Спор за Анну: когда историю отравляют политикой

РИА Новости Украина

"История слишком серьезная вещь чтобы доверять ее историкам", – сказал как-то Черчилль. Историки знают, что если история рассматривается как наука, то научными дисциплинами являются источниковедение – изучение документов и материалов, на основе которых исследуется какой-то исторический период или факт, и историография – история интерпретации содержимого источников, пишет издание "Слово" (Одесса).

Ключевым понятием источниковедения является критическое отношение к источникам. Но именно о том, что источник не всегда несет точную информацию, и о том, что эту информацию важно правильно интерпретировать, люди, не имеющие специального образования, зачастую забывают.

Для политиков это слишком сложно и требует достаточной образованности, а самое главное – не способствует достижению и удержанию власти. Другое дело история как источник легитимации политических претензий! Именно это имел в виду Черчилль в своем крылатом изречении.

Визит российского Президента, приуроченный открытию во Франции выставки, посвященной 300-летию другого визита – Петра Великого, приехавшего в 1717 году налаживать отношения с французской монархией, проходил поистине в исторической атмосфере. Путин в своем выступлении углубился в далекую историю, заявив, что российско-французские отношения начались не триста лет назад, а еще в одиннадцатом веке.

"… Образованная французская публика знает о русской Анне – королеве Франции. Младшая дочь нашего любимого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и сделала существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, одна из которых до сих пор правит в Испании", – добавил президент России.

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Заявление Путина вызвало бурную реакцию украинских политиков, так и ждавших повода поговорить не о своей политической ответственности перед народом, а о чем-нибудь отстраненном, желательно – вглубь веков.

"Исторически мы были частью Европы. …Кстати, со времён древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю", – заявил Порошенко. РИА Новости | Перейти в фотобанк Будем оттаскивать от края? Путин ответил Порошенко

Климкин заявил, что если Анна Ярославна – россиянка, то Пушкин – украинец.

"Закрыл тему" "украинства" Анны Ярославны народный депутат Владимир Арьев, заявив на своей странице в социальной сети Facebook: "На надгробии дочери Ярослава Мудрого, королевы Франции Анны Ярославны нашли символ Украины". Нардепа не смутил тот факт, что место захоронения Анны Ярославны ученым неизвестно.

Русская была Анна Ярославна или не русская? В хрониках, которые тогда писались на латыни, о ней упоминается как об "Анне, дочери короля рутенов". Вот это Ruthenes – слово, которое относилось к обитателям тогдашней Киевской Руси.

Поскольку невозможно говорить о современных народах и нациях применительно к одиннадцатому веку, – и о французском народе тоже, кстати, – то это все чисто умозрительные привязки. Если на то пошло, мать Анны была шведской принцессой – и что же, теперь Швеция на нее тоже может претендовать?

Киевская Русь была достаточно серьезным на тот момент, при Ярославе Мудром, могущественным государством, но она больше укрепляла связи со своими непосредственными соседями, с Польшей, Венгрией, Византией, а Франция на тот момент – это край света, это очень далеко. И точно так же Русь для тогдашних подданных французского короля – это тоже край света. Вот из-за этой необычности судьбы об Анне Ярославне и помнят.