Слежка или безопасность? В ЕС ужесточают вопрос получения "цифровых улик"

РИА Новости Украина

Евросоюз намерен упросить процедуру получения "цифровых улик" у интернет-компаний вроде Facebook и Google. Предложенные меры коснутся и тех ситуаций, в которых необходимые правоохранительным органам одной страны-члена ЕС находятся на серверах, расположенных в другой стране-члене союза.

По мнению представителей индустрии, подобные меры могут вызывать у пользователей резонные опасения касательно сохранности их данных и сказаться на числе клиентов IT-отрасли.

Сложившуюся ситуация Sputnik прокомментировал Найджел Хоторн (Nigel Hawthorne), официальный представитель компании Skyhigh Networks, специализирующейся на Интернет-безопасности, в Европе (European spokesperson from cybersecurity start-up Skyhigh Networks).

Как вы считаете, насколько будет эффективна предложенная мера в борьбе с терроризмом?

– Мне кажется, что необходимо понять, что террористы и преступники границ не признают, поэтому я прекрасно понимаю, почему правоохранительные органы хотят иметь возможность беспрепятственно собирать информацию в другой стране для того, чтобы провести расследование. И, конечно же, когда происходит теракт, правоохранительным службам нужно действовать быстро для того, чтобы найти организаторов и арестовать остальных членов террористической группы.

Насколько предложенные меры связаны законом о тайне переписки и невмешательстве в частную жизнь?

– Я считаю, что закон должен учитывать эти моменты, и сосредоточиться нужно на сборе конкретных данных, необходимых для проведения следствия, а не на массовом сборе информации. Я работал с правоохранительными службами из стран ЕС долгое время и могу сказать, что они очень хорошо понимают, насколько важна для людей конфиденциальность данных. Они понимают важность регламента о защите персональных данных (GDPR – general data protection regulation). Именно поэтому я считаю, что, принимая эти меры, Брюссель должен уделить внимание вопросу о конфиденциальности. Я думаю, что так оно и будет, поэтому мы можем быть уверены, что если закон будет грамотно составлен, то проблем с защитой персональных данных не будет.

Европейская Комиссия собирается представить на суд министров три варианта, которые войдут в закон. Какой из трёх вы считаете подходящими, а какие нет, и почему?

– Я доволен только двумя из них. Согласно первому, правоохранительные органы могут запросить информацию, которая хранится или в облачном информационном хранилище, или на территории другой страны-члена ЕС. Я считаю это законным и оправданным предложением. В нем говорится, что интернет-компании должны беспрепятственно предоставлять информацию правоохранительным службам. Тех. компании должны понимать, что они являются частью общества, где существуют правила, и мы просто хотим сделать так, чтобы правоохранительные органы имели возможность выполнять свою работу. Опасение вызывает третий вариант, в нём обсуждалась возможность предоставления правоохранительным службам прямой доступ к серверам компаний. Мне кажется, что это предложение слишком широкое. Бывали случаи, когда службам давали слишком большие полномочия, и они собирали больше информации, чем этого требовалось. Мне кажется, что здесь авторы инициативы уже переборщили.

Как вы считаете, возможно ли принятие этого закона на международном уровне в будущем, и как изменится понятие неприкосновенности личной жизни?

– Мне кажется, что добиться принятия подобного законопроекта за пределами ЕС будет проблематично. Это может произойти только в том случае, если в этих странах будут одинаковые законы о неприкосновенности личной жизни и данных. Властям нужно тщательно изучить вопрос и убедиться, что права граждан не будут ущемлены и при этом правоохранительные органы смогут беспрепятственно получать информацию для проведения расследований.