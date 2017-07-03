Во Львове перестал накапливаться мусор - спецкор

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Уже около 70% мусора вывезли из Львова. Об этом сообщили в департаменте развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА.

Кроме того, за прошедшие сутки убрали 12 контейнерных площадок и вывезли 180 тонн отходов.

Подробности вокруг "мусорных" событий во Львове сообщил спецкор Голоса Столицы Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Сміттєві завали у Львові, які були ще місяць тому, вже вивезли?

— На щастя, вже можна говорити про те, що таких величезних куп сміття, як було ще кілька тижнів тому, у Львові вже немає. Такі купи сміття вже починають зменшуватися. Нарешті, можна побачити і сміттєвози, які під'їжджають до будинків і до сміттєвих майданчиків, і прибирають ці купи сміття, одразу їх оброблюють, дезінфікують, і сміттєві майданчики перебувають в чистому вигляді. І хочеться зауважити, там сміття більше не накопичується, тому що періодично приїжджають знову-таки комунальні служби, перевізники і прибирають сміттєві майданчики. Однак, звичайно, багато ще залишається у Львові, і ще перевізникам ще є, над чим працювати. Місто вже передало всю повноту і право на вивезення твердих побутових відходів області. Тому зараз всю роботу щодо вивезення ТПВ курирує саме Львівська ОДА.

facebook.com/mishania.katruk Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек

Кількість сміттєвозів візуально говорить про те, що їх стало більше?

— На мій погляд, так візуально кількість сміттєвозів у Львові не побільшала. Не можна сказати, що вони їздять вулицями кожні дві-три години, або їх візуально просто побільшало, такого немає. В основному вивіз відбувається вже ближче до нічного періоду, коли на вулиці мало людей, мало машин. Тобто перевізники вже тоді приїжджають, забирають купи сміття. І тому так, можливо, не помітною є робота перевізників ТПВ, тому щодо кількості зменшення чи більшості, збільшення не можу сказати точно.

Чи відомо, скільки саме перевізників ТПВ курсують зараз вулицями Львова?

— Минулого тижня мер Львова зазначав, що всі перевізники Львова відновили роботу. Ммова йде про сімох перевізників. Кожен район мав свого окремого перевізника. І тому станом на сьогодні перевізників вже працюють над тим, аби очистити місто від сміття.

Сміття вивозять рівномірно з усіх районів Львова? Чи центр чистять, а до околиць доходять в останню чергу?

— На жаль, дійсно, є така проблема, що центр, райони, які розташовані ближче до центральних частин міста, їх очищують швидше. На жаль, досі є проблема з вивозом сміття у Сихівському районі Львова, це найвіддаленіший район у місті. Там 140 сміттєвих майданчиків ще досі є заваленими сміттям. І ще другий район такий, який має таку проблему, це район Шевченківський. Там також, запевняють в мерії, що перевізники працюють на тим, аби якнайшвидше очистити сміттєві завали, однак, так, якщо порівнювати, то кожного дня десь на 10-15 сміттєвих майданчиків зменшується кількість.

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Місцеві мешканці тих населених пунктів, які знаходяться в області, поблизу сміттєзвалищ, куди зараз вивозять львівське сміття, не протестують проти цього?

— Станом на сьогодні не було жодних повідомлень про те, що десь бунтують мешканці. Єдиним винятком — це були мешканці міста Стрий, але вони виходили на протест ще позаминулого тижня. Одразу ж того дня, коли поїхали перші вантажівки, мешканці вийшли і заблокували рух вантажівок вже безпосередньо у Стрию. Однак буквально за, якщо не помиляюся, два-три дні ситуацію було вирішено. З мешканцями домовилися. І наразі Львів і Стрий співпрацюють.

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Політичні симпатії якимось чином змінилися? Підтримка мера Садового на якому рівні зараз?

— Так вже львів'янам набридла ця вся сміттєва проблема, ця сміттєва криза, яка триває вже більше року, і спілкуючись з мешканцями, багато людей вже зазначають, що їм головне, щоб просто те сміття, ці звали сміття просто повивозили і регулярно надалі вивозили. Вони вже не хочуть розбиратися, хто правий, хто винуватий в цій ситуації, їм просто головне, щоб на подвір'ях було чисто, і щоб не виникало ніяких інфекційних хвороб або ще чогось, не дай боже.

Будівництво сміттєпереробного заводу має розпочатися у 2019 році?

— У перспективі, в такій дуже далекій, це дійсно, називають 2019 рік. Але майже на кожній зустрічі з журналістами Андрій Садовий зазначає, що перша черга будівництва розпочнеться вже наприкінці цього року.

Це все ще на стадії узгодження чи вже на стадії проектування заводу? Чи на стадії пошуку інвесторів?

— От минулого тижня визначили у Львові, хто буде замовником проекту. Це буде комунальне підприємство "Львівтеплоенерго". І наразі ніби-то замовили проект у харківської фірми, яка буде займатися розробкою проекту майбутнього сміттєпереробного заводу. І далі чекаємо на новини, що скажуть у Харкові, що скаже потім "Львівтеплоенерго", і мають представити громадськості проект. І вже тоді можна буде говорити упевніше, коли саме розпочнуться будівельні роботи, і коли будуть будувати вже сміттєпереробний завод.

facebook.com/mishania.katruk Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек

Де саме будуть будувати?

— Наразі у Львові збираються будувати сміттєпереробний завод в межах міста, на території ТЕЦ-2. Вона розташована у Личаківському районі на вулиці Пластовій. От саме цю ділянку взяли для основи, і там поки що є така думка, що будувати сміттєпереробний завод будуть саме там.

Ранее спецкор Голоса Столицы во Львове Андрей Галицкий сообщал, что львовяне винят Порошенко в блокировании вывоза мусора, цель которого — сместить мэра Садового.