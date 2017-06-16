Дожили. Эстонцев предлагают хоронить отдельно от русских

РИА Новости Украина

Жители эстонского города Йыхви предлагают хоронить русских отдельно на местном кладбище.

В начале июня волостному руководству Йыхви (Северо-Восточная Эстония) было направлено коллективное обращение, в котором говорится о необходимости "беречь эстонскую и русскую кладбищенскую культуру" и для этого следует разграничить места захоронений для каждой из общин, пишет Sputnik Эстония.

Один из подписантов, пастор Йыхвиской лютеранской церкви Архангела Михаила (святого Михкеля) Пеэтер Калдур, считает, что новшество отнюдь не будет нагнетать напряжение в обществе.

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Калдур поясняет, что тревожить покой мертвых не будут, а в обращении речь идет лишь о новых захоронениях.

"Люди независимо от расы, национальности, от политических взглядов — все одинаково ценны", — заявил пастор.

По его мнению, поскольку славяне и эстонцы — представители разных культур и цивилизаций, то и похоронены должны быть по отдельности.

Не требуем, а предлагаем

В городе Йыхви, который является административным центром Ида-Вируского (Северо-Восточного) уезда страны, проживает около 14 тысяч человек, большинство из них — русскоязычные.

По словам пастора, исторически на кладбище были отдельно русская часть и эстонская, но в последние годы началось смешение. В результате — одной и той же части погоста стали хоронить эстонцев и русских.

При этом Калдур подчеркивает, что вопрос не в национальности, но разницу культур надо оценивать.

"Я удивлен, что буквально за пару дней удалось собрать такое количество подписей", — говорит пастор о более чем пятидесяти автографах жителей Йыхви под обращением.

Он также рассказал, что среди подписавших есть и одна зарубежная эстонка.

"В петиции к местным властям нет категоричного требования установить границы погостов, а поставлена проблема и высказано предложение. Эстонцы должны хоронить родственников по своим обрядам и желательно на отдельной территории", — продолжает пастор.

По его словам, у каждого народа есть своя культура захоронения, не исключение славяне и эстонцы. Например, поясняет пастор, славянские народы в отличие от эстонцев устанавливают вокруг могил ограды и часто украшают захоронения искусственными цветами. А эстонцы предпочитают обрамлять могилы живыми растениями и не ставить ограждений. Есть также отличие в устанавливаемых на погребениях крестах.

Интеграция дала сбой

По мнению пастора, сохраняющееся среди эстонцев и славянских народов различие взглядов является одним из подтверждений различия культур.

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Много смешанных славянско-эстонских браков, соглашается настоятель лютеранского прихода. Какой в этом случае выход, если волостное начальство установит новые правила погребения для представителей разных культур?

"На какой части кладбища хоронить представителя такой семьи — решает не церковь, а близкие усопшего", — таков ответ пастора.

Жительница города, приверженец католической веры Софья Шилак сказала порталу Sputnik Эстония, что сомневается в идее разграничить новую территорию кладбища с учетом национальностей и культур: "Господь у всех один. Думаю, нет необходимости разделять новые захоронения".

Валерий Тумко, возглавляющий в Кохтла-Ярве и Йыхви Содружество ветеранов войны и труда, блокадников Ленинграда и узников фашистских концлагерей, говорит, что знает о письме волостному руководству.

"А если муж эстонец, а жена русская. Что тогда? На кладбище похоронены эстонцы, русские, татары, армяне и другие. Делить усопших по национальным и религиозным признакам — за гранью понимания", — считает он.

По его мнению, невозможно понять, что движет авторами обращения.

"Наверное, кому-то хочется раскачивать лодку перед местными выборами", — таково мнение руководителя ветеранской организации.

Глава этой организации напоминает, что в прежние годы близкое соседство мест вечного покоя эстонцев и русских никому не мешало.

"Более того, эстонцы и русские приходили помогать друг другу ухаживать за могилами", — говорит Тумко.

Мнение

По мнению эксперта-международника Павла Рудякова, с точки зрения европейских ценностей, в том числе практики политики исторической памяти, такие инициативы – крайняя дикость.

"Подобные вещи должны получать жесткую оценку и сопротивление. По отношению к России и к русским в Европе действует другой подход, двойные стандарты. В этом смысле страны Балтии держат пальму первенства, находятся в авангарде демонстративных безоглядных антирусских, русофобских демаршей.



За 25 лет к этому уже привыкли как в Эстонии, так и в России. Учитывая, что это, к сожалению, стало обычной практикой, на подобное уже никто не реагирует. Положение вещей будет продолжаться до тех пор, пока Европа не щелкнет по носу тем же прибалтам, сказав, чтобы те вели себя по-европейски", — считает Рудяков.

Эксперт не исключил, что подобные настроения рискуют прижиться и в Украине.

"Что касается Украины, то у нас подобное возможно в любой момент. В последнее время наблюдается утроенная активность на уровне центральных органов власти, Украина ищет любой повод, чтобы лягнуть русского, плюнуть в русского…", — подытожил он.