К чему бы это? Киевлян учат пользоваться противогазами

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Пассажиров киевского метрополитена, поднимавшиеся утром в среду в вестибюль станции "Золотые ворота", встречали десятки телекамер и персонажи в противогазах.

"А что случилось? Пожар?" — "Нет, это выставка противогазов" — "Ну, слава Богу… А мы-то подумали — ЧП".

Кто-то задерживался, чтобы осмотреть экспозицию, надо сказать, достаточно любопытную, другие (большинство) спешили мимо — дела!

"Тут и примерить противогаз можно" — "Спасибо, я в армии уже примерял…" — "Давно?" — "Давно. В Советской армии" — "А если сейчас что-то случится?" — "Случится… И что? Кто-то выдаст нам противогазы?"

Выставка "Дышать" в вестибюле станции метро "Золотые ворота. Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский

Подобный вопрос задали журналисты одному из организаторов выставки: если вдруг произойдет ЧП, например, химическая атака — на такой случай существует ли где-то запас индивидуальных средств защиты? Ответ был такой: "Я думаю, у каждого человека должен быть противогаз…".

Выставка индивидуальных средств защиты на случай массового поражения организована (общее название проекта — "Дышать") организована общественной организацией "Управление гражданской обороны" при содействии городских властей. На выставке также показывают, как правильно воспользоваться противогазом.

По словам организаторов, цель проекта "Дышать" — привлечь внимание к проблеме общей осведомленности населения о действиях в случае непредвиденных обстоятельств.

Непредвиденные обстоятельства возникают не так уж редко, сообщил журналистам директор коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский. По его словам, "помимо плановых учений, к сожалению, за последние два года пришлось провести и 135 внеплановых".

"Я говорю об анонимных звонках с сообщениями о минировании, тогда приходилось проводить полную эвакуацию пассажиров со станций", — пояснил он. По словам начальника подземки, для работников "это серьезная дополнительная нагрузка".

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Выставка "Дышать" в вестибюле станции метро "Золотые ворота"

В свою очередь, исполнительный директор общественной организации "Управление гражданской обороны" Владислав Вознюк отметил, что идея организовать выставку возникла, помимо прочего, и по той причине, что — "время сложное, война"… По его словам, сама подземка — самое надежное сооружение, способное защитить людей в случае угрозы. А с кем война?— уточняющих вопросов не прозвучало, он и не уточнил.

Киевляне пока — после окончания Великой Отечественной войны — под бомбежки не попадали, в отличие от жителей городов востока Украины (и кто их бомбит?— они прекрасно знают). Поэтому экспозицию жители украинской столицы воспринимают несколько, скажем так — абстрактно.

А вот городские власти, принимавшие участие в организации выставки, кажется, подозревают, что "непредвиденные обстоятельства" все-таки могут возникнуть.

"Город в этом направлении провел серьезную работу. Была осуществлена проверка и подготовка всех помещений, которые могут служить укрытиями. Презентована онлайн-карта, где каждый житель может ознакомиться с ближайшими локациями на случай чрезвычайной ситуации рядом с работой или домом", — сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник. По его словам, "наиболее ответственными в этом направлении являются транспортные предприятия и медицинские учреждения, которые работают с миллионами людей в столице".

Действительно, киевские власти обнародовали на сайте горадминситрации онлайн-карту укрытий (в том числе это подвалы и подземные переходы) — "на случай чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера"…

На выставке, помимо противогазов разного предназначения и разных конструкций (экспозиция основана на частной коллекции одного из активистов общественной организации), представлены также снимки подземных убежищ, хранилищ воды и продуктов, дизельных электростанций и т.п.

Помнится, после начала боевых действий на востоке Украины, в Киеве уже публиковали адреса бомбоубежищ. Тогда (как и теперь) киевляне отнеслись к этому несколько легкомысленно — просто не верят, что их могут бомбить.

Списки мест, где люди могут укрыться во время артобстрела или авианалета, обнародовали тогда (когда началась АТО) и в непризнанных республиках Донбасса… Артобстрелы там происходят и по сей день.