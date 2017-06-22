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    Плавали – знаем. О "смотрящих" в Бердянском порту

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    В СМИ новые кадры назвали "смотрящими", но не уточнили от кого: то ли от партий, то ли еще от какого-то круга лиц. Заявили, что эти люди будут контролировать финансовые потоки в филиале.
    Бердянский порт
    bmtport.com.ua

    РИА Новости Украина

    Сразу несколько источников в Бердянском порту подтвердили, что с 14 июня в Бердянском порту происходит захват управления предприятия группой неизвестных лиц, пишет Наталья Кудряшова.

    По словам очевидцев, данные граждане не оформлены официально и принятие в штат предприятия также не планируется. Кроме того, сообщается что на согласовании руководителей служб порта находится проект приказа "Об утверждении и введении в действие "Порядка привлечения физических лиц — высококлассных специалистов с большим опытом управления" к подготовке управленческих решений по ГП "Бердянский морской торговый порт".

    bmtport.com.ua
    Бердянский порт

    В документе указывается, что такие лица будут предоставлять соответствующую помощь директору бесплатно, в удобное для них время и не попадают под действие правил внутреннего трудового распорядка для работников ГП "БМТП", также такие лица не будут иметь права доступа к коммерческой тайне и информации с ограниченным доступом.

    Государственный флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Однако факты свидетельствуют о том, что ещё до введения в действие Приказа "О советниках" неустановленные лица уже привлечены к оказанию услуг, по словам нового руководителя предприятия Богдана Бабца, это необходимо "для реформирования структуры порта и оказания высококвалифицированных консультаций по вопросам кадровой политики" и детального изучения штатного расписания ГП "БМТП".

    "Они просто прошли и всё, один весь в черном, в темных очках, сумку похожую на те которые используют для ношения оружия, с ним двое в белых рубашках", — сообщил очевидец Сергей Григорьев.

    Источники в порту сообщили также об устном указании руководителя порта не фиксировать в журнале посетителей приезжих. Более того, подобное распоряжение о беспрепятственном допуске в Зону таможенного и пограничного контроля, без соответствующих пропусков на территорию режимного объекта, ответственность за которой лежит на Администрации морского порта (АМПУ). Новоиспеченным советниками директора выделили служебный кабинет и автомобиль предприятия "Toyota Camry" с водителем.

    Сообщается, что неизвестные лица, начиная с 14 июня в помещении второго этажа админздания предприятия уже занимаются изучением предоставленной им и.о. директора Бабцом информации, которая на предприятии относится к коммерческой тайне.

    Кроме того, данные граждане изучают предоставленные им руководителем документы с ограниченным доступом, в том числе и предоставленные им из отдела кадров личные дела заместителей и руководителей структурных подразделений предприятия, информация из которых, в соответствии с Законом Украины "О защите персональных данных" является конфиденциальной и без согласия персонально каждого человека не может быть предоставлена никому, в том числе и без соответствующих полномочий третьим лицам.

    Кроме того, в течении нескольких рабочих дней неизвестные лица, прорабатывая незаконно предоставленную им информацию, вызывают к себе в указанный кабинет на собеседования заместителей и руководителей подразделений, отвлекая их от выполнения обязанностей в рабочее время, и в дальнейшем могут использовать незаконным способом полученную от них информацию.

    Затем проводятся многочасовые совещания в кабинете директора порта, в котором перед этим, по распоряжению нового и.о. директора были демонтированы две видеокамеры, установленные по распоряжению предыдущего руководителя Николая Ильина в рамках антикоррупционных мероприятий.

    Генеральная прокуратура Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Неизвестные отказываются представляться реальными именами, заменяя их общим на троих "Иван Иванович". По некоторым сведением, неизвестные являются близкими друзьями Богдана Бабца, с которыми он сошелся во время недолгой работы в Николаевском порту, где они занимали низшие управленческие должности.

    Стоит отметить, что Устав ГП "БМТП" не предусматривает привлечения физических лиц на общественных началах до фактического исполнения ими обязанностей определенных в соответствующих должностных обязанностей штатных работников предприятия.

    Похоже, события в Бердянске повторяют алгоритм, по которому была развалена работа ГП "Николаевский морской торговый порт" в 2016 году. Напомним, что в СМИ не раз освещался нашумевший кадровый скандал в Николаевском морском порту.

    Так, с 22 июня 2016 года Александр Демьяненко был назначен начальником Николаевского филиала ГП "АМПУ". Демьяненко заявил, что кадровых изменений пока не предвидится, и при его руководстве будут оценивать "исключительно профессиональные качества".

    Уже 1 июля он подписал приказ №466, которым определил "Порядок о привлечении физических лиц к подготовке управленческих решений в НФ ГП АМПУ". Таким образом, к принятию управленческих решений в филиале АМПУ привлекли "на общественных началах физические лица, которые не являются работниками Администрации". 19 июля Демьяненко подписал "Окреме доручення", которым определил круг этих лиц. Все его замы, главные инженер и бухгалтер, начальник юрслужбы и начальник СУП и ОБП при подготовке решений должны были привлекать Виктора Козонака, Сергея Еременко, Владимира Пинькаса и Дарью Маринюк.

    СМИ назвали их "смотрящими" но не уточнили от кого, то ли от партий, то ли еще от какого-то круга лиц. Заявили, что они будут контролировать финансовые потоки в филиале. Но события развивались столь же стремительно, как и драматично. 

    8 марта 2017 года бесплатный "советник" Виктор Козонак занимает должность начальника Николаевского филиала АМПУ. А уже 15 мая Министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал приказ об увольнении Козонака.

    "Составлен соответствующий акт о результатах его работы в порту. Сейчас эти факты проверяются. Виктор Козонак самостоятельно написал заявление об увольнении, понимая, что ни министерство, ни АМПУ не разделяют его подходов к работе", – пояснил министр.

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    Основанием для увольнения стало заявление Виктора Козонака от 15 мая, а также прошение от исполняющего обязанности главы государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Райвиса Вецкаганса от 18 мая. 

    Таким образом, происходящее в Бердянске – практически "калька" с событий в Николаеве, где некоторое время работал Богдан Бабец, имеющее целью, в нарушение имеющегося договора с трудовым коллективом, изменить штатное расписание, уволить неугодных Бабцу руководителей предприятия и завести на их должности его друзей, не имеющих опыта и квалификации для управления предприятием. В любом случае ясно, что полуторамесячный протест портовиков против назначения Бабца, как "управленца с большим опытом работы на руководящих должностях", проводился не зря. "Опытный управленец" нуждается в услугах "бесплатных консультантов" из числа друзей, которые готовы неопределенное время в отрыве от дома, давать ему "бесплатные советы".

    Очевидно, что история с неоформленными на предприятии "советниками" будет иметь продолжение, в том числе и в правоохранительных органах…

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