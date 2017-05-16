Назначение по-французски: Макрон = Олланд + Жюппе

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РИА Новости Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны мэра города Гавр, 46-летнего Эдуара Филиппа, члена партии Республиканцы и сторонника Алена Жюппе.

Александр Девекьо (Alexandre Devecchio), политолог и журналист из издания Le Figaro в интервью Sputnik сказал, что считает назначение нового премьера от правых много говорит о самом Макроне:

"В стратегическом плане Макрон пытается дестабилизировать правых, их верхушку, показывая, что он задает тон как среди левых, так и среди правых. Это назначение согласуется с либерально-социально-европейскими взглядами Эммануэля Макрона. Эдуард Филипп уже заявил, что он на 90% согласен с Эммануэлем Макроном. В долгосрочной перспективе это позволит правым начать все с начала, все переосмыслить и, может быть, обратить внимание на народный электорат, скептически настроенный по отношению к Европе и менее либеральный. Пытаясь таким образом дестабилизировать правых, Макрон дает им возможность начать все с нуля".

Эксперт считает, что в этом назначении просматривается некая политическая идеология.

"В идеологическом плане все достаточно логично: между политической линией Жюппе и линией Макрона нет большой разницы. Я не знаю, устроит ли это французов: часть левого электората голосовала в первом туре, чтобы убрать Франсуа Олланда, а часть правого — чтобы не дать пройти Алену Жюппе. И в конечно итоге Эммануэль Макрон, это не правые и левые, это Франсуа Олланд плюс Ален Жюппе", - говорит Девекьо.

Какие это назначение будет иметь последствия для укрепившихся левых?

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"Вот здесь Эммануэль Макрон рискует. Я не уверен, что он сможет привлечь на свою сторону новых избирателей из правого электората или из электората центристов. Однако он рискует разозлить часть левого электората. К власти его привели 70% левых избирателей, которые могут быть недовольны назначением на пост премьер-министра человека из лагеря правых. Макрону придет как-то исхитриться, чтобы дать гарантии своему левому электорату. Тут сложный расчет. "Непокоренная Франция" очень хорошо это поняла: Жан-Люк Меланшон может стать одним из тех, кто окажется в выигрыше, человеком, который будет олицетворять истинных левых", — заявил эксперт.