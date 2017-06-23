Помощь Синютки с мусором влетит Львову в копеечку - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Глава Львовской ОГА Олег Синютка предложил мэру Львова Андрею Садовому передать в управление области вывоз отходов из города.

В частности, власти области обязуются вывезти мусор из Львова за 20 дней, и до 2019 года ввести в эксплуатацию комплекс по переработке отходов на территории области.

В свою очередь, Львову предлагают выделить 300 миллионов гривен субвенции в год на вывоз отходов и передать во временное управление области коммунальное предприятие "Львивспецкомунтранс".

О ситуации в городе и новых предложениях по решению проблемы с мусором сообщил спецкор Голоса Столицы во Львове Андрей Галицкий.

Сайт Львовской ОГА Глава Львовской ОГА Олег Синютка

(текст публикуется на языке оригинала)

Що вирішено зробити з львівським сміттям? У чому саме полягатиме допомога?

— Отже сьогодні, дійсно, Олег Синютка, губернатор Львівщини, на спеціальній прес-конференції повідомив журналістам, що Львівська область готова знову простягнути руку допомоги місту Львову у вирішенні сміттєвої кризи, знову вивезти сміття, прибрати вулиці від ТПВ, і озвучив самі ідеї стосовно цього, як це зробити. Запропонував, аби місто Львів передало в управління комунальне підприємство "Львівспецкомунтранс", яке нині займається вивозом сміття. Зокрема, Олег Синютка зазначив, що область готова вивозити ТПВ зі Львова аж до 2019 року, коли і область, і місто вже оголошували свої плани щодо будівництва сміттєпереробного заводу. Однак, тут область трохи в цьому плані випереджає місто Львів, тому що наразі на території Львівщини вже є три підприємства, які нібито готові профінансувати, збудувати сміттєпереробні комплекси.

Чому така пропозиція від губернатора надійшла тільки зараз? Чи раніше теж лунали такі пропозиції, але місто їх не ухвалювало? Украинское фото "Голодные игры" депутатов: под АП продолжается "мусорный" протест

— Раніше таких пропозицій з боку обласної влади не лунало. Обласна влада такі пропозиції не озвучувала. І сьогоднішня така пропозиція, напевне, більш пов'язана із вчорашнім візитом віце-прем'єра України Геннадія Зубка до Львова, який приїжджав саме через сміттєву кризу і обіцяв, що допоможе вирішити це складне питання для міста Львова. І після переговорів вчорашніх, після розмови з Олегом Синюткою, був запропонований саме такий варіант вирішення цієї проблеми. Хоча, зокрема, Геннадій Зубко вчора зазначав, що якщо буде необхідно, він готовий долучитися також до цього процесу і переговорити з іншими областями України, аби вони теж приймали сміття, приймали ТПВ зі Львова.

Чи відомо, скільки коштів потрібно? Чи згодна на це міська влада?

— Наразі міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook написав, що свою позицію він озвучить завтра, 23 червня, в міськраді планується брифінг для журналістів, де буде виступати сам міський голова, і саме там він пообіцяв, що більш детальніше розкаже, чи погодиться він на таку пропозицію від свого колишнього колеги Олега Синютки, пообіцяв, що завтра все вже детальніше стане відомо. За попередньою інформацією, яку озвучував сам Олег Синютка сьогодні, що область для організації вивозу сміття зі Львова просить, щоб місто Львів надало субвенцію в розмірі 300 мільйонів гривень. Але питання тут ще полягає в тому, що за час трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі вже минуло трохи більше одного року, і за цей час місто Львів на транспортування ТПВ вже витратило 300 мільйонів гривень. Тобто загалом дуже так дороговартісна буде ця ідея, це вивезення сміття, якщо підрахувати і скласти все воєдино, то виходить, що лише за 2017 рік місто Львів має витратити 600 мільйонів гривень на вивіз сміття.

Куди сміття будуть вивозити, якщо 10 облрад відмовились приймати відходи? Чи не буде проблем із громадою, владою на місцях? Украинское фото Львов и убийственный мусор: голодовка, а теперь и эвакуация

— Наразі це питання також турбує багатьох, особливо, мешканців Львова, які мусять жити серед таких сміттєвих завалів. Але, на жаль, в обласній раді тримають це в таємниці, не називають міста, не називають полігони, куди саме будуть вивозити це сміття. Хоча Олег Синютка сьогодні запевнив, що в обласній раді знають, куди будуть транспортувати ТПВ. Однак ухиляються від прямої відповіді, пов'язуючи це з тим, що якщо розкрити назви міст і сказати точне місце розташування сміттєвих полігонів, куди саме будуть вивозити ТПВ зі Львова, там можуть з'явитися, як вже неодноразово були такі випадки, туди одразу прийдуть активісти, які просто заблокують роботу полігону, і знову ніхто не буде нічого вивозити. Тому наразі саме це питання тримають поки що в таємниці.

Чи не буде проблем із громадою та владою на містах, якщо говорити про плани ввести в експлуатацію комплекс з переробки відходів на території області?

— Як я вже казав, на території Львівщини є три компанії, які готові збудувати сміттєперперобний комплекс. У Львові наразі щодо цього питання лише обрали земельну ділянку — на території ТЕЦ-2 вона знаходиться, розташована в самому місті. І проти цього, проти будівництва сміттєпереробного заводу в межах міста виступають дуже активно місцеві мешканці, тому що вони зазначають, що таке будівництво і майбутня робота сміттєпереробного заводу, якщо все-таки його зберуться будувати на території ТЕЦ, буде дуже погано впливати на екологію і на здоров'я мешканців Львова, на здоров'я самих львів'ян. Тому наразі говорити так точно, що саме там будуть будувати сміттєпереробний завод, ми не можемо. Замовили лише проектування, його буде проектувати харківська фірма. Замовником проектування виступає комунальне підприємство у Львові "Львівтеплоенерго".

Якщо мер Львова не погодиться на пропозицію облради, що буде в такому разі? Канал на Youtube NewsOne Главный по мусору. Садовый о перерабатывающем заводе во Львове

— Мені здається, якщо завтра Андрій Іванович відмовиться від такої пропозиції, то на Львів, на жаль, чекає ще гірша ситуація. Якщо зараз говорять про кризу, про катастрофічну ситуацію, то мені навіть важко уявити, що буде надалі із містом. Тому що якщо Олег Синютка говорить правду, і він впевнений у своїх словах про те, що область готова забезпечити вивезення сміття в найближчі два роки, тобто до 2019 року, і Синютка зазначає, що вивіз сміття буде системним, тобто як відбувалося ще рік тому, коли працювало Грибовицьке смтіттєзвалище, куди Львів й інші регіони області вивозили сміття, то наразі дуже не хочеться, щоб завтра так сталося, що міський голова відмовився від такої пропозиції. І це означало б те, що криза, сміттєва криза у Львові, не вирішується, і тобто місто буде і надалі перебувати серед таких сміттєвих завалів, які є сьогодні.

Ви вважаєте, що Садовий погодиться?

— Знаєте, тут так вгадати дії Андрія Івановича досить складно, тому що, на жаль, він досі, очевидно, дбає більше про свої власні рейтинги на посаді міського голови, і про рейтинги своєї партії "Самопомочі". Тому наразі мені особисто дуже важко вгадати план дій Андрія Івановича, очевидно, що в нього немає, окрім пропозиції від Львівської ОДА, більше ніяких ідей і пропозицій стосовно вирішення сміттєвої кризи в Львові, тому що він постійно заявляє про блокаду, постійно звертається, при чому робить це у Facebook, до прем'єра України Володимира Гройсмана і президента Петра Порошенка, аби вони допомогли місту із вирішенням цього питання, а коли ж йому починають допомагати і пропонують якісь ідеї, аби вирішити ці питання, він просто відмовляється від них або просто не відповідає на такі звернення і далі знову заявляє про блокаду.

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Ранее спецкор Голоса Столицы во Львове Андрей Галицкий сообщил, что львовяне винят Порошенко в блокировании вывоза мусора, цель которого — сместить мэра Садового.