастрофы в часовне возле Скниловского аэродрома и возле "Сегмента памяти" на аэродроме.

Подробнее о памятных мероприятиях в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент из Львова Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Розкажіть, що відбувалося у Львові? Як проводили 15-ті роковини Скнилівської трагедії?

– Знову вже, як і впродовж 15 років, 27 липня у Львові згадують ті трагічні події, які у 2002 році на Скнилівському аеродромі поблизу міста Лева. Власне, у цьому році день 27 липня не став виключенням.

Кілька десятків небайдужих львів'ян, рідні, друзі загиблих внаслідок Скнилівської трагедії зібрались у капличці всіх святих українського народу, де пам'ять про загиблих внаслідок Скнилівської трагедії людей відбулась божественна літургія, після цього люди вирушили до "Сегменту пам'яті", який розташований на безпосередньо самому Скнилівському літовищі, і помолились за пам'ять загиблих і хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять.

Взагалі до цього процесу, як я вже казав, долучилось кілька десятків небайдужих людей, власне, саме мешканці Львова. Хотілося б зазначити, що, не зважаючи на, в принципі, такий вже достатній термін 15 років з дня трагедії на Скнилівському аеродромі люди не тільки рідні, а близькі і друзі тих людей, які загинули внаслідок падіння літака, а і просто звичайні пересічні львів'яни, з кожним роком таких людей не меншає, вони все одно залучаються до таких пам'ятних процесій.

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І можна сказати, що люди пам'ятають трагічні події і 27 липня кожного року вони приходять і вшановують пам'ять тих людей, які загинули внаслідок таких трагічних подій в історії України.

Чи виступали місцеві чиновники? Робили якісь заяви щодо подій, які були 15 років тому? І чи брали вони участь у вшануванні пам'яті загиблих взагалі?

— Дійсно, місцеві чиновники, які сьогодні також долучались до цих процесів і були присутніми, зокрема, на божественній літургії, вони виступали і зазначали, що місто і влада місцева ніколи не забудуть ті трагічні події, під час яких загинули люди внаслідок падіння літака і також не забуде людей, цих рідних, які втратили своїх рідних на Скнилівському літовищі.

Зокрема, Львівська влада, ми знаємо, кожного року до 27 липня виділяє певну грошову компенсацію рідним загиблих. Чиновники пообіцяли, що така компенсація буде виділятися і надалі і якщо в країні буде все добре з економічною складовою і будуть намагатись збільшувати фінансування загалом.

comments.ua Скниловская трагедия в 2002 году

Вони висловили такі побажання, аби ніде у світі більше не траплялось таких трагічних подій, які мали місце в Україні у 2002 році.

Сім'ї загиблих говорять про щось? Можливо, про недостатню допомогу від держави?

— Власне, таких скарг на державу особисто від рідних на летовищі у Скнилові не було. Зокрема, вони лише зазначали, що на те, що з дня трагедії минуло вже 15 років, їм досі ще страшно і боляче згадувати ті події, які відбулись на аеродромі у 2002 році.

Ще досі вони згадують своїх рідних і близьких і досі вони відчувають весь біль втрати близької людини, зазначали, що коли згадують ті події страшні, то їм досі стає лячно і не досить через 15 років так підходиш до людей, запитуєш і просиш людей, аби вони згадали ті трагічні події, у багатьох людей зразу на очі навертаються сльози і видно по людях, що їм дуже важко згадувати все одно ті події.

УНИАН Родственники погибших жертв Скниловской трагедии

Згадувати, як все відбувалось, що було потім, незважаючи на те, що нібито минуло 15 років, люди все одно все пам'ятають і їм, на жаль, складно ще згадувати.

Чи відомі якісь нові подробиці тих подій? Чи всіх винних покарали, чи люди вимагають повторного суду над винними?

— Станом на сьогодні таких найсвіжіших подробиць, на жаль, немає і не було вже дуже давно.

Загалом люди, які вимагали ще одразу покарати винних і держава ще в особі тодішнього президента України Леоніда Кучми обіцяли, що так все і буде, винних знайдуть і покарають. Як ми знаємо, покарали лише двох пілотів, нібито з вини яких літак і впав на людей.

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Однак, самі люди зазначають, що, можливо, не тільки пілоти винні в трагедії, яка сталась в 2002 році, але і найвище керівництво, з яких було четверо генералів, які проходили у цій судовій справі. Але згодом суд їх визнав невинними, а самі люди зазначали, що всіх собак звісили на пілотів, які керували літаком. Однак, за словами людей, які були присутніми, самі пілоти тоді зазначали, що вони не були підготовленими і вони мали виконувати фігури вищого пілотажу зовсім на інших літаках.

Тому люди вважають, що всіх собак просто спустили на двох пілотів і зробили винними саме їх, хоча, на думку людей, за цим все таки стоїть вище керівництво також.