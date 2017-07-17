Электромобиль за 800 долларов из Египта

Ahmad Badr

РИА Новости Украина

Изобретение дешевого и удобного в управлении средства транспортного передвижения занимает умы ученых не одно десятилетие. Считается, что ближе всего к этой цели моторикша (авторикша ли тук-тук), но она считается очень опасной для пассажиров и работает на бензине.

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Студенты инженерного факультета Хелуанского университета (Helwan University) в Каире изобрели машину, которая работает без топлива.

Группа из 11 студентов решила сделать машину, которая позволит простым людям преодолеть кризис высоких цен на бензин, из-за чего передвижение становится все более затратной частью бюджета.

Ahmad Badr Электромобиль

Один из изобретателей, студент Ахмед Лабиб (Ahmed Labib) рассказал агентству Sputnik, что их машина может работать на электричестве или на солнечной энергии.

"Пока она может перевозить только одного человека, но мы работаем над увеличением мощности, чтобы она могла транспортировать сразу двоих", — сказал Ахмед.

"Сейчас машина может развивать скорость в 55 км\час, это оптимально для наших дорог. Она может помочь с передвижением инвалидам, потому что управляется только одной рукой". По словам студента, машина оснащена ремнями безопасности, что редкость в этом классе. "Главное же преимущество машины – это возможность производства в самом Египте. При этом стоимость автомобиля составит всего 15 тыс.фунтов, или 820 долларов США", — сказал изобретатель.