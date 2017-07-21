"Господа, опомнитесь, господа". Экс-мэр Мюнхена неудержим в своей критике

JOHN MACDOUGALL / AFP

РИА Новости Украина

Бывший обербургомистр Мюнхена Кристиан Уде (Christian Ude) выпустил книгу, которую посвятил резкой критике внутренней политики Германии, а также критике современных немецких СМИ. По его мнению, в политической жизни Германии остро не хватает "открытых дебатов и лишенных табу дискуссий в бундестаге", в том числе по проблеме беженцев. Немецким СМИ он ставит в упрек подавление плюрализма мнений и продвижение одной точки зрения, даже если она противоречит реальному положению вещей.

"Займитесь наконец политикой", — требует бывший мэр Мюнхена Кристиан Уде от правительства, партий и граждан. В своей новой книге "Альтернатива" он призывает граждан к активному участию в политике. Уде подвергся нападкам прежде всего со стороны левых сил за название книги и за его критику миграционной политики.

"Проблема заключается в том, что население не участвует в политических процессах и не вовлечено в них", - так объяснил Уде в интервью Sputnik свои мотивы к написанию книги. Он получил множество одобрительных отзывов со стороны граждан, однако в то же время подвергся критике. В понедельник Уде представил книгу в штаб-квартире СДПГ в Берлине. В мероприятии также приняли участие издатель Вольфганг Ферхль из издательства "Кнаус" (Knaus) и вице-председатель СДПГ Торстен Шефер-Гюмбель (Thorsten Schäfer-Gümbel).

Критики упрекают Уде в "правом уклоне", так как он, например, ставит под вопрос политику в отношении беженцев. Примером тому может служить цитата из книги: "Поэтому возникают вопросы, почему Германия принимает всех беженцев, которых другие европейские страны высылают или беспрепятственно пропускают через свои границы, почему другие европейские страны по-другому поступают в отношении беженцев, хотя они подчиняются тем же самым международно-правовым нормам, почему после многомесячной проверки те мигранты, которые не имеют права оставаться в Германии, не высылаются из страны, почему везде царит страх перед терроризмом, хотя каждая угроза безопасности до одури отрицается, почему на урегулирование проблемы выделяются миллиарды, а беженцами занимаются социальные кассы. Вкратце: смешивать ли эти вопросы в кучу с нацистскими лозунгами и преступлениями, будто бы те, кто задаёт эти вопросы, являются обязательно правыми экстремистами или преступниками?"

SPUTNIK/ TILO GRÄSER Книга Кристиана Уде

У левых также нет ответа на социальные вопросы

Однако Уде в своей книге не останавливается на вопросе, связана ли ксенофобская реакция немцев на прибывших в 2015 году более 800 тысяч беженцев с социальным развитием страны. Тот, кто из года в год слышит, что необходима экономия, из-за чего сокращаются рабочие места и государственные расходы на всё, начиная от оплаты лечения больничными кассами, пособий по безработице и заканчивая автобусными или железнодорожными линиями до какой-либо деревни, тот конечно удивится, почему столько денег вдруг необходимо выделять на беженцев, которые бегут в Германию? Это не оправдывает ксенофобское проявление насилия в качестве заместительного действия, однако ответ на вопрос о причинах и заинтересованности в этом меняет ситуацию.

Бывший мэр критикует курс своей партии на выполнение программы реформ "Повестка-2010", которую он считает "слишком неолиберальной". Хотя в результате следования этому курсу были сокращены пособия по безработице, были созданы или же обострились новые противоречия, прежде всего критической стала ситуация с условиями труда. Тем самым СДПГ лишила себя своего "ядра".

"Мне тяжело на душе от того, что все демократические левые силы в Германии не замечают многие социальные вопросы – в том числе касающиеся ЕС и беженцев, так же, как не замечали их левые в Великобритании перед Брекситом и демократы в США перед президентскими выборами", - пишет Уде в своей книге.

Он призывает: "Необходимо признавать реальность такой, какая она есть".

Это не паранойя и не правая пропаганда, когда число беженцев, которые прибудут в Европу, оценивается миллионами. Это число нельзя ограничить принятием какого-либо декрета. Уде призывает проводить различия между теми, кто прибывает в Германию. Он был ошеломлен тем, сколь много политиков и представителей церкви ручались за всех прибывших в 2015 году в Германию 890 тысяч беженцев и заверяли, что эти люди бегут от войны и насилия, и среди них нет преступников. По его мнению, должно быть запрещено бесконечно расширять круг тех, кто имеет право на убежище в Германии. Уде хочет, чтобы к этому прислушались: "Меня раздражает, что такие действительно насущные вопросы не обсуждаются в обществе, потому что даже осознание того, что может произойти, нежелательно и должно быть заменено нравственной позицией, которая возвышается над политическими потребностями".

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Критика нравственного высокомерия

В Берлине Уде предостерег от попыток привязать политику лишь к нравственным критериям. "Нравственное высокомерие" в отношении беженцев привело к тому, "что самых нравственных из всех нравственных людей не ужасает даже то, что приходится "подправлять" положение дел, чтобы лучше подогнать его под ситуацию. Уде посетовал в интервью, что в дебатах многие превозносят себя с нравственной точки зрения, чтобы осуждать других. "Мне не нужно политических аргументов, когда я говорю, что я хороший человек, а тот, кто придерживается другой точки зрения – плохой человек, и затем я оскорбляю и демонизирую его, не используя никаких аргументов.

Правые говорят: вы предатели народа, вы враги немцев. Таким образом, лозунги, а не аргументы, должны выставлять людей в плохом свете. К сожалению, это можно сказать и о другой стороне, когда они говорят, что те, кто задают вопросы и выступают с критикой, — правые экстремисты".

Это происходит и с бывшим мэром и его книгой. Газета "Die Welt" пишет: "Уже само слово "Альтернатива" в названии – отсылка к партии Фрауке Петри и Александра Гуаланда". "Süddeutsche Zeitung", которая верно освещала деятельность Уде в качестве мюнхенского мэра (1993-2014), написала, что некоторые пассажи из книги "можно было бы ожидать с совершенно другого политического фланга".

"Это самый абсурдный упрёк, который только можно себе представить", — заявил Уде в интервью Sputnik. "Тот факт, что понятие "альтернатива" было объявлено вотчиной правых, хотя его всего лишь неправильно использует в своём названии одна мелкая опасная партия, демонстрирует полную беспомощность левых. Они и так сдали правым слишком много позиций, а теперь объявили испорченным понятие, относящееся к истории левых". Уде заявил, что написал свою книгу в традициях левого социал-демократического движения в ФРГ, которое под названием "Альтернатива" 50 лет назад потребовало пробуждения общества, что в 1969 году привело к избранию Вилли Брандта на пост федерального канцлера.

ANDREAS GEBERT / DPA / AFP Бывший обербургомистр Мюнхена Кристиан Уде

В своей книге Уде призывает заниматься политикой путём просвещения и таким образом решать проблемы и строить будущее. В интервью он так описал свою альтернативу: "У меня есть требования к политическому дискурсу, которого мне недоставало в последние годы. Необходимо предлагать концепции, партии должны делать альтернативные предложения, открыто их обсуждать и дать возможность населению принимать решения о направлениях развития. Ставить предложенные концепции на голосование – вот моя альтернатива. Если же мы будем только лишь нравственно убеждёнными, как в вопросе с беженцами, или же будем демонизировать противников, называя их предателями родины или неонацистами, то это не даст нам возможности решить проблемы".