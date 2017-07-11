Донбасс: ежедневные бои и обстрелы, страдают мирные жители

Сергей Иванов, Донбасс

Двое мирных жителей получили ранения в результате артиллерийского обстрела Петровского района Донецка в ночь с понедельника на вторник. Кроме того, на западной окраине столицы Донбасса, а также в близлежащих населенных пунктах, снова зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов и систем жизнеобеспечения.

По данным местной администрации, удар по мирным территориям нанесли украинские силовики, применив при этом запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение.

"В результате обстрелов со стороны украинских силовиков в поселке шахты Трудовская Петровского района Донецка пострадали двое мирных жителей: Павличенко Елена Евгеньевна 1967 года рождения и Смаковский Вячеслав Александрович 1954 года рождения, попаданием снаряда ВСУ произошло возгорание частного дома по адресу ул. Зеленый Гай, 92 (полное разрушение). Прямым попаданием украинского снаряда разрушен дом по адресу ул. Галичская, 11", – говорится на официальном сайте самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По информации властей ДНР, под минометный огонь ВСУ попала пожарная бригада МЧС, выехавшая на ликвидацию пожара в Петровский район Донецка. Сообщается, что в результате атаки частичные повреждения получил автомобиль спасателей.

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Также в ходе ночных обстрелов Донецка повреждения получили 4 трансформаторные подстанции, в результате чего сотни мирных граждан на западе города остались без электроэнергии. В настоящее время коммунальные службы выехали на аварийные участки – в случае, если в этом районе будет сохраняться тишина, ремонтно-восстановительные работы к вечеру вторника будут завершены.

В то же время поступают сообщения об обстрелах жилых кварталов к югу от Донецка – в Докучаевске, где от мин и снарядов повреждены несколько многоквартирных домов в густонаселенных жилых массивах. К счастью, по последним данным погибших и раненых среди мирного населения в городе удалось избежать, однако жилой инфраструктуре снова нанесен значительный урон.

О боевых действиях по-прежнему сообщают жители Горловки, где перестрелки с разной интенсивностью продолжаются на северной окраине в районе многострадального населенного пункта Зайцево. При этом наиболее напряженная ситуация сохраняется в окрестностях так называемой промышленной зоны между Авдеевкой и Ясиноватой, где вооруженные столкновения между противоборствующими сторонами происходят практически ежедневно.

Из-за непрекращающихся обстрелов под угрозой остается работа Донецкой фильтровальной станции и Южно-Донбасского водовода, которые обеспечивают питьевой водой сотни тысяч жителей Донбасса, проживающих по обе линии разграничения.

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В свою очередь украинские военные заявляют об активизации ополченцев почти по всей линии фронта. По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки позиции украинской армии в Донбассе обстреляли более 20 раз, погиб один военнослужащий. В штабе отмечают, что наиболее тяжелая обстановка сохраняется на мариупольском и донецком направлении, где ополченцы в нарушение мирных соглашений продолжают использовать запрещенную крупнокалиберную артиллерию.

Тем временем накануне в Донецке подсчитали количество разрушенных и поврежденных жилых домов и объектов социальной сферы за все время боевых действий в Донбассе. Так, по данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства самопровозглашенной ДНР, с начала боевых действий в регионе повреждены свыше 25 тысяч частных и многоквартирных домов, более двух тысяч домостроений разрушены полностью и восстановлению не подлежат.

За 2 года в городах и районах самопровозглашенной республики Минстроем, силами самих граждан, при помощи благотворительных организаций или спонсорской помощи восстановили около шести тысяч частных и многоквартирных домов.