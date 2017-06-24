С головы садовой на здоровую? Мусор уже не проблема мэра Львова

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Во Львове начали вывозить мусор. Бытовые отходы вывозят на полигоны области, которые указаны в соответствующем меморандуме. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Он также добавил, что накопленные шесть с половиной тонн мусора должны вывезти из Львова за две недели.

Что происходит в городе, сообщил спецкор Голоса Столицы во Львове Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно вже вивозять сміття з міста? Чи поменшало, на ваш погляд, сміттєвих куп?

— Насправді хочу сказати, що сміття ще не почали вивозити, обіцяють цей процес розпочати лише сьогодні, 23 червня. Щодо того, чи поменшало сміття, його, навпаки, побільшало. В мерії сьогодні зазначили, що станом на сьогодні рекодна кількість невивезеного сміття — більше 500 сміттєвих майданчиків міста є заповненими твердими побутовими відходами. І чекають, коли нарешті розпочнеться цей процес. Поки, я сьогодні прогулювавався вулицями міста, не бачив ще жодного сміттєвоза, який би заїжджав в райони, вулиці і забирав переповнені контейнери, забирав сміття. Поки що, на жаль, процес цей не розпочався.

Наскільки критична ситуація? За офіційними даними, із шести районів Львова найбільш складна ситуація спостерігається у Сихівському та Франківському районах.

— Так, справді так. Сихівський і Франківський райони міста Львова — там найбільш така критична ситуація із переповненими сміттєвими майданчиками. Там просто, де стоять на території сміттєві майданчики, там навіть не видно просто сміттєвих контейнерів, і величезні купи сміття валяються під відкритим небом. Отака, саме ці два райони, там дійсно дуже така, дуже критична ситуація. І там в першу чергу саме обіцяють, що саме з цих двох районів будуть першочергово будуть забирати сміття.

Що говорять самі люди з цього приводу?

— Власне, думки людей, думки львів'ян стосовно цієї сміттєвої кризи, вони розділилися. Одні звинувачують, як і Андрій Іванович Садовий, мер Львова, звинувачує президента України Петра Порошенка і прем'єра Володимира Гройсмана. Одна частина міста, одна частина людей притримується такої ж самої думки і зазначає, що це просто спрямована акція проти Андрія Івановича Садового, тому що Петро Порошенко хоче замінити його на посаді мера Львова. Інша ж частина мешканців виступає проти Садового, зазначає, що це він винний у такому колапсі, бо ще з 2006 року, коли його вперше обрали мером міста, він обіцяв збудувати сміттєпереробний завод, однак свою обіцянку він не виконав. І саме через це, через такі слова, невиконані обіцянки, львів'яни звинувачують у цій кризі саме нашого мера.

Вивозити сміття зі Львова будуть за кошти, виділені державою?

— Так. Дійсно, це буде виконуватися, цей процес за кошти держави. Андрій Садовий вже офіційно передав повноваження щодо вивозу сміття обласній владі. Тобто від сьогоднішнього дня, керувати вивозом сміття буде саме вже не міська влада, а обласна влада.

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За якими маршрутами і куди саме планують вивозити зараз львівське сміття?

— Власне, наразі сподіваються вивозити перенакопичені саме ТПВ у міста області, які ще в квітні підписали так званий сміттєвий меморандум із містом Лева. Саме ці міста, це більше 10 міст Львівської області, які мають свої сміттєві полігони, вони погодилися приймати ТПВ з міста Львова. І отже, це перенакопичене — більше 6,5 тисяч тонн, яке наразі під відкритим небом лежить у Львові, саме цей об'єм сміття буде вивезений на полігони області. Якщо буде продовжена ця співпраця, якщо обласна влада буде і надалі вивозити сміття зі Львова, то очевидно, що будуть і надалі приймати певні обсяги сміття полігони Львівської області. І однак, коли до Львова кілька днів тому приїжджав віце-прем'єр Геннадій Зубко, він зазначав, що якщо із цим будуть виникати проблеми, тобто міста області будуть відмовлятися приймати сміття через те, що там значно менші полігони, він готовий посприяти тому і провести переговори з іншими областями України, аби вони теж долучалися до цього процесу, і львівське сміття, знову-таки, подорожувало Україною, але вже у більш такому, вже у офіційному статусі.

Стосовно сміттєпереробного заводу, про який заявили в Львівській ОДА, де планують будувати?

— У Львові саме дуже хочуть збудувати сміттєпереробний завод в межах міста, на території ТЕЦ-2, на вулиці Пластовій, це в Личаківському районі. Однак серед місцевих мешканців вже зростає невдоволення такою позицією влади. І тут я знаю, що вже плануються всілякі акції протесту, тому що самі львів'яни виступають проти того, аби така споруда, аби сміттєпереробний завод будували в межах міста, тому люди бояться за своє здоров'я, за здоров'я своїх дітей, і тому наразі, якщо влада захоче все-таки будувати сміттєпереробний завод саме в межах міста, я думаю, що очікують на владу дуже великі проблеми в плані з комунікацією людьми. Тому що люди наразі дуже негативно налаштовані до цього і хочуть, аби сміттєпереробний або сміттєспалювальний завод будували за межами міста, на території області. Тобто проти того вони виступають, аби такий завод будували саме у Львові.

Який стан на сьогоднішній день Ольги Березюк, яка голодувала під міськрадою? Ми знаємо, що вона була госпиталізована. Чи приставав хтось ще на такі дії — оголосити голодування?

— Учора, дійсно, Ольга Березюк заявила, що вона припиняє голодування, її оглянули спочатку лікарі і відпустили з лікарні. Однак вже за кілька годин буквально стан її здоров'я погіршився, її знову госпіталізували. Наразі за останньою інформацією, ніякої загрози здоров'ю Ольги Березюк немає. Вона досі перебуває під наглядом лікарів. Однак самі лікарі зазначають, що вже незабаром її відпустять додому. На щастя, більше до цього процесу, голодування, так ніхто із депутатів, активістів не долучався.

Ранее спецкор Голоса Столицы во Львове Андрей Галицкий сообщил, что львовяне винят Порошенко в блокировании вывоза мусора, цель которого — сместить мэра Садового.