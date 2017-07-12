Пока номенклатура спит, по улицам Днепра бегают боевые псы

РИА Новости Украина

Собака, конечно, друг человека, но зубы у неё больше и страшней. С псами бойцовых пород без намордника и поводка на улицах и в парках лучше не встречаться, пишет Ольга Фоменко.

Не так давно горсовет Днепра утвердил новые правила содержания домашних животных в городе, которые, как оказалось, существуют исключительно на бумаге.

"На протяжении года фактически каждый день я наблюдаю одну и ту же картину: на стадионе ДНУ владельцы выгуливают собак без поводка и намордника, – рассказывает "Горожанину" житель города Ярослав. – Как правило, выгул животных происходит в одно и то же время, поэтому утром и вечером на стадионе можно увидеть от 3 до 5 собак. Их владельцы общаются между собой, пока питомцы носятся по стадиону друг за другом".

Вопреки правилам намордников и поводков на собаках нет, хотя собаки боевых пород и представляют собой опасность для прохожих.

"Это не пудели и не миниатюрные йоркширские терьеры, а огромные собаки. Овчарка, питбуль. Такие перекусят и глазом не моргнут, – говорит Ярослав. – На просьбы прохожих надеть на собаку поводок владельцы в лучшем случае интересуются, в чем, собственно, проблема, а в худшем – начинают хамить. Было несколько случаев, когда угрожали физической расправой".

С добрый десяток раз увидев отсутствие реакции владельцев собак на просьбу пристегнуть их к поводку, Ярослав решил обратиться в полицию.

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"В конце концов мы живем в правовом государстве. Именно поэтому, когда я понял, что конструктивного диалога с хозяевами животных у меня не выйдет, принял решение, что буду подключать к решению проблемы сотрудников правоохранительных органов, – рассказывает Ярослав. – Через стадион ходят люди, там гуляют с детьми. А что такое собака? К тому же крупная… Это опасность. Будет бежать ребенок, и неизвестно, как отреагирует животное на быстрое движение".

Первый раз Ярослав вызвал полицейских в мае. Сделал он это после того, как владельцы животных не отреагировали на его просьбу надеть на них поводки.

"Полицейские на вызов приехали. Через сколько бы вы думали? Через 45 минут! 45 минут! К тому времени владельцы животных, естественно, покинули стадион вместе со своими питомцами, — возмущается Ярослав. – Через несколько дней ситуация повторилась. Я сделал владельцам животных замечание, они не отреагировали. Вызвал полицейских. Те приехали уже через 40 минут".

Владельцев животных с их питомцами полицейские в этот раз на стадионе застали.

"Сотрудники правоохранительных органов побеседовали с хозяевами собак. Видимо, полицейские были крайне неубедительны, так как никто не надел на животное поводок. Ребят в форме это особо не смутило. Мне они сказали, что составить протокол на нарушителей не могут из-за отсутствия у нарушителей документов, удостоверяющих личность", – говорит Ярослав.

Трудно представить себе человека, который, отправляясь гулять с собакой рано утром, кладет в шорты паспорт или водительское удостоверение. Но ведь согласитесь, что грабители, срывающие с женщин украшения и вырывающие сумки из рук, тоже ведь не ходят с документами в кармане. Это послужит для полицейских поводом, чтобы отпустить нарушителя, совершившего у них на глазах кражу? Нет. Чем одно нарушение закона отличается от другого? Степенью тяжести? Согласны. А как быть в случае, если животное накинется на маленького ребенка и покалечит его, увеличив тем самым степень тяжести нарушения? Вряд ли полицейские отпустят нарушителя, даже если при нем не окажется никаких документов.

"Послушав правоохранителей, я, если честно, даже слова вымолвить не смог. Выходит, что мы живем в таком государстве, где человек, оставивший дома документы, может нарушать какие угодно законы! В общей сложности за два месяца я вызывал полицейских раз десять. Фактически всегда они приезжали не раньше, чем через сорок минут после вызова. Были случаи, что владельцев, нарушающих правила содержания домашних животных, они заставали на стадионе, но в основном прибывали после того, как собак уводили домой. Однажды владельцы отреагировали на замечания полицейских и пристегнули собак к поводкам. Ребята в форме сказали, что правонарушение исчерпано, развернулись и уехали. Сразу после этого собак спустили с поводков", – рассказал мужчина.

Вызвав в очередной раз полицейских и прождав их более сорока минут, Ярослав позвонил на горячую линию Национальной полиции.

"Я сообщил, что полицейские приезжают через 40-50 минут после вызова. Меня выслушали и пообещали разобраться, — вспоминает Ярослав. — Через полчаса мне перезвонил начальник патрульных и долго рассказывал о проблемах службы. В завершение сказал, что патрулей в городе мало, а работы много, поэтому "моими" собаками заниматься они не будут. Уж больно нарушение пустяковое".

Ну, пустяковое не пустяковое, а все-таки нарушение. В частности, нарушение правил содержания домашних животных, которые принимали как раз для того, чтобы владельцы питомцев выполняли их. Они ничем не отличаются от правил благоустройства, которыми активно «кошмарят» предпринимателей, к примеру. Так почему одни правила усердно выполняются, а вторые существуют только на бумаге?

"Полиция реагирует на все вызовы. Если человек видит, что владельцы выгуливают собак без поводка и намордника, нужно звонить в полицию", – сообщили в управлении патрульной полиции.

Да? Так звонили же. И не раз. Да ведь толку никакого от этих звонков и от этой полиции нет.

В департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета тоже советуют обращаться в полицию в случае, если человек станет свидетелем нарушения правил содержания домашних животных.

"Смотрите, какая ситуация выходит. КП "Зооконтроль", которое занимается собаками, не уполномочено пока еще составлять административные протоколы. Над решением этой проблемы думаем. Занимаемся ею. КП "Муниципальная варта" тоже не уполномочено. Поэтому пока не найдем возможности наделить коммунальные предприятия функцией составления административных протоколов, реагировать на нарушения правил содержания животных могут только полицейские, — объяснил заместитель городского головы Михаил Лысенко. – Профилактические беседы с владельцами животных тоже пока могут проводить только сотрудники правоохранительных органов".

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Ну а правоохранителям до нарушения правил содержания домашних животных особого дела нет. Такой вот замкнутый круг.

И вопрос неприятный на языке вертится: зачем же было горсовету с таким радостным шумом и пиаром принимать регуляторный акт, если уже тогда заранее было известно, что контролировать его исполнение некому?

Случай в тему

Покусанный полицейский – активный полицейский!

Буквально на прошлой неделе домашний пес искусал наряд полиции, который приехал по вызову на улицу Вознесенскую. Правоохранители применили газовый баллончик, но это успокоило животное только на 10 минут. После на место приехало еще два патруля, и возможное отсутствие документов у хозяина собаки их не смутило.

В данном случае, конечно, виноват был не столько пес, сколько человек, в квартире которого проживало животное.

"Хозяин натравливал собаку командой "фас" в сторону полицейских", – рассказал позже пострадавший патрульный Сергей Михайлюк.

У двух полицейских оказались покусанными руки, раны им зашивали в больнице.

"Уточняется по собаке, чтобы понимать прогноз с инфекцией, которую она могла распространить", – рассказал начальник больницы МВД Дмитрий Шаповалов.

Сам же хозяин пса утверждает, что он не виноват.

"Вы что! Как я могу на человека натравливать? Не было такого", – говорит он.

Этот пес теперь живет в приюте для животных. А его "братья по крови" бегают без поводков и намордников по паркам и скверам города. Где столько полицейских наберешь, чтобы отвлечь этих животных от других потенциальных жертв в виде детей и прочих граждан, не имеющих оружия и газовых баллончиков?

(По материалам СМИ)