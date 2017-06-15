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    Невыносимые: почему украинские политики прощаются, но не уходят

    (обновлено: )8720
    В Европе все просто – встал и ушел. А по дороге четко и понятно объяснил причины увольнения. Или за тебя это сделал прокурор. У нас – не так. У нас намутят такого вокруг ухода, что и следователь не разберется. Не люди, а памятники – ни посадить, ни уволить.
    Чиновники. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Англичане уходят не прощаясь, евреи прощаются, но не уходят.

    Поскольку в нынешней исполнительной власти Украины всего один еврей (правда, премьер-министр) и один англичанин (да и тот Насиров), то все остальные чиновники высших рангов ищут собственные пути отхода. И, как правило, они сильно не похожи на стандартную процедуру увольнения европейского чиновника, пишет Ефим Мармер.

    Национальный Банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    НБУ без Гонтаревой и курс гривны

    В Европе все просто – встал и ушел. А по дороге четко и понятно объяснил причины увольнения. Или за тебя это сделал прокурор. У нас – не так. У нас намутят такого вокруг ухода, что и следователь не разберется. Не люди, а памятники – ни посадить, ни уволить. Только вынести, прости Господи, вперед ногами.

    Эпопея с увольнением главы Нацбанка Гонтаревой в будущем может претендовать на Оскар. Заявление по собственному желанию она написала еще в апреле. И ушла в длительный отпуск, который вместе с обязательным больничным защитят ее от увольнения аж до осени. Для нынешней Украины такая схема типична, гораздо интересней причины ухода Гонтаревой. 

    Наш кормилец МВФ отмечает несомненные заслуги главы НБУ в деле реформирования финансовой системы страны, очистки ее от "дутых" банков, стабилизации курса гривни и т. д. При этом в умах населения Гонтарева стала источником всех бед. Она и курс гривни подняла втрое, и "банкопад" устроила. А непосредственным поводом для подачи заявления послужило активное преследование Гонтаревой столичными активистами с пикетами, блокированием машин и воплями про "ганьбу" и "зраду".

    Некоторые эксперты утверждают, что Валерию Гонтареву постигла судьба тех реформаторов, чьи действия на уровне макроэкономики больно ударили по субъектам микроэкономики, то есть по нам с вами. Какой реформатор из Гонтаревой – покажет время, но уже сейчас есть большие сомнения в эффективности политики, проводимой НБУ. Ее пример – другим наука. И прежде всего Владимиру Гройсману, который по сути взял на себя личную ответственность за проведение трех тяжелейших реформ – пенсионной, земельной и медицинской. 

    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Это не время Гройсмана и Кличко, это эпоха тазиков и бойлеров

    Все эти реформы обязательно пройдут через период сильнейшей общественно-политической турбулентности, неизбежным итогом которой будет отставка премьера. Но, по-моему, премьер понимает это лучше всех нас.

    Если для Гройсмана "отставка от реформ" – дело будущего, то для министра агрополитики Кутового подача заявления об увольнении – способ застраховать свою дальнейшую карьеру от клейма "врага народа". И тому есть веские причины. Земельный вопрос – самый конфликтный за всю историю Украины, и способа удовлетворить все заинтересованные стороны не существует априори. Судя по всему, очень небедный г-н Кутовой решил переждать грядущие народные бунты и воскреснуть уже в следующем правительстве или парламенте. А не было бы земельной реформы имени МВФ, сидел и дальше агроминистр в своем кресле, и никакая сила его бы из кабинета не вынесла.

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    Ну и вишенка на торте – заява по собственному министра информационной политики и кума Президента Юрия Стеця. Причем – в связи с резко ухудшимся состоянием здоровья, а не с полным отсутствием даже видимости работы в информационном пространстве. Во многом благодаря Минстецю наша страна вчистую проигрывает информационную войну на Донбассе и делает это с бОльшим позором, чем сборная Украины по футболу сборной Мальты. И, кто бы сомневался, что пока суть да дело, Юрий Стець ушел на больничный.

    … Мы тут у себя, в Кропивницком-Кировограде, посмеиваемся и возмущаемся над "невыносимыми" доисторическим вице-мэром Перевозником и директором школы Прилипко. А чего, собственно? Гонтаревой можно, а им нет?

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