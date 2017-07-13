Нагрянули с обыском. Что искали и нашли в "Укрэнерго" и Львовской мэрии

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Обыски в "Укрэнерго"

Среда выдалась насыщенной на обыски.

Утром 12 июля сотрудники ГПУ нагрянули с обысками в столичный офис компании "Укрэнерго".

Как известно, "Укрэнерго" входит в топ крупнейших госпредприятий Украины и подчиняется Минэнерго.

"…Мы рассказали всем о том, что нам удалось сохранить для страны около 6,7 миллиардов гривен, которые раньше просто растворились в недрах нашего крупного предприятия. И вот уже утром к нам пришла Генпрокуратура с обысками. Видимо, ищут доказательства нашей победы", – сообщили в компании.

В "Укрэнерго" добавили, что работников не пускали на свои рабочие места.

Михаил Бно-Айриян в Facebook Обыски в "Укрэнерго"

"Ну что, у нас обыски! Похоже, волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия, дошла и до нас… Стратегическое госпредприятие парализовано "всевидящим оком" Генпрокуратуры", – написал директор по коммуникациям и международному сотрудничеству "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян на своей странице в Facebook.

По информации источников LIGA.net, на месте работала и Служба безопасности Украины.

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Следует отметить, что во вторник представители ГПУ наведались с обысками и в дом и.о. директора компании Всеволода Ковальчука.

Как считают в "Укрэнерго", обыски связаны с отчетом компании о сэкономленных на закупках госсредствах в 6,7 миллиарда гривен.

Ковальчук отметил, что сейчас "Укрэнерго" фактически обвиняют в осуществлении уставной деятельности предприятия и развитии энергосистем.

"Если почитать решение, то описывается преступная схема, которая заключается в том, что мы разрабатываем долгосрочный план развития энергосистемы Украины, затем утверждаем инвестиционные программы, после чего осуществляем закупки. Дело в том, что все перечисленное – это уставная деятельность "Укрэнерго", которая не менялась в течение 20 лет", – заявил он 24 каналу.

По его словам, во время обысков в его доме изъяли 3 старых неработающих ноутбука, несколько старых SIM-карт.

Ковальчук добавил, что никаких других документов правоохранители не изъяли.

"Результирующая система содержит в себе, что "Укрэнерго", при содействии или в сговоре с Нацкомиссией регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг, осуществляет хищение государственных средств в особо крупных размерах", – пояснил Ковальчук.

Кроме того, Ковальчук связал обыски с тем, что они подписали соглашение об условиях объединения энергосистем Украины и Европы.

facebook.com/mykhailo.bnoairiian ГПУ проводит обыски в "Укрэнерго"

Он отметил, что в деле перечислено около 15 человек, которые отсортированы по наибольшим суммам контрактов, которые сейчас выполняются в Украине. Большинство из них подписано по итогам тендеров ЕБРР и Мирового банка.

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"Также там перечислена куча частных компаний, не имеющих никакого отношения к "Укрэнерго", в частности упоминаются 1 или 2 компании, которые принадлежат членам моей семьи, и там лживо указано, что они осуществляют поставки для "Укрэнерго", — подытожил Ковальчук.

Что говорят в ГПУ

Тем временем, в ГПУ пояснили, что обыски в "Укрэнерго" проводят по подозрению компании в разворовывании госсредств, а также злоупотреблении властью, служебного подлога тендерной документации должностными лицами "Укрэнерго" в особо крупных размерах.

Также руководство компании подозревают в организации закупок товаров, работ и услуг у подконтрольных предприятий по завышенным ценам.

Как уточнил генпрокурор Юрий Луценко, обыски связаны с возможным выводом одним из руководителей миллиардов через подконтрольные его семье компании.

facebook.com/mykhailo.bnoairiian ГПУ проводит обыски в "Укрэнерго"

"Речь идет о возможном хищении средств в особо крупных размерах в ГП "Укрэнерго". Сейчас мы видим схемы личного обогащения одного из руководителей этой компании, который через подконтрольные его семье несколько компаний, около десяти, выводил миллиардные суммы. Думаю, что обыски дадут нам новые доказательства по этому делу", – сказал Луценко.

Ранее Генпрокуратура проводила обыски в "Укрэнерго" сразу после назначения Ковальчука главой компании в октябре 2015 года. Тогда силовики объяснили, что досудебное расследование проводится по делу о злоупотреблении служебным положением лицами Укрэнерго в период 2010-2014 годы.

Нагрянули и во Львовский горсовет

Кроме того, в среду сотрудники СБУ посетили и Львовскую мэрию, нагрянув с обысками в департамент экономического развития и управление коммунального имущества.

Сообщалось, что обыски проходят из-за масштабной аферы с коммунальной недвижимостью во Львове.

Полиция во Львове провела обыски и в квартире начальницы управления коммунальной собственности Львовского горсовета Инны Свистун на ул. Тарнавского, сообщила пресс-служба "Самопомочи".

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"Из-за хищения коммунального имущества обыски проходят не только в нашем управлении, а теперь начались еще и у меня дома. Правоохранители даже не впустили меня покормить грудного ребенка. Я не переживаю, что полиция сможет связать меня с аферистами. Но мне странно, почему это делают именно у меня дома, хотя ни Мальковой, ни Сандул, которые завладели коммунальным имуществом, не выдвигают никаких обвинений и даже не беспокоят их обысками. То есть аферистов полиция не трогает", — сказала Zaxid.net Свистун, которая также является председателем фракции партии "Самопомич" во Львовском облсовете.

В постановлении Галицкого райсуда Львова сказано, что "проведение обыска обусловлено необходимостью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, поиска и изъятия вещей, предметов и оригиналов всех документов в отношении объектов недвижимого имущества в г. Львове, которые незаконным путем выбыли из коммунальной собственности территориальной громады Львова".

pravda.com.ua Постановление о проведении обысков во Львовском горсовете

pravda.com.ua Постановление о проведении обысков во Львовском горсовете 1 /2 pravda.com.ua Постановление о проведении обысков во Львовском горсовете

В постановлении также приводится список адресов помещений, которые вывели из коммунальной собственности в частную с помощью мошеннической схемы.

Ранее в июне полиция сообщила о задержании двух соучастников этой аферы, однако основные выгодоприобретатели имущества – львовские предпринимательницы Ирина Сандул и Людмила Малькова – пока на свободе. Позже также стало известно, что один из задержанных Артема Шпоть суд отпустил под залог в 240 тыс. грн.

Мнение

Гендиректор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что от обысков в "Укрэнерго" могут пострадать все.

"Люди нервничают, люди не могут добраться до рабочего места, у них забирают документы, они не имеют возможности нормально работать, а в случае с "Укрэнерго" это может закончиться тем, что просто часть Украины останется без обеспечения энергией, и это тоже вполне реально", — не исключает он.

Харченко подчеркнул, что "Укренерго" – это ключевая энергетическая компания Украины.

"Это фактически скелет энергетической системы Украины. "Укрэнерго" управляет всеми магистральными высоковольтными линиями электропередач. Они соединяют между собой областные, региональные компании, которые работают в каждой области Украины. Поэтому "Укрэнерго" фактически диспетчер, который соединяет электростанции, где производится энергия, и потребителей — розничную сеть облэнерго. Поэтому это огромная компания, которая имеет стратегическое важное значение, которое имеет огромные проекты по модернизации, по развитию оборудования и т.д. и, безусловно, она многое делает в строительстве, в обновлении оборудования и т.д. Мне очень трудно сказать, что именно там ищут прокуроры, но то, что они имеют определенный достаточно большой объем работ и проверок и они хотят проверить эту компанию, это точно", — добавил он.

По материалам из открытых источников интернет