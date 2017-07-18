"Си Бриз-2017": десантники показали, на что способны – спецкор

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РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В понедельник, 17 июля, президент Петр Порошенко посетил военно-морские учения "Си Бриз-2017".

В программе визита президента – совместное с премьером Молдовы Павлом Филипом открытие украинского-молдавского пункта пропуска на границе.

Подробности визита главы государства в Одессу сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы Александр Тарасенко.

Визит Петра Порошенко стал неожиданностью для одесситов?

– Конечно же, было неожиданно, что именно вот в этот день прибудет президент с таким визитом. Но я думаю, что уже за несколько дней до этого визита было известно в кругах областного совета, я думаю, что губернатор уже знал, потому что подготовка все-таки какая-то была. И вот накануне, буквально в воскресенье, было объявлено об аккредитации журналистов, то есть в последний момент объявили, что действительно визит будет. И, в принципе, довольно достойно он был организован. Как обычно.

facebook.com/pg/petroporoshenko Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец

Президент посетил все запланированные места. И даже побывал на борту военного корабля в рамках учений "Си Бриз".

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Какие заявления прозвучали из уст главы государства во время посещения военно-морских учений?

– Заявления были, конечно же, о совместных действиях, в первую очередь, с силами НАТО, с американскими судами, и о том, что они помогут защитить в случае чего украинские берега от российской агрессии. Об этом были довольно серьезные заявления.

facebook.com/pg/petroporoshenko Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец

В ходе визита Порошенко посетил как украинский фрегат "Гетьман Сагайдачный", так и американское судно "Кери". То есть он делал довольно громкие заявления о том, что все-таки это совместная работа, и она будет продолжаться, потому что уже восьмой год подряд "Си Бриз" находится у берегов Украины, и так будет и дальше.

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Как одесситы относятся к самим учениям? Нет никаких неудобств для жителей города?

– В этом году основные пункты – это Одесская, Николаевская и Херсонская области, это довольно далеко расположены именно базы и места, где проходят учения, от Одессы. И горожане, в принципе, не видят этих учений, разве что где-то за городом могут встретить какие-то передвижения войск или же оружия, то есть большие колонны. Но их тоже не так много. То есть в этом году, в принципе, все очень профессионально сделано.

facebook.com/pg/petroporoshenko Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец

Только такие главные события, которые именно связаны с командным составом, они проходят в городе. То есть проходят пресс-конференции, проходят встречи. И это просто такие визиты больших автобусов с военными, то есть они никаких неудобств горожанам не создают.

Есть разве что некоторые элементы учений в Одесской военной гавани. Но она также закрыта от глаз посторонних, и тоже на жизни города это не отражается.

В Одесском порту были военные катера, военные корабли. Это техника, которая должна принимать участие в военных учениях?

– Да, конечно. В Одесский порт уже с первых дней зашли как румынские, так турецкие и американские суда, они очень большие и зрелищные. То есть довольно много людей пришло на них посмотреть. Это была турецкая подводная лодка, это вторая подводная лодка, которая за 10 лет зашла в Одесский порт. То есть это очень большая редкость. Потому эти все корабли были выставлены в первый день на обозрение. Но на борт практически не пускали. Разве что небольшие группы были организованы.

После этого, конечно же, эти корабли сейчас вышли в Черное море, и принимают участие в учениях. То есть они показывают себя в деле во время операции, это такая система, по которой участники учений получают следующую команду в последний момент, то есть они до последнего момента не знают, что сейчас им скажут делать, то есть куда направляться и какие действия выполнять.

И тоже в этом году еще одна новинка: два штаба сразу мы имеем. Это штаб сухопутной части учений и военно-морской. Впервые они распределены, и военно-морской работает по стандартам НАТО. Об этом было заявлено, и украинские военные также к этому привлечены к этому процессу.

facebook.com/pg/petroporoshenko Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец

Какие задачи стоят целью отработки этих военно-морских учений?

– О самых интересных и самых грандиозных операциях – это поиск и обнаружение военной лодки, подводной лодки, в данном случае. Это турецкая лодка, как я уже сказал, и за ней охотятся силы разных стран. Это и американские суда, и украинские, и румынские, и также суда Великобритании, и есть авиация. 31 судно и 29 вертолетов и самолетов, кстати, сейчас базируются в зоне проведения учений "Си Бриз" и все они задействованы, в основном, кроме некоторых грузовых, остальные все участвуют в этих учениях.

Еще также интересно проходят преодоление водных преград, высадка десанта на берег и на воду. Очень серьезные профессионалы прибывают на такие учения от разных стран мира. Они показали себя во всей красе.

Ранее спецкор "ГС" Александр Тарасенко сообщал, что для учений в Одесский залив зашла подводная лодка, чего не было около десяти лет, а начальник пресс-центра командования ВМС Олег Чубук заявил, что география "Си Бриз-2017" с каждым годом расширяется.