Спецкор: самовольное поселение ромов во Львове сгорело… из-за жары

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Во Львове в ночь на субботу, 22 июля, сгорело самовольное поселение ромов из Закарпатской области.

На момент прибытия полиции и спасателей в поселении не осталось ни одного жителя, а на месте происшествия догорали остатки временных конструкций.

По данным СМИ, на территории самовольного поселения проживало около 60 человек, в том числе 20 детей.

Подробнее о происшествии во Львове в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Вам відомі подробиці інциденту?

— Наразі в поліції зазначають щодо подробиць, що цей самовільно збудований табір виник на території вулиці Конюшинної, це фактично на околиці Львова, був збудований він ще на початку літа. Щодо самого загоряння, нібито за попередніми даними, там сталося самозаймання через сильну спеку у Львові. І так як табір був там самовільно збудований, можемо говорити про те, що там можливо були неналежні якісь конструкції, якісь сухі можливо були дерев’яні підпірки, і саме через таку от спеку відбулося самозаймання. На щастя, на території табору, коли виникла пожежа, людей не було, за попередніми даними вони залишили свій табір ще за день до пожежі.

Тобто роми звідти поїхали, а загорілися конструкції вже після?

— Так, справді, загорілося вже після того, як власне роми залишили це своє тимчасове поселення. В ніч власне на 22 липня там виникла пожежа.

А що це було за поселення?

— Просто збудований з підручних матеріалів такий собі табір, було кілька там також встановлено наметів для укриття, наскільки я розумію, для укриття від дощу. Ті намети після того, як роми залишили табір, вони їх забрали з собою, лишили просто підпірні стовпи, балки, які власне утримували ці намети.

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У соцмережах чимало повідомлень від львів’ян, які обурені тим, що роми з Закарпаття приїхали до міста,а правоохоронні органи ніяк не реагують на дрібні правопорушення, які вони скоюють.

— Дійсно, у Львові із настанням тепла, виникає така дуже велика проблема саме із ромами, які приїжджають дуже у великій кількості до Львова, і дійсно, дуже багато скарг можна побачити у соціальних мережах від львів’ян, що роми інколи досить не дуже гарно поводяться: особливо у центрі міста вони чіпляються до людей, фіксувалися випадки, коли вони намагалися вкрасти гаманці або просто залазили в сумки, в речі до туристів або до самих львів’ян. В поліції зазначають, що вони дійсно фіксують такі скарги від мешканців міста і інколи навіть затримують, якщо вдається, ромів, однак складають на протоколи у відділенні поліції і після цих протоколів вони їх відпускають, тому що роми чинять дрібні хуліганства і, на жаль, в українському законодавстві таких покарати практично неможливо. Можемо говорити про те, що просто складають протоколи і після цього їх відпускають, вони далі продовжують гуляти, перебувати на вулицях Львова і далі займаються такими от подібними речами.

Напевно, є якісь поселення ромів, яким дали дозволи на розташування?

— На жаль, таку інформацію не можу точно вам сказати, тому що навіть в четвер було пленарне засідання міської ради Львова, і один із депутатів піднімав це питання, тому що йому люди писали на електронну адресу, в Facebook, і просили звернутися до керівництва міста, аби якось владнати ситуацію із ромами. Однак мер Львова так якось дуже іронічно, так би мовити, навіть посміявся з тої проблеми, сказав, що він подумає над цим питанням і, можливо, звернеться до правоохоронних органів, аби скликати комісію, створити, яка власне буде займатися цим питанням.

Також знаємо, що у Львові евакуювали півсотні людей із замінованого готелю. Що ви знаєте про цей інцидент?

— Дійсно останнім часом така у Львові виникає проблема із анонімними дзвінками, повідомляють про замінування різних приміщень, будинків. Сьогодні – це вже вдруге за останній тиждень замінували готель "Жорж". Правоохоронці змушені реагувати на такі повідомлення, і тому сьогодні близько 9:00 години правоохоронці евакуювали близько 60 людей з готелю, провели там обшуки, на щастя, ніякої вибухівки або вибухових пристроїв там виявлено не було. Обшук тривав власне майже годину, але після цього правоохоронці, коли не знайшли ніяких вибухонебезпечних пристроїв, повернулися назад до своїх номерів, які вони там винаймали, і історія на цьому закінчилася в принципі.

Є статистика по місту, наскільки часто ловлять за руку тих людей, які такі провокаційні дзвінки скоюють?

— Що стосується статистики, мені особисто відомі два випадки, коли правоохоронцям вдалося затримати людей, які повідомляли про замінування у Львові. Це ще сталося минулого року, і власне в поліції, коли коментували ці затримання, казали, що люди жартома дзвонили. В першому випадку заклалися два товариша. Поліція "жартівника" в той же день вирахувала, чоловіка затримали. В другому випадку також заради жарту подзвонили, повідомили теж про замінування. Тоді також цю людину також вирахували і затримали, причому він дзвонив з власної квартири, з домашнього телефону.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявил, что реформа полиции в Украине полностью провалилась.

Также в эфире радиостанции Голос Столицы экс-заместитель руководителя службы безопасности Украины Виктор Ягун заявил, что телефонных террористов легко вычислить по геолокации мобильного.