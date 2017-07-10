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    Выживаем как можем. В Запорожье бомжи сколотили "мусорные бригады"

    (обновлено: )35911
    Новоявленные бригады состоят из пяти-шести человек, которые устроили своего рода передел сфер влияния в мире бездомных и действуют "промышленным способом": переворачивают баки, чтобы быстро исследовать и переработать их содержимое.
    В Запорожье бомжи формируют мусорные бригады
    Прав.Да

    РИА Новости Украина

    Запорожские бездомные объединяются в группы, чтобы конкурировать за мусорные баки. Появление таких "мусорных бригад" все чаще наблюдают жители города. На видео – "работа" одной из таких групп в центральном Вознесеновском районе Запорожья, сообщает издание Прав.Да.

    Общегородское вече во Львове
    Львов. Городская рада / Twitter
    Львовское вече. Садовый проинструктировал горожан насчет мусора - спецкор

    Бомжи, как правило, имеют более-менее строго поделенные между собой участки и отстаивают "свои" мусорные баки от посягательств соседей. Каждый участок закреплен, как правило, за одним бездомным, иногда объединяющим усилия с соседом для совместного "хозяйствования".

    Новоявленные бригады состоят из пяти-шести человек, которые, похоже, устроили своего рода передел сфер влияния в мире бездомных и действуют "промышленным способом" – переворачивают баки, чтобы быстро исследовать и переработать их содержимое.

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    Появление таких "артелей", вероятно, вызвано общим значительным увеличением количества мусора в Запорожье. Задержки с вывозом бытовых отходов регулярно возникают в разных уголках города – чаще на окраинах, но и в центре появление свалок – не редкость.

    Нижеприведенные фото сделаны 4 июля в районе улиц Школьная и Фортечная (бывшие Героев Сталинграда и Грязнова соответственно).

    Прав.Да
    В Запорожье бомжи формируют "мусорные бригады"
    Прав.Да
    В Запорожье бомжи формируют "мусорные бригады"
    Прав.Да
    В Запорожье бомжи формируют "мусорные бригады"
    Прав.Да
    В Запорожье бомжи формируют "мусорные бригады"

    Жители окрестных домов уже неоднократно сообщали о горах мусора в районную администрацию, обращались в "Умвельт" и в call-центр 15-80. Результат – налицо.

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    А значит, "мусорные бригады" бомжей могут стать одной из визитных карточек Запорожья. Впрочем, такие группы бездомных, перебрав баки, ставят их на место и возвращают рассыпавшийся мусор обратно в контейнер, оставляя мусорную площадку более чистой, чем иногда после приезда мусоровоза.

    Напомним, сдвинулась с мертвой точки ситуация с мусором во Львове. 3 июля в департаменте развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА сообщили, что только за сутки вывезли 180 тонн мусора с 12 переполненных контейнерных площадок. Тогда же отмечалось, что очистили около 70% мусорных площадок.

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