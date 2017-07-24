Эксгумацию останков Сальвадора Дали провели в Фигерасе

Елена Шестернина — Фигерас (Испания), для РИА Новости Украина

Эксгумация тела художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, 28 лет мирно покоившегося под огромной плитой в комнате Театра-музея в испанском Фигерасе (Каталония), прошла вечером в четверг, образцы ДНК отправлены на экспертизу, сообщила директор музея Монстсе Агер (Montse Aguer).

Поднимать огромную плиту весом 1,5 тонны, доставать гроб, эксгумировать тело Дали и брать ДНК пришлось из-за судебного решения, принятого в конце июня судом Мадрида. Судья удовлетворила иск "прорицательницы" Пилар Абель Мартинес, утверждающей, что Дали — ее кровный отец. Попытки оспорить или хотя бы отсрочить судебное решение, предпринятые мэрией Фигераса и руководством музея, успехом не увенчались.

Скриншот с Youtube Эксгумация тела художника-сюрреалиста Сальвадора Дали

"Все прошло по плану. Взятые анализы отправлены на экспертизу", — сказала корреспонденту РИА Новости директор музея.

Около здания театра-музея, созданного по проекту Дали, собрались десятки журналистов. Вход охраняли несколько сотрудников каталонской полиции Mossos d'Esquadra. Около часа ночи по местному времени судмедэксперты вышли из здания, погрузили в машину чемоданчик с образцами ДНК, взятыми с кости и зубов, оборудование и уехали. Анализ будут проводить специалисты мадридского Института токсикологии.

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Рядом с журналистами можно было заметить и немногочисленных туристов, с удивлением наблюдавших за происходившим. "Это все выглядит странно. Какой-то сюрреализм. Дали, наверное, смеется", — говорит Давид, приехавший в Фигерас из Памплоны на несколько дней посмотреть город. В честь такого события Давид решил подкрутить вверх усы, чтобы походить на Дали. Под колокольный звон, раздающийся над ночным Фигерасом, все действо на самом деле походило на какой-то розыгрыш.

Эксгумацию проводили при минимальном количестве людей – присутствовали лишь представители суда, музея и судмедэксперты. У всех на входе отбирали мобильные телефоны — чтобы никто не фотографировал. Опасаясь, что происходящее захотят снять сверху с дрона, стеклянный купол накрыли.

Скриншот с Youtube Эксгумация тела художника-сюрреалиста Сальвадора Дали

Как выяснилось, гроб сохранился в очень хорошем состоянии, его открыли ровно в 22:20 по местному времени. Судмедэксперты сообщили, что процесс занял гораздо меньше времени, чем предполагалось изначально. Мэрия, руководство музея и представители Высшего суда Каталонии думали, что им придется провести в здании всю ночь.

Как рассказала журналистам мэр города Фигерас Марта Фелип, тело оказалось в хорошем состоянии. Градоначальница призналась, что впечатлена происходящим. "Впечатляет, потому что это путешествие в прошлое, и ты переживаешь моменты прошлого", — сказала она журналистам. Мэр отказалась отвечать на вопрос, в каком состоянии находятся знаменитые усы Дали.

Туристка Ана считает, что женщина, называющая себя дочерью Дали и поднявшая шумиху на весь мир, "сумасшедшая". "Устроили театр на весь мир", — смеется она.

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Пилар Абель не просто считает себя прорицательницей, но и зарабатывает этим на жизнь. В течение нескольких лет она вела на местном телевидении программу, в которой по картам таро предсказывала будущее звонившим. "Жасмин, ведунья от рождения" — так себя представляет Пилар Абель на сайтах, где рекламирует свои "услуги". Она обещает решить любые проблемы – в личной жизни, со здоровьем и в работе. Одна из наиболее популярных услуг – снятие порчи со 100% гарантией.

Первый скандал вокруг этой женщины вспыхнул несколько лет назад в связи с иском, который она подала в 2005 году на журналиста и писателя Хавьера Серкаса, автора одной из самых знаменитых книг современной испанской литературы "Солдаты Саламина". Она считает, что стала прототипом героини книги — Кончи и что писатель нанес ущерб ее чести и достоинству, поскольку героиня "невежественная, глупая, лицемерная, поверхностная". Пилар требовала компенсацию в размере 700 тысяч евро. В 2009 году суд окончательно отказался удовлетворить этот иск, поскольку Хавьер Серкас даже не был знаком с "провидицей".

Абель утверждает, что ее мать Антониа Мартинес де Аро в середине 1950-х годов имела связь с художником, когда работала в доме его друзей в Кадакесе. В это время там жил Дали вместе со своей женой и музой Галой. Забеременев в 25 лет, Антониа переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж за 29-летнего мужчину по имени Хуан. Он и стал официальным отцом Абель.

По словам прорицательницы, Дали знал о рождении дочери. Однажды, как рассказала она, Дали увидел Антониу, когда та шла по улице с детской коляской, и спросил: "Это моя дочь Пилар?". Впервые она услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью художника, от бабушки, матери официального отца. "Я знаю, что ты не дочь моего сына, ты от великого художника, но я тебя все равно люблю", — говорила бабушка, добавляя, что она "настолько же странная, как отец (имея в виду Дали)", утверждает гадалка.

Свои анализы ДНК Абель уже сдала. Осталось получить анализы и ее 87-летней матери, болеющей Альцгеймером, и дождаться экспертизы мадридских специалистов.

Окончательное решение, может ли Абель официально считать Дали своим отцом, вынесет суд. Дата уже назначена – 18 сентября. Прорицательница пообещала: если решение будет в ее пользу, то она возьмет фамилию Дали.

Вопрос о наследстве в этом случае станет предметом отдельного судебного разбирательства. По закону она смогла бы претендовать на четвертую часть всего наследия сюрреалиста, включая авторские права и картины. В 1989 году наследие Дали оценивалось в 136 миллионов долларов, с тех пор сумма возросла в несколько раз. По некоторым оценкам, Абель, которая находится в столь сложном финансовом положении, что у нее нет даже денег расплатиться с адвокатом, может претендовать на 300 миллионов долларов. Испанскому государству принадлежит большая часть наследства Дали, у которого, по нынешним официальным данным, не было детей. Это сотни картин, а также собственность художника в Каталонии.

Если судебное решение окажется не в пользу истицы, ей придется расплачиваться за все работы, которые были проведены в музее. Но судя по всему прорицательница настроена решительно и сдаваться не намерена до конца. "Я не рассматриваю другого сценария", — сказала она накануне эксгумации. Ее адвокат Энрике Бланкес заявил, что они "продолжат пытаться, если анализы не проведут с должной гарантией".