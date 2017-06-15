Невыносимые: почему украинские политики прощаются, но не уходят

РИА Новости Украина

Англичане уходят не прощаясь, евреи прощаются, но не уходят.

Поскольку в нынешней исполнительной власти Украины всего один еврей (правда, премьер-министр) и один англичанин (да и тот Насиров), то все остальные чиновники высших рангов ищут собственные пути отхода. И, как правило, они сильно не похожи на стандартную процедуру увольнения европейского чиновника, пишет Ефим Мармер.

В Европе все просто – встал и ушел. А по дороге четко и понятно объяснил причины увольнения. Или за тебя это сделал прокурор. У нас – не так. У нас намутят такого вокруг ухода, что и следователь не разберется. Не люди, а памятники – ни посадить, ни уволить. Только вынести, прости Господи, вперед ногами.

Эпопея с увольнением главы Нацбанка Гонтаревой в будущем может претендовать на Оскар. Заявление по собственному желанию она написала еще в апреле. И ушла в длительный отпуск, который вместе с обязательным больничным защитят ее от увольнения аж до осени. Для нынешней Украины такая схема типична, гораздо интересней причины ухода Гонтаревой.

Наш кормилец МВФ отмечает несомненные заслуги главы НБУ в деле реформирования финансовой системы страны, очистки ее от "дутых" банков, стабилизации курса гривни и т. д. При этом в умах населения Гонтарева стала источником всех бед. Она и курс гривни подняла втрое, и "банкопад" устроила. А непосредственным поводом для подачи заявления послужило активное преследование Гонтаревой столичными активистами с пикетами, блокированием машин и воплями про "ганьбу" и "зраду".

Некоторые эксперты утверждают, что Валерию Гонтареву постигла судьба тех реформаторов, чьи действия на уровне макроэкономики больно ударили по субъектам микроэкономики, то есть по нам с вами. Какой реформатор из Гонтаревой – покажет время, но уже сейчас есть большие сомнения в эффективности политики, проводимой НБУ. Ее пример – другим наука. И прежде всего Владимиру Гройсману, который по сути взял на себя личную ответственность за проведение трех тяжелейших реформ – пенсионной, земельной и медицинской.

Все эти реформы обязательно пройдут через период сильнейшей общественно-политической турбулентности, неизбежным итогом которой будет отставка премьера. Но, по-моему, премьер понимает это лучше всех нас.

Если для Гройсмана "отставка от реформ" – дело будущего, то для министра агрополитики Кутового подача заявления об увольнении – способ застраховать свою дальнейшую карьеру от клейма "врага народа". И тому есть веские причины. Земельный вопрос – самый конфликтный за всю историю Украины, и способа удовлетворить все заинтересованные стороны не существует априори. Судя по всему, очень небедный г-н Кутовой решил переждать грядущие народные бунты и воскреснуть уже в следующем правительстве или парламенте. А не было бы земельной реформы имени МВФ, сидел и дальше агроминистр в своем кресле, и никакая сила его бы из кабинета не вынесла.

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Ну и вишенка на торте – заява по собственному министра информационной политики и кума Президента Юрия Стеця. Причем – в связи с резко ухудшимся состоянием здоровья, а не с полным отсутствием даже видимости работы в информационном пространстве. Во многом благодаря Минстецю наша страна вчистую проигрывает информационную войну на Донбассе и делает это с бОльшим позором, чем сборная Украины по футболу сборной Мальты. И, кто бы сомневался, что пока суть да дело, Юрий Стець ушел на больничный.

… Мы тут у себя, в Кропивницком-Кировограде, посмеиваемся и возмущаемся над "невыносимыми" доисторическим вице-мэром Перевозником и директором школы Прилипко. А чего, собственно? Гонтаревой можно, а им нет?