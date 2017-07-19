И пес сожрет пса. Игры одесских "патриотов"

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Вечером 18 июля несколько десятков представителей патриотических организаций Одессы устроили противостояние на улице Жуковского, где размещается офис организации "Совет общественной безопасности".

Активисты "Автомайдана" через соцсети сообщили, что представители "Совета общественной безопасности" похитили их коллегу Демьяна Ганула. Глава "Автомайдана" Виталий Устименко объявил мобилизацию и привел около 30 парней к офису РГБ (с укр. "Рада громадської безпеки" — Ред.). Их оппоненты выставили примерно такое же количество бойцов.

В ситуацию вынужден был вмешаться советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк: "Опровергаю эти слухи о насилии и призываю активистов решать любые вопросы цивилизованно, а не кулаками или "стрелками" в стиле 90-х", — воззвал к "патриотам" Руслан Форостяк.

Как пишет Depo.ua-Одесса, сам Ганул был замечен под офисом РГБ, поэтому неясно, был ли он действительно похищен, или это была какая-то бессмыслица.

Поле боя — Facebook

К счастью, до драки или перестрелки дело не дошло, и оппоненты продолжили "войну" в соцсетях.

Так, глава РГБ Марк Гордиенко открестился от похищения Ганула и добавил, что если в ближайшее время с Устименко что-то случится, то его организация к этому непричастна.

"Этот мальчик оскорбил за очень короткое время много разных людей, и эти люди могут воспользоваться сегодняшним неудавшимся перформансом Устименко и сделать провокацию в отношении РГБ", — написал Гордиенко на своей странице в Facebook.

В связи с этим Гордиенко попросил полицию обеспечить главе "Автомайдана" охрану.

Кроме того, он предупредил, что если "Автомайдан" хочет разобраться по-уличному, то молодежь РГБ к этому готова.

"Когда люди себя выдают за тех кем они не являются это выглядит смешно. Устименко и Демьян со своими мальчиками изображает из себя боевиков, с битами и в балаклавах только под охраной полиции и под камерами, клоуны", — написал Гордиенко.

В свою очередь Устименко также в соцсети продолжал задирать оппонентов.

"Марк Гордиенко прикрывается бойцами АТО из 8-го отдельного батальон Украинской Добровольческой Армии "Аратта". Это типичная ситуация, когда продажное ватное чмо прикрывается достойными людьми, которые воюют. Бойцы АТО и все кто им помогают легитимизируют это продажное чмо. Сегодня удалось избежать прямого столкновения в центре города, в котором с обеих сторон участвовали бы около сотни человек. Это удалось сделать благодаря зрелости граждан", — написал глава "Автомайдана" на своей странице в Facebook.

Как отмечает "Таймер-Одесса", между "Советом общественной безопасности" и "Автомайданом" Резвушкина с одной стороны и "Уличным фронтом", "Автомайданом" Устименко и рядом других организаций с другой, существует давний конфликт по поводу того, кто из них является настоящим "патриотом" и носителем "идеалов Майдана", а кто — "титушками", провокаторами, а то и вообще хорошо замаскированными агентами Кремля.