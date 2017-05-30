Активисты немного потолкались около здания Минюста - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Около 200 сторонников "Движения новых сил" пришли с митингом под здание министерства юстиции Украины. Они требуют зарегистрировать партию бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили и отменить регистрацию одноименных фейковых партий.

Эту акцию контролируют около сотни правоохранителей, а во дворах находятся несколько десятков сотрудников Нацгвардии. Вместе с тем между активистами и полицией уже произошли столкновения.

Украинское фото Сторонники партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" пикетировали Минюст

Что стало причиной давки возле Минюста сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Ивасивка:

(текст публикуется на языке оригинала)

"Організатори самого з'їзду, люди, які, так чи інакше, контролювали його проведення тут, під будівлею Мінюсту на провулку Рильського, в самому центрі Києва, стверджують, що протягом останньої години-двох тут до приміщення Мінюсту прийшло близько тисячі людей, але рахують усіх разом — прихильників "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі. З десяток представників добробатів також стояли під приміщенням Мінюсту. Крім самого "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі була ще одна партія, очевидний політичний сателіт "руху" Міхеїла Саакашвілі, це партія "Справедливість" Валентина Наливайченка. Але тільки тут під Мінюстом почалося щось схоже на штовханину, на суперечку та на конфлікт між прихильниками партії Міхеїла Саакашвілі та між охороною Мінюсту. Прихильники партії Валентина Наливайченка хутенько зібралися і разом зі своїми прапорами швидкою та дружної колоною пішли у напрямку пам'ятника Богдана Хмельницького.

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Відчувається, що правоохоронці все ж таки були напружені, очікуючи цю акцію. Вони доволі нервозно вели себе як для охоронців самого Мінюсту, так і головного управління Нацполіції. Підтягнули туди навіть кілька десятків спецпідрозділів КОРД у малинових беретах. Всі разом ці правоохоронці мали так чи інакше контролювати ситуацію біля Мінюсту і як самі кілька поліцейських довірливо говорили у приватних бесідах просто унеможливити ситуацію, аби всі протестанти зайшли у приміщення Мінюсту. Михеїл Саакашвілі, а також кілька його соратників, народні депутати України Юрій Дерев'янко та Сергій Лещенко, виступали перед самим мітингом та в його ході. Під час цих виступів стала зрозуміла причина, чому прихильники прийшли сюди, до будівлі Мінюсту. Мінюст, як заявляє Михеїл Саакашвілі, зареєстрував повністю законно партію Михеїла Саакашвілі, яка є фейком та яка зовсім не має нічого спільного із "Рухом нових сил", яку очолює Михеїл Саакашвілі. І перереєстрували цю партію з колись існуючої в Україні грузинської партії, заявив Міхеїл Саакашвілі. Кілька народних депутатів України, Юрій Деревянко, наприклад, у своїх виступах підкреслювали, що це не що інше, як замах на конституційні свободи громадян України, що це не що інше, як рейдерство. Мовляв, в першу чергу українська влада, а в другу чергу Мінюст роблять спробу банально рейдернути, я цитую Юрія Деревянка, партію Міхеїла Саакашвілі, аби на майбутніх виборах дезорієнтовані громадяни України.

Украинское фото Сторонники партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" пикетировали Минюст

Сутичка тут напевно була протягом чотирьох-п'яти хвилин. Спершу охорона Мінюсту загалом робила вигляд або ж дійсно не хотіла впускати всередину Саакашвілі та кількох нардепів. Врешті-решт їх всередину пустили. Саакашвілі потрапив з парламентарями до приймальні та в кабінет Павла Петренка, міністра юстиції. Потім завдяки прямому стріму у Facebook ми побачили сварку між Саакашвілі та міністром юстиції Павлом Петренком. Приблизно 40 хвилин Саакашвілі пробув в приміщенні Мінюсту. Потім група парламентарів разом з Саакашвілі вийшли і розповіли про те, що в розмові з керівництвом Мінюсту вони вимагали і здається досягли наступного результату: Мінюст подасть "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі повний реєстр тих громадян України, які підписувалися на листах в підтримку партії-фейка, де вказано ім'я лідера "Руху нових сил".

Кожного з цих десяти тисяч партія Саакашвілі має намір опитати і встановити особи. Саакашвілі не сумнівається, що це просто фальсифіковані дані, що насправді ці 10 000 громадян не віддавали свої реальні підписи на підтримку партії-клона. Інша вимога: зареєструвати реальний блок Михеїла Саакашвілі, тобто "Рух нових сил" Михеїла Саакашвілі, це знову таки вимога до Мінюсту, який це до цього часу не зробив. По-третє, високопосадовці Мінюсту мають бути покарані та притягнуті до відповідальності. Станом на ці хвилини, мітинг по суті закінчився. Біля Мінюсту стоїть звукопідсилювальна машина, яка крутить пісні. Так само тут лежить ще кілька шин, які мітингарі привезли разом з бочками. Працівники Мінюсту в ці хвилини почали виходити на обід з чорного, спеціально відкритого для них виходу. Два КРАЗи з нацгвардійцями до цього часу стоять на провулку Рильському. Судячи з усього, вони до вечора будуть контролювати ситуацію навколо Мінюсту. Так само тут на місці стоїть один поліцейський автобус та чергують нацгвардійці. Судячи з усього Мінюст ще кілька днів перебуватиме під доволі пильною охороною нацгвардійців. Сам Саакашвілі орієнтовно двадцять хвилин тому, після спілкування з однопартійцями, сів до автівки та поїхав", — розказав Івасівка.

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Напомним, политический эксперт Ярослав Макитра в эфире "ГС" прокомментировал, что после отставки с поста главы Одесской ОГА Михаил Саакашвили не вернется в Грузию, наоборот, стоит ожидать выброс компромата, интересной информации в Украине.

Ранее политолог Александр Кочетков в эфире "ГС" заявил, что Михаил Саакашвили выжидал, пока прояснится ситуация с его партией в Грузии, а когда убедился, что перспектив нет, решил вести активную публичную деятельность в Украине.