Память - ничто, бабло - всё. Николаев: стройка на кладбище жертв Холокоста

РИА Новости Украина

Еврейская община города Николаева крайне обеспокоена ситуацией вокруг старого Интернационального кладбища, расположенного на углу Херсонского шоссе. Кладбище – часть старинного комплекса "Некрополь" в Николаеве, впервые упомянуто в XVIII веке. Практически все захоронения на кладбище относятся к XVIII – ХІХ векам. Многие могилы без оградок, а плиты разрушились со временем, пишет Кирилл Строганов.

Еще одна печальная страница в истории Интернационального кладбища тесно связана с событиями Второй мировой войны и нацистской оккупации.

Холокост – комплекс мер, направленный на физическое уничтожение "неполноценных" народов – евреев и цыган – был одной из основ политики гитлеровского режима на занятых немецкими войсками территориях.

Николаевская область и сам город корабелов не стали исключением. Плотно заселенный евреями многонациональный южный регион стал местом, где нацисты зверствовали особенно рьяно.

Поселок Богдановка Доманёвского района оказался в одном списке с Бухенвальдом и Освенцимом после того как осенью 1941 года румынские и немецкие оккупанты создали здесь концентрационный лагерь, куда переправляли евреев из Одессы, Бессарабии, Молдавии, винницких лагерей, Польши, других стран Европы. В товарных вагонах заключённые доставлялись в Берёзовку, а оттуда пешком под конвоем в лютый мороз без еды и воды шли по дороге на Богдановку, где были обречены на гибель. Эти 100 километров пути стали известны как "дорога смерти".

В целом, по подсчетам отечественных историков, в Доманёвском районе согласно директивы Гитлера об "окончательном решении еврейского вопроса" было уничтожено до 120 тысяч мирных жителей, что стало одним из беспрецедентных случаев геноцида.

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В самом городе Николаеве неподалеку от старого Интернациокнального кладбища в сентябре 1941 года немецкие оккупанты собрали и отправили на расстрел более 10 тысяч евреев города, а в 1942 году расстреляли тех граждан еврейской национальности, кто остался. Сначала несчастных (это, в основном, женщины, старики и дети) раздевали донага, отнимали все ценные вещи, а затем вели на расстрел.

Сегодня на месте захоронения николаевских жертв нацистского террора коммерческая фирма начала строительство логистического центра, что идёт в разрез не только с нормами права, но и элементарной этики и морали.

В стенах Николаевского общества еврейской культуры по улице Наваринской 23/1 состоялось обсуждение темы кладбища. Руководитель областной еврейской общины Михаил Гольденберг и координатор экспертно–общественного совета организации "ЗАЛП" Сергей Киселёв пригласили на пресс-конференцию родственников похороненных на Интернациональном кладбище евреев, расстрелянных в 1941 году нацистами, общественных деятелей, юристов и журналистов.

На сегодняшний день кладбище находится в запустении: надгробия разбиты вандалами и неонацистами, могилы поросли бурьяном, ведь многие родственники и потомки похороненных там людей уже либо умерли, либо выехали из города. Территорию кладбища облюбовали бомжи и маргиналы. Однако по инициативе местной еврейской общины с недавнего времени там начали проводить регулярные уборки территории. Участие в этом принимают исключительно волонтёры и не равнодушные горожане.

Михаил Гольденберг рассказал, как священное для евреев (и не только) место превратилось в строительную площадку.

"Однажды к нам обратились люди, которые заметили, что на территории кладбища строители что-то бетонируют, возводят забор. Позднее выяснилось, что с рекомендации членов земельной комиссии городского совета в 2014 году, на сессию был вынесен вопрос о сдаче этого участка в аренду компании "Левада-Сервис" сроком на 3 года. Там начали строить стоянку для автотранспорта. Однако само место, с точки зрения коммуникаций, не позволяет там вести строительные работы. Там проходит водопроводная сеть, газопровод, линия спецсвязи. Кроме клумбочек с цветами там ничего строить нельзя. По закону. Но земельная комиссия, я её называю "земляная", дала преступную рекомендацию депутатам и на сессии участок отдали в аренду на три года. Это преступление, а люди, принявшие такое решение – преступники", – возмущён председатель общины.

Михаил Гольденберг и его соратники не раз обращались в высшие инстанции с просьбой пересмотреть решение сессии, даже обсуждали этот вопрос с президентом Петром Порошенко. Однако вменяемого результата не достигли.

"Кладбище есть памятник истории. По закону там ничего нельзя строить, не говоря уже о технической стороне вопроса. Но закон имеет лазейки, которыми эти "захватчики" успешно пользуются. Мы обращались в областной совет, но там нас направили к городу. В городском совете всё же признали спустя время, что ошибка была допущена, но раз разрешение выдано решением сессии, отменить его нельзя. Вот такая казуистика. Арендаторы построили забор и теперь к кладбищу не подобраться. Мы писали письма в Кабинет министров, Генеральную прокуратуру, Администрацию Президента. Но там нам ничего не ответили. Потом осенью я был в Бабьем Яру во время церемонии почтения памяти жертв нацизма. Там я лично разговаривал с Порошенко. Я ему сказал, что в сентябре у нас в городе тоже почтили память расстрелянных евреев, но мы специально не пригласили ни одного члена городской администрации. В знак протеста. Он мне сказал: "Сейчас у вас в области поменяется руководство, всё будет нормально". Поставили Алексея Савченко главой ОГА. Но проблема так и не решена", – сокрушается Гольденберг.

27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, возле Интернационального кладбища прошло мемориальное мероприятие: первые лица города и области возложили цветы к памятнику жертвам нацистского террора в годы оккупации, были сказаны красивые и правильные слова. Присутствовали заместители мэра и губернатора, чиновники и общественники. Но о скандальной проблеме никто из власть имущих не вспомнил…

Решение о строительстве логистического центра на костях жертв гитлеровского террора противозаконно, с какой стороны ни посмотри – и с юридической, и с моральной.

"Про мораль я даже не говорю. Разговаривать с "захватчиками" о морали вообще не имеет смысла, если они нарушают даже букву закона. Они же преступники", – говорит Гольденберг.

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Договор аренды был рассчитан на 3 года. Учитывая, что разрешение выдали в 2014-м, в этом году срок аренды заканчивается. Мэр Николаева Александр Сенкевич продлевать его не намерен. Однако представители еврейской общины опасаются того, что нечистоплотные арендаторы смогут продлить его автоматически, обходя нормы законодательства.

"Мы обратились в областную прокуратуру. Там наше обращение рассмотрели, было начато уголовное производство и досудебное расследование. Но уже прошло три с половиной месяца, а в ответ – тишина. В текущем году срок договора аренды у этой компании истекает. Казалось бы, нам не о чем больше переживать. Но зная характер этих преступников, не исключено, что они могут использовать лазейки в законе и продлить договор автоматически еще на три или более лет. Этого нельзя допустить. Поэтому мы и организовали эту пресс-конференцию, ведь хотим, чтобы нас услышали", – говорит Михаил Гольденберг.

Описанная ситуация еще раз показывает, что в современном мире коммерции и бизнеса нет места для морали и исторической памяти, а красивые слова политиков на митингах остаются не более, чем пустыми словами и лицемерием. Даже о таких трагических и страшных событиях, как Холокост, забывают в угоду капиталу. А история, когда её уроки отказываются учить, имеет свойство повторяться…