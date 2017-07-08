Музыкальный фестиваль в Мариуполе и супермеры безопасности

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В Мариуполе на пляже поселка Песчаное 7-9 июля пройдет масштабный трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017.

Подробнее об организации фестиваля, и что происходит в поселке Песчаное, сообщил спецкор Голоса Столицы в Мариуполе Тимофей Львутин.

Подробнее расскажите об этом фестивале? Сколько музыкальных команд выступит на нем?

— Фестиваль будет идти в режиме нон-стоп, то есть 72 часа без перерыва, без каких-либо остановок. Будет проходить непосредственно на побережье, действительно, на пляже под названием "Песчанка", или же поселок Песчаное, если официально. Отметить хотелось бы сразу, такой момент, что Мариуполь является прифронтовой зоной. И действительно здесь проводить фестиваль довольно было рискованно. По крайней мере, об это заявляли организаторы в начале, когда они только собрались это делать. Но, тем не менее, решили все же провести в Мариуполе. В частности, со стороны безопасности уже с сегодняшнего дня на данном только пляже будет работать более 800 полицейских. Всего задействовано в данном событии непосредственно среди правоохранителей около двух тысяч человек. Хотелось бы отметить такой момент, что сразу же предупредить, возможно, некоторых гостей данного фестиваля и жителей Мариуполя, которые поедут на фестиваль, что запрещено запускать какие-либо фейерверки, также беспилотные аппараты и т.д., потому что все-таки мы находимся в Мариуполе, буквально в 18 км от нас идет война.

police.dn.ua Усиленные силы полиции в Мариуполе

Что же касается непосредственно того, как будет происходить сам фестиваль. Знаменательно, что перекрыта большая часть непосредственно транспортной зоны, которая вокруг этого побережья. Людей просят ходить пешком и не ехать на личном транспорте. Также будут курсировать специальные автобусы, которые были арендованы для данного фестиваля. В основном, днем будут проходить концерты непосредственно украинских поп-исполнителей.

mrpl.city Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе

Вот, кстати! Интересный момент, обещали, что приедет Иван Дорн, но, по последней информации сообщили, что Дорна не будет. По какой причине, неизвестно. Днем будут поп-исполнители выступать, ночью полностью, когда наступает ночь и темнота, будут играть клубную музыку украинские диджеи и различные исполнители электронной музыки, а утром опять будут происходить поп-исполнение украинских певцов. Для тех, кто приезжает в Мариуполь и не хочет, например, покидать зону фестиваля, для них специально построили отдельные бунгало и летние номера, они могут арендовать их и находится все 72 часа на фестивале.

Какое количество людей ожидают увидеть?

— Одновременно ожидается не менее 10 тысяч человек на побережье Мариуполя, от 10 до 15 тысяч — это одновременно слушателей музыкального фестиваля будут находится на побережье Песчанки.

Как будут охранять Песчанку?

— Относительно далековато от линии фронта, будем говорить честно, то есть в безопасной зоне, но отметим такой момент, что задействованы и спецподразделение "Корд" ГУ Нацполиции Украины Донецкой области, также и кинологи, и взрывотехники. На данный момент, по последней информации, утром была проверка всего побережья пляжа на взрывчатые различные вещества или же приспособления. Сама же полиция сообщает такой момент, что об этом фестивале знает вся Украина и не только Украина, но и оккупированная часть, то есть ДНР, ЛНР. Поэтому, по оперативной информации пресс-службы полиции, боевики могут готовить какие-либо диверсии во время массового музыкального празднования, но в результате этого и был усилен режим патрулирования не только в месте, где проводится фестиваль, но и на въезде в город и по всему городу, как сообщают сами полицейские, что сделали несколько кругов безопасности вокруг Мариуполя, несколько блокпостов для того, чтобы люди, которые приезжают со всей Украины отдохнуть на ближайшие 72 часа, почувствовали себя комфортно и в безопасности.

police.dn.ua Усиленные силы полиции в Мариуполе

В самом Мариуполе меры безопасности усиливают?

— Да. Не только речь идет о въезде в город, а также непосредственно в поселке Песчаное, где проводится фестиваль. По всему городу — усиленные патрули.

Были официальные заявления? Что говорят местные жители?

— Жители поселка Песчаное – это несколько тысяч человек — категорически против этого фестиваля, мотивируя это тем, что довольно громкая музыка, которая будет нарушать их сон и покой. Второе – это то, что несколько дней назад в Мариуполе был шторм. В результате этого в нескольких частях города, в частности, в поселке Песчаное отсутствовало электричество, и до сих пор оно отсутствует, и городская власть, вместо того, чтобы налаживать непосредственно электроэнергию к поселку Песчаное, занималось подачей электроэнергии к данному фестивалю. Также люди переживают, что после фестиваля будет довольно грязно на пляже поселка Песчаное. Это является самым популярным местом летнего отдыха в Мариуполе, поэтому люди хотели бы, чтобы пляж был после этого убран. Представители городской власти заявили, что сразу же после того, как заканчивается фестиваль, полностью проведут работы по уборке побережья Азовского моря в поселке Песчаное, поэтому беспокоится жителям нечего.

mrpl.city Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе

Много спекуляций относительно того, целесообразно ли проводить фестиваль именно на пляже поселка Песчаное. Почему не дать локацию, которая находится дальше от фронта?

— Такая причина в том, что Мариуполь, действительно, полумиллионный город. Это уже считается на данный момент на протяжении трех лет — приазовская столица Украины, и проводить в каком-либо другом месте на данный момент не было, заявляет городская власть, ни средств, то есть в плане того, что не так просто подготовить данный фестиваль. Они же за месяц полностью расчищали пляж, ограждали всю эту зону непосредственно для того, чтобы провести фестиваль. Там будет три сцены, подача электроэнергии к которым была довольно тяжела. В данном случае проведение фестиваля непосредственно в Мариуполе – показатель того, что, в принципе, несмотря на то, что в 20 километрах проходит война, здесь, в Мариуполе, в украинском городе, люди могут нормально, безопасно отдохнуть. Это вот главный месседж данного фестиваля. Можно было провести его в Бердянске, можно в Одессе его провести, но решили именно в Мариуполе. Не хочу с чем-то сравнивать глобальным, вы помните, что когда все было в Украине в порядке, у нас был великолепный клаб-фест – это "Казантип". Может быть, альтернативой сейчас и в будущем будет этот мариупольский фестиваль, потому что, действительно, подготовка идет довольно качественно. Как же оно будет происходить на самом деле, в ближайшие три дня мы все это увидим.

police.dn.ua Усиленные силы полиции в Мариуполе

Ранее основатель Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко в эфире "ГС" отметил, что организаторы постарались максимально устранить негативный эффект от шума, создаваемого фестивалем.