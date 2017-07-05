В Киеве люди протестовали против застройки озер и скверов - спецкор

ИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В стенах КГГА собрались жители жилых массивов Воскресенки и Радужного. Они протестуют против проекта застройки, которые ранее одобрила власть.

Что вызвало возмущение людей, сообщил с места событий специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка:

(текст публикуется на языке оригинала)

РИА Новости Украина Евгений Котенко Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева

"Приблизно півсотні представників громадськості житлових масивів Воскресенка та Райдужний перебувають в середині будівлі КМДА на засіданні постійної комісії Київради з питань містобудування, землекористування та архітектури. Засідання саме сьогодні проводиться у сесійній залі Київради. Очевидно, керівництво цієї комісії розраховувало, що людей прийде трохи більше, ніж вчора. Можливо, і організатори акції протесту жителів Воскресенки та Райдужного масиву розраховували, що більше прийде протестантів. Громадськість не дуже розуміє, чого саме, яких дій від депутатів, членів цієї постійної комісії, вони хочуть. Одним з перших слово на засіданні цієї комісії взяв депутат, представник ВО "Свобода" Володимир Назаренко. Він назвав спробу розглянути комісію з питань землекористування та архітектури детальний план території лівобережного житлового масиву злочинним наміром і закликав аби комісія переклала розгляд цього питання, як мінімум, до понеділка.

Тетяна Меліхова, представниця фракції "Батьківщина" сказала, що у випадку, якщо громадськість вимагає розгляду проекту детального плану території саме сьогодні, то і вона голосуватиме для того, аби зрозуміти, що саме експертне середовище, що саме депутати думають про майбутнє затвердження цього детального плану територій. В обох пропозиціях громада схвально гуділа, вигукувала. Склалося враження, що обидва варіанти громадських активістів абсолютно влаштовують. Чи то питання відкладати на невизначене майбутнє для того, аби комісія профільна Київради слухала його на наступному тижні, чи то навпаки, починати його слухати терміново.

Про претензії, що саме дратує найбільше жителів, які прийшли протестувати проти спроби профільної комісії Київради затверджувати цей детальний план території, який обмежений, бульваром Перова, вулицею Петра Вершигори, вулицею Сулеймана Стальского та проспектом Ватутіна. По-перше, говорять про те, що за інформацією цього детального плану територій в цьому масиві, в цьому районі передбачається забудова цілим житловим масивом, житловим комплексом Керченської площі на перетині бульвару Перова і вулиці Кібальчича. Зараз там розташована промислова зона, житлових будинків немає. Але частині жителів масиву Райдужний і бульвару Перова ідея забудувати цю частину Керченської площі житловим масивом дуже не подобається. Також жителів вулиці Райдужна дратує інформація, яку вони вичитали в проекті детального плану територій, про наміри замість місцевого маркету "Фуршет" на вулиці Райдужній побудувати кілька висоток.

Представники громади, які прибули сьогодні на слухання, на засідання комісії, стверджують, що проект будівництва не відповідає сучасним реаліям транспортним, які склалися на Лівобережжі. Проект Подільсько-Воскресенського мосту розроблявся аж у 1986 році. Його найголовніший лівобережний з'їзд замикається і з'їжджає на вулицю Сулеймана Стальского. Ця вулиця в свою чергу перетинає зі світлофором перехрестям бульвар Перова і в майбутньому такий погано запроектований з'їзд призведе до постійних пробок, постійних транспортних заторів у цьому місці. Запроектований лівобережний з'їзд повинен перетнути озеро "Радунка". Місцеві жителі переконані, що це повністю знищить озеро і всі сквери навколо нього. З такими претензіями місцеві жителі і прийшли.

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Поки що засідання цієї комісії проходить доволі мирно на відміну від вчорашнього дня, коли громадські активісти, які прийшли на засідання цієї комісії, кількаразово зривалися на крик і пробували навіть зривати засідання цієї комісії", — повідомив Івасівка.

Ранее в эфире Голоса Столицы исполнительный директор конфедерации строителей Украины Виталий Грусевич заявил, что процедура подготовки к строительству многоквартирных домов стала дольше, но не будет злоупотреблений со стороны застройщиков.