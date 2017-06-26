Прикарпатье: уникальные храмы гибнут от времени и равнодушия

РИА Новости Украина

Оборонная крепость

Церковь святого Николая в селе Чесныки больше известна как церковь Вознесения Господня. Она построена еще в XIV в., однако некоторые исследователи утверждают, что церковь старше (XII-XIII вв.). Храмы с такой историей можно пересчитать по пальцам, пишет Наталья Деркевич.

Этот храм не совсем типичный для нашего края. Местные церкви в основном были деревянными. Ее же пол был выложен каменными квадрами, а в алтарной части – шестиугольным кирпичом, что более характерно для для римо-католических храмов.

Каждая церковь в случае необходимости превращалась в крепость. Не стала исключением и Николаевская церковь в Чесныках. Чего стоят только ее каменные стены, окна-бойницы, земляные валы и рвы! Кроме того, там есть еще и подземные ходы. Окружающая стена также указывает на то, что церковь была оборонной твердыней и, без сомнения, не раз за ее стенами прятались сельские жители.

На церковном дворе также есть несколько белокаменных крестов и фигура Божьей Матери. Говорят, что осенью в 1648 году здесь на мессе были казаки гетмана Богдана Хмельницкого.

Однако церковь уже давно закрыла свои ворота для прихожан. Последний раз праздничная литургия в ней отправлялась на Вознесение три года назад, а внутри – люди уже не вспоминают времени.

Местные говорят, что церковь была хоть маленькой, но очень красивой.

"Были там на металле каком-то и на коже образы. Очень аккуратные. А церковь была уютной", – вспоминает жительница Чесныков Мария Шеремета.

Хотят, но не могут

Священник и декан Рогатинской УПЦ КП о. Владимир Гривнак рассказывает, что село хотело за свой счет восстановить церковь внутри. Для этого там даже поставили еще в 90-х годах леса, но так ничего и не сделали.

gk-press.if.ua На Прикарпатье гибнут уникальные храмы

"Говорят, что нельзя ничего трогать, потому что это памятник архитектуры. Хотим поднять на 60-70 см стену, чтобы она хоть вид имела. И внутри надо делать. Вон те дубы на хорах — еще родные. Мы уже готовы были сделать все, но кто-то постарался, чтобы нам помешать", — продолжает он и показывает табличку, где указано, что храм принадлежит к памятникам архитектуры местного значения XIV-XV вв.

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Священник убежден, что потерять такую ​​святыню — это большой грех. Однако для того, чтобы здесь начали что-то делать, нужны немалые средства.

"Если бы только дать людям клич, они все помогут. Пусть бы государство немного денег дало, это же памятник архитектуры. Мы на все пойдем, но пусть только пойдут нам навстречу, — уверяет он. — Что способны, будем сами делать. Но только надо, чтобы был какой-то толчок к тому. Я думаю, что этот толчок должно сделать государство, потому что это и в его интересах".

"Люди готовы участвовать в восстановлении церкви, потому что это жемчужина наших предков. Нельзя так… Мы проводили субботник, резали деревья, чистили стены, убирали. Как будет клич, люди будут делать", — добавляет жительница Чесныков Анна Щепанчук.

Уникальный иконостас XVIII в., созданный в стиле украинского барокко, сейчас рассыпается, а в вертикальном положении его удерживают разве что строительные леса. Полностью восстановить иконостас уже невозможно, однако некоторые фрагменты еще можно сохранить.

Заведующий филиалом Музея искусств Прикарпатья Татьяна Петрив рассказывает, что для этого иконостаса характерны уже более динамичные позы святых, румянец на лицах, обнаженный торс. Кроме того, он интересен тем, что в нем отсутствуют одни дьяконские двери.

"Мы видим арочный проем на царские ворота и арочный проем на одни северные дьяконские двери, в то же время южных дьяконских дверей нет. Это очень интересно, потому что в иконостасах обычно было двое дьяконских дверей", — замечает она.

Татьяна показывает на уничтоженную икону. Говорит, что, очевидно, это Богоматерь Одигитрия. В 2007 г. работники Львовского филиала национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины сделали профзаклейку этой иконы для ее сохранения. Хотя прошло уже 10 лет, но ничего с тех пор не изменилось — покрытие краской вместе с профнаклейкой отпадает.

"Икона нуждается в реставрации, и, на мой взгляд, ее еще можно законсервировать. Так же, как икону Христа Пантократора. В 2007 г. три иконы из этого храма были переданы работникам Львовского филиала национального научно-исследовательского реставрационного центра. Они были отреставрированы и хранятся сейчас в новой церкви в Чесныках", - продолжает Татьяна Петрив.

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Когда-то в церкви было еще и гонтовое накрытие. Однако во время так называемой реконструкции в 2008 году храм уже не выглядит так аутентично. Древний гонт заменили современной металлочерепицей почти за 2 миллиона. Кроме того, поштукатурили и побелили фасады. Однако внутри храма все та же разруха.

Нагрели руки на церкви

Еще одним не менее уникальным храмом является церковь святого Николая в селе Клещивна. Еще полвека назад ее занесли в Национальный реестр памятников архитектуры. Однако от этого церкви ни легче, ни хуже. Она все равно продолжает разрушаться.

Церковь была построена по всем тогдашним традициям галицкой школы народной архитектуры: три сруба с одним куполом, увенчанные коваными крестами, широкое крыльцо на фигурных выступлениях, открытые дубовые брусья, а крыши покрыты гонтом. Ее возвели в 1709 году без единого гвоздя. Внутри был дубовый пол и барочный иконостас XVIII в. По преданию, она построена еще в 1572 году, но в исторических перипетиях сгорела, а впоследствии ее отстроили.

Сейчас от старинной церкви XVIII века остался только фундамент, стены, куча досок и крест. В 1936 г. в селе построили новую церковь, а старую закрыли и наведывались к ней только по большим праздникам. Так церковь простояла вплоть до 2007 г., пока в Ивано-Франковской ОГА не решили ее реставрировать. Однако вся реставрация свелась к тому, что накануне нового года ее разобрали и так и оставили, потому что закончились деньги. Несколько лет назад крестьяне собственными силами накрыли храм какой-то плотной материей, чтобы хоть немного уберечь его от полного разрушения. Часть икон люди разобрали по домам, а некоторые перенесли в действующую церковь.

Такая реставрация обошлась государству почти в полмиллиона гривен. Однако только в августе прошлого года прокуратура открыла дело о растрате государственных средств. Хотя в облуправлении культуры утверждают, что дело закрыто, в прокуратуре уверяют, что экспертизы продолжаются. Не завершив работ, служащие составили акты приемки выполненных работ и присвоили таким образом бюджетные средства, сообщают в пресс-службе ведомства.

Местные жители убеждены, что дело затягивают, поскольку церковь мешает карьеру по добыче песка, который расположился рядом. Чтобы закончить реставрационные работы, нужно 2,5 млн грн, а чтобы хоть немного спасти — почти полмиллиона. Однако такие средства не спешат давать ни государство, ни меценаты.

"Это одна из древнейших церквей на Ивано-Франковщине. Когда ей присвоен охранный номер 1192Н, это означает, что для этого нужна была определенная документация, но ее нет. То есть документы кто-то или уничтожил сознательно, или их скрывает", — считает местный житель Михаил Павлов.

Часть крестьян готовы отремонтировать церковь, но ждут, пока завершится уголовное производство. Сельский голова Клещивной Василий Кривень говорит, что с каждым годом церковь разрушается еще больше.

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"Дерево все гниет и не имеем права что-то делать. Сказали, что к работе можно будет приступать только тогда, когда закроют уголовное дело. В 2007 г.. из государственного бюджета было выделено 500 тыс гривен на реставрацию церкви. В результате ни денег, ни церкви. Ее еще больше развалили и разворовали", - добавляет голова.

Мария Кичула, которая живет неподалеку от церкви, рассказывает, что как-то пришла с работы и услышала, как родители кричат, что вандалы делают с церковью.

"Это было в 2007 г., в Пасхальный четверг. Смотрю, а у церкви экскаватор берет песок. Тогда церковь еще была цела", — вспоминает женщина.

Нужна активность громады

Начальник управления культуры, национальностей и религий Ивано-Франковской ОГА Владимир Федорак утверждает: если ведутся работы и перевозки, а церковь стоит ближе, чем за 20-30 метров, то это, конечно, будет влиять на нее.

"Ведение работ на таком уровне, конечно, зависит не только от районной администрации или областной. Если эти работы ведутся на уровне межобластном, значит должны быть задействованы высшие ведомства", - отмечает он.

Федорак рассказывает, что на Прикарпатье есть 10 ценных церквей XIV-XIX вв., которые следует немедленно спасать. На их реставрацию необходимо более 20 млн грн, го таких средств нет. Нехватка денег — это проблема, которая существует на протяжении последних 8-9 лет.

"Согласно закону, ответственными за объекты культурного наследия на местах являются РГА и органы местного самоуправления. Если есть сотни объектов на территории области, то не может управление культуры отвечать за все. Это нереально", — добавляет чиновник.

Он подчеркивает, что в Рогатинском районе есть три особые церкви: Святодуховская церковь в Рогатине, церковь святого Николая в Чесныках и церковь святого Николая в Клещивной. Говорит, что первый объект в гораздо лучшем состоянии, поскольку его опекает Музей искусств Прикарпатья. В Чесныках работы велись до 2008 г., когда было финансирование по линии Минрегионстроя.

"Церковь в Чесныках накрыта, но нет громады, которая бы занималась ею. По предварительным подсчетам, надо более миллиона, чтобы восстановить внутреннее и внешнее состояние, — продолжает Федорак. — В Клещивной работы также велись до 2008 г., а после того средства не выделялись. Была встреча с местной общиной и рекомендовано, чтобы она взяла этот объект под опеку. Нужно изготовить свидетельство о праве собственности, проектно-сметную документацию и потом можно реставрировать. Выход из ситуации есть, но нужна активность общества".

Не ждут — действуют

Между тем в селе Черче не ждут денег от государства на реставрацию церкви. Люди наконец поняли, что надо брать дело в свои руки.

Никто толком и не знает, когда построена уникальная деревянная церковь Святой Параскевы Пятницы. В различных документах она упоминается то 1733-м, то 1500-ми годами. В последнее время ее открывали дважды в год, чтобы отслужить праздничные богослужения на праздник Святой Параскевы и на Пасху. Но в прошлом году с ее боковой бани обвалилась деревянная балка. Через дырявую крышу проникают дождь и снег.

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Чтобы восстановить храм, нужен почти миллион гривен, а на реставрацию иконостаса — примерно еще столько же. Понятно, что такая сумма неподъемна для сельского бюджета. А в облуправлении культуры сообщили, что это не памятник архитектуры, а объект культурного наследия национального значения, поэтому на ее реставрацию средств из госбюджета не предусмотрено.

Поэтому жители забили тревогу и ищут все возможные способы для спасения церкви Святой Параскевы Пятницы. Так, теперь сельсовет оформляет документацию на право собственности и право пользования земельным участком и ведет переговоры с польскими коллегами по реконструкции храма.

Кроме того, активисты создали в Facebook страничку "Спасение церкви святой Параскевы в селе Черче" и организовали аукцион, на котором продали картину с изображением храма, а за вырученные средства отремонтировали его переднюю баню. В планах — перекрытие храма гонтом, ведь все понимают, что деревянная церковь таки должна быть деревянной, а не покрытой металлочерепицей. Но на это, опять же, нужны средства, которые крестьяне еще ищут.

Громада Черче — это пример, как можно без государственных средств организоваться, чтобы сохранить свой древний храм. Ведь он нужен, в первую очередь, не чиновникам в кабинетах, а людям, которые там живут.