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    Игра в пятнашки, или О кадровых перестановках в мэрии Днепра

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    В ответ на коррупционные скандалы в мэрии Днепра продолжаются увольнения. На этот раз со страницы департамента по работе с активами горсовета исчезли данные о начальнике управления по вопросам коммунальной собственности Марии Бондарь.
    Днепропетровский горсовет. Архивное фото
    dnpr.com.ua

    РИА Новости Украина

    Со страницы департамента по работе с активами Днепровского горсовета исчезли данные о начальнике управления по вопросам коммунальной собственности Марии Бондарь

    Как пишет издание "Власть.Днепр", она, также, как и Екатерина Буря (экс-руководитель департамента по работе с активами, член фракции "УКРОП"), была уволена.

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    пресс-служба Киевской областной госадминистрации в Facebook
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    Как напоминает издание, Екатерина Буря, один из ведущих корпоративных юристов компаний Геннадия Корбана, была уволена в связи со скандалом вокруг строительства заправочной станции SKY на улице Рабочей, в демонтаже которой 10 июня принял участие мэр города Борис Филатов.

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    В то же время в нарушение п.2 ст.15 Закона Украины "О доступе к публичной информации" и п.11 ст.59 Закона Украины "О местном самоуправлении", на сайте Днепровского горсовета не опубликовано ни одно распоряжение городского головы, связанное с кадровыми изменениями с конца 2015 года.

    Кадровое реформирование департамента по работе с активами продолжается с февраля, когда с должности замдиректора по вопросам коммунальной собственности уволилась депутат облсовета от партии "Укроп" Татьяна Янушкевич. Она возглавила инспекцию по вопросам труда и занятости населения горсовета. Тогда же должность заместителя директора департамента по работе с активами по вопросам коммунальной собственности заняла Алена Турчак, которая, до этого, возглавляла коммунальное предприятие "Городские активы". 

    В то же время, данные Алены Турчак появились на странице департамента по работе с активами Днепровского городского совета на официальном сайте горсовета только вчера.

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    dp.vgorode.ua
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    Скандалы вокруг кадрового реформирования департамента по работе с активами не утихают. 

    Напомним, городской голова Днепра Борис Филатов 8 июля написал на своей странице в сети Facebook, что директор департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Геннадий Глядчишин и директор департамента по работе с активами горсовета Екатерина Буря уволены. 

    В январе 2017 года сам Филатов официально объявил Глядчишину выговор за непрозрачность при проведении электронных закупок департаментом гуманитарной политики. Однако местные СМИ все чаще обвиняли Глядчишина в коррупции при проведении тендеров.

    Со своей должности, также, была уволена заместитель директора департамента гуманитарной политики Людмила Чернышова

    6 июля сотрудниками Управления СБУ в Днепропетровской области и областной прокуратуры по подозрению в получении взятки была задержана главный специалист отдела защиты интересов территориальной общины города в судах общей юрисдикции управления правового обеспечения горсовета Марина Кирьян.

    Ранее, она работала на должности государственного регистратора городского управления юстиции.

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    20 июня сотрудниками Нацполиции и прокуратуры Днепропетровской области на своем рабочем месте был задержан начальник управления торговли департамента экономики, финансов и городского бюджета Днепровского городского совета Александр Каховский, который сейчас находится под домашним арестом. Ему инкриминируют взяточничество и злоупотребление служебным положением. 

    По информации следствия, подозреваемый "брал деньги за расположение в городе "кофейных машин"".

    По данным агентства "Українські новини" Александр Каховский и сотрудник управления по фамилии Катюжаный были задержаны при получении очередной части неправомерной выгоды в размере 5400 гривен. 

    "По имеющейся информации начальником управления торговли департамента экономики, финансов и бюджета ДГС Каховским, ведущим специалистом КП ДГС Катюжаным была создана преступная схема получения неправомерной выгоды при заключении договоров на использование объектов благоустройства города. Неправомерная выгода перечислялась в безналичной форме, путем заключения фиктивных договоров с предпринимателями на оказание консультационных услуг и их последующая оплата. Далее, денежные средства конвертировались (обналичивались) и присваивались фигурантами схемы. Только за три месяца по одной из групп размещенных объектов благоустройства было получено неправомерной выгоды в размере 110000 грн.", — цитирует агентство запись на странице в социальной сети Facebook общественного активиста Александра Снисаря.

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